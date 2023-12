Democracia y Libertad: ¿De dónde salen más de 10 millones de votantes en el referendo consultivo? #6Dic

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emitido dos comunicados relacionados con los resultados del referendo consultivo del pasado domingo 3 de diciembre, que siembran cada vez más dudas con base a lo que está informando, señala la organización Democracia y Libertad en declaración suministrada a El Impulso.

En el primero de sus comunicados, del mismo domingo, el CNE dice que el número de participantes en la consulta fue de 10 millones 554 mil 320 personas, pero añade que aún faltan más porque no se ha completado la totalización. Y en el segundo, al día siguiente, no hay incremento, sino disminución, pues aparecen 122.413 menos para un total de 10 millones 431 mil 907 votantes. De todas maneras, sobrepasa los diez millones.

La realidad choca con las cifras del CNE, porque si el padrón electoral es de 21 millones de votantes, las votaciones en Venezuela han tenido tradicionalmente una abstención de aproximadamente el 30 por ciento, lo que indicaría que unos 6 millones por lo menos no votan, quedando para hacerlo, si la matemática es utilizada, unos 14 millones. Como según las Naciones Unidas, que ha venido haciendo un seguimiento en todos los países de los venezolanos que han buscado residencia en los diferentes continentes, se han ido más de 7 millones de nuestros conciudadanos, los que se encuentran en edad de votar suman unos cuatro millones.

Entonces, a esos 14 millones habría que quitarles esos cuatro millones, lo que nos daría diez millones. Pero, las evidencias que hubo el domingo demostraron que no votaron esos diez millones que nos dan las matemáticas, ya que fue muy poca la afluencia de votantes, porque la inmensa mayoría de los delos 15.857 centros estuvieron vacíos, ¿de dónde saca el CNE esas cifras dadas el domingo y corregidas el lunes? Indudablemente, el CNE ocasiona dudas porque no está diciendo la verdad en sus informes públicos y, en consecuencia, si pretende engañar a los propios electores, se está ocasionando su propio desprestigio entre quienes fueron a votar porque se sabe que no hubo una votación masiva, impresionante, ni mucho menos convincente Si como han dicho experimentados analistas electorales, el referendo consultivo fue una bomba de ensayo para conocer o calibrar la participación del electorado, fue frustrante para el gobierno este ensayo.

Y si las cifras que está suministrando, claramente, son inventadas, realmente lo que está haciendo el gobierno es acrecentando la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, para que los electores se abstengan de ir a votar en el próximo proceso electoral.

Pero, lo cierto que está ocurriendo, como quedó demostrado en las elecciones del 2015 cuando la oposición alcanzó ganar la Asamblea Nacional que luego fue anulada por la Asamblea Nacional Constituyente que no hizo ninguna constitución sino que destruyó la labor de la legítima, y luego las elecciones para gobernador repetidas en Barinas significaron el golpe más rotundo al gobierno, es que cuando el pueblo quiere hacer valer su voto, lo hace y gana.

De modo que esos diez y tantos votos que dice el CNE que fueron registrados en el referendo consultivo ha sido otro golpe contra el gobierno, porque con ese evento no se va a recuperar el territorio en disputa como se ha pretendido hacer ver.

Estamos conscientes que el laudo arbitral de París constituyó un despojo del Esequibo a Venezuela en 1899 y que el Acuerdo de Ginebra trató de lograr una solución práctica al problema, pero el asunto, como está ya en la Corte Internacional de Justicia, es a esa instancia donde Venezuela debe presentar sus alegatos y hacerlos valer. Todavía queda tiempo, pero no perderlo con una falsa creación de un nuevo estado en Venezuela porque se le agrava la situación jurídica a nuestro país y se engaña al pueblo, termina exponiendo Democracia y Libertad, cuyo coordinador general es el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario y observador político.

