Son titulares jueves #7Dic

NACIONALES

María Corina Machado rechaza recurrir la inhabilitación ante el TSJ.

No se plantea recurrir su inhabilitación: «no he cometido ningún delito y no hay ningún acto que pueda recurrirse»

Fiscalía dicta orden de aprehensión contra directivos de Súmate, Vente Venezuela y Voluntad Popular

María Corina Machado le pidió al mundo una enérgica reacción ante arbitraria detención de Roberto Abdul-Hadi

La estrategia es parecida a la seguida contra Juan Guaidó: debilitar a Machado pero sin tocarla a ella.

Andrés Izarra tras orden de captura en su contra: «Acusarme a mí de ser de la Exxon!!! vaya nivel de desespero»

Iván Duque tras nuevas órdenes de captura a opositores: «El narco-dictador Maduro una vez más atropella la democracia y la libertad en Venezuela»

La congresista (R) María Elvira Salazar pide a Biden no callar «ante la nueva maniobra del chavismo en contra de María Corina Machado»: «¡Nunca debimos quitar las sanciones y deben ser puestas ya!»

Tareck anuncia orden de aprehensión contra Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra y otros líderes políticos

Con nueva ley sobre el Esequibo chavismo busca impedir candidaturas opositoras.

El Artículo 22 del borrados, establece que «no podrán ser postulados a cargos de elección popular las personas que, incumpliendo el artículo 130 de la Constitución y esta ley, favorezcan públicamente la posición de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios».

Provea denuncia arresto del presidente de la ONG Súmate: “Se reafirma el patrón de persecución a la disidencia en Venezuela”

Tarek William Saab aseguró que pretendían «boicotear» el referéndum sobre el Esequibo.

Luis Almagro: «El régimen en Venezuela, sigue cometiendo atrocidades contra a los que se debe y a quien estaba llamado a proteger»

Lester Toledo le responde al fiscal Tarek W. Saab: “Ni me van a callar, ni voy a dejar de denunciarlos en el mundo entero”

António Guterres recordó que los fallos de la CIJ son vinculantes para Venezuela y Guyana.

Chavismo aprobó proyecto de ley orgánica para «defender» el territorio Esequibo en disputa con Guyana

Diosdado Cabello dijo que opositores violaron el acuerdo de Barbados por no asistir a su referendo.

Guaidó denunció que la persecución de Maduro viola el acuerdo de Barbados que sus enviados firmaron.

Al menos cinco muertos y ocho desaparecidos tras derrumbe en una mina en la Gran Sabana

Abogados consignaron ante TSJ documento de rechazo a suspensión de la directiva del gremio

La inflación bajó 4,9 puntos hasta un 1,8 % en noviembre: La acumulada se situó en 286%

Menores descuentos frenan la compra de petróleo venezolano por parte de refinerías chinas

Pago por huella digital y facial, una de las novedades que tendrá la banca venezolana en 2024

29,9% de venezolanos reportan hasta seis cortes eléctricos por semana, según Observatorio de Servicios Públicos

Dólar: 35,60 – Paralelo: 37,66 – Bitcoin: 43.849,50

En la comunidad de La Guadalupe, en Lara, salieron a protestar por la falta de electricidad

Venezuela no suscribió compromiso de la COP28 sobre energías renovables

Táchira: Colas para surtir gasolina por doquier

«Un récord histórico»: Más de 500.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en 2023, la mayoría de ellos venezolanos

Empresas de servicios de EE.UU. optan por acogerse a la Licencia General 44 y reactivar operaciones en Venezuela

Fiscalía citó para imputar a cuatro trabajadores petroleros

Arquidiócesis de Caracas desmiente acusaciones de corrupción dentro de la institución: «rechazamos este tipo de prácticas difamatoria»

Battistini tras orden de aprehensión a opositores: Un nuevo show para tapar el fracaso del 3 Dic

Pizarro se solidarizó con opositores venezolanos tras órdenes de captura: «Rechazamos estas acciones que buscan amedrentar a quienes piensan diferente»

Orlando Viera-Blanco: “Con la activación de la puerta giratoria, el acuerdo de Barbados es solo papel y disimulo”

La Casa Blanca se opone a la violencia para solucionar pugna territorial entre Venezuela y Guyana

Asamblea Nacional aprueba «urgencia reglamentaria» para iniciar discusión de la Ley Orgánica para la Creación del estado Guayana Esequiba

Maduro concedió «licencias» a Pdvsa y CVG para explotación petrolera y minera en el Esequibo

Maduro prometió entregar cédulas en Tumeremo para los esequibanos

María Corina Machado sobre órdenes de captura de otros 13 dirigentes de la oposición: “No nos van a detener, todo lo contrario”

Islandia autorizó segundo vuelo chárter para repatriar a decenas de migrantes venezolanos

Dos GNB le cobraron 1.500 dólares a un chileno solicitado por Interpol para sacarlo del país

Denuncian a Didalco Bolívar Rivas, por extorsión contra empresarios y contratistas de Pdvsa

Teleférico de Caracas tendrá nuevo horario a partir de este 6 Dic

Cusica Fest: un festival de música y arte a mediados de diciembre

Miro Popić presentará su libro “Leer para Comer” el próximo 8 de diciembre

Caimán del Orinoco y sapito arlequín al borde de la extinción en Venezuela

La Universidad Metropolitana es reconocida como el primer campus sustentable de Venezuela, según el UI Ranking GreenMetric.

INTERNACIONALES

Los republicanos bloquean la aprobación de un paquete millonario para Ucrania e Israel: «Esto tendrá consecuencias que perdurarán en todo el siglo XXI»

Biden urge al Congreso a aprobar nuevos fondos para Kiev: No podemos dejar que Putin gane

Revelan macabros detalles de las agresiones sexuales de Hamás contra las mujeres en Israel

EE.UU. acusa a 4 militares rusos de crímenes de guerra contra un estadounidense en Ucrania

Decenas de miles de personas se agolpan en Rafah, la frontera de Gaza con Egipto.

La ONU reclama más de 1.500 millones de dólares para ayudar a migrantes venezolanos en América Latina para 2024

Civicus: Venezuela, junto a Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, entre los países con el espacio cívico cerrado

China «apoya a Venezuela y Guyana» en disputa por el Esequibo porque «ambos son buenos amigos»

El partido de Bukele suma el 61,7% de las preferencias para presidenciales en El Salvador

Celso Amorim, principal asesor de Lula, insta a Venezuela a evitar la fuerza o las amenazas contra Guyana

ONU y Comando Sur en sus planes: Irfaan Alí anuncia «medidas cautelares para proteger a Guyana»

Isabel Díaz Ayuso tras nuevas órdenes de captura a opositores: «No podrán frenar la defensa de la democracia y de la libertad en Venezuela»

Rick Scott pide a Biden revertir el levantamiento de sanciones a Maduro, tras órdenes de captura contra opositores: “Debe apoyar a María Corina Machado”

Marco Rubio insta a Biden a imponer sanciones a Maduro, tras órdenes de captura contra opositores: “Es otra prueba que no se puede confiar en ellos”

Trump afirma que no será un dictador si es reelegido, “salvo por el primer día”: «Quiero cerrar la frontera»

Tres muertos y un herido crítico en un tiroteo en la Universidad de Nevada, Las Vegas

Tirador cayó abatido tras acribillar a múltiples víctimas en la Universidad de Nevada

Jefe del Estado Mayor de Guyana confirma que no han encontrado helicóptero desaparecido en zona en disputa

Ex Diplomático de EE.UU. Víctor Rocha enfrenta 15 cargos de fraude y espionaje para Cuba

Hijo de Robert Kennedy confesó que voló en el jet de Epstein y su ex fue la mejor amiga de Ghislaine Maxwell

Alberto Fujimori salió de prisión tras recibir indulto del Tribunal Constitucional de Perú

Nuevo requisito para lograr la nacionalidad alemana: reconocer el derecho de Israel a existir. La medida aplica en el estado de Sajonia-Anhalt gobernado por el partido social cristiano.

Los países del G-7 certificaron el veto a los diamantes rusos desde el 1 de enero.

La UE planteará una lista de agravios comerciales a China en una cumbre bilateral.

Muere a los 51 años Constantino de Liechtenstein, el hijo menor del príncipe soberano.

McDonald ‘s planea agregar 10.000 nuevas tiendas para 2027 y duplicar ventas de programa fidelización.

Clima 21: “Contaminación por mercurio ocupa toda la Amazonía venezolana”

Familiares de la cantante Maika Torres aseguraron que falleció por asfixia mecánica

Taylor Swift fue nombrada “persona del año” por la revista Time

DEPORTES

Falleció a sus 84 años Vitico Davalillo, leyenda del béisbol venezolano

Víctor Davalillo fue el mayor conector de hits en la historia del béisbol venezolano con un total de 1.505 indiscutibles que le valieron cuatro títulos de bateo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Guerreras de Tinaquillo sometieron a La Pastora en el Master50 femenino de baloncesto

