OPEP dice no oponerse al fin de combustibles fósiles, pero no ve realista ponerle fecha #10Dic

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no se opone al fin de los combustibles fósiles, pero sí a ponerle fecha porque considera que hacerlo no es realista debido a que, al menos hasta 2045, continuará aumentado la demanda, han asegurado este domingo a la agencia EFE fuentes conocedoras de su posición en la COP28.

“La demanda sigue creciendo, pregunten a los países que compran petróleo por qué. Nosotros no les decimos que compren, no les obligamos, sólo atendemos sus pedidos”, ha afirmado la misma fuente en una conversación sobre los argumentos que mantiene la OPEP en las negociaciones de la Cumbre Mundial del Clima de Dubái (COP28), reseña el medio.

En este sentido, han mencionado los vaivenes de la Unión Europea (UE) a la hora de acordar una fecha para poner fin a los coches de combustión. Según las previsiones que manejan, no será hasta 2045 cuando la demanda de petróleo comience a caer, y han subrayado que no sólo tiene usos energéticos, sino que también es muy importante para la industria petroquímica, que nutre, por ejemplo, a las farmacéuticas y cuyas necesidades no dejan de crecer.

En una misiva, el secretario general de la OPEP, Haitham al Ghais, insta respetuosamente a los estados de la OPEP y de la OPEP+ que «rechacen proactivamente cualquier texto o fórmula que tenga como objetivo la energía, es decir, los combustibles fósiles, en lugar de las emisiones”.

Dado que los países de la OPEP y de la OPEP+ se toman en serio el cambio climático y “han demostrado que tienen un historial probado en acciones climáticas, sería inaceptable que campañas motivadas políticamente ponga el futuro y prosperidad de nuestra población en riesgo”, recoge el documento y reseña el medio de comunicación internacional anteriormente citado.

