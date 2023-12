RETACITOS #10Dic

Como un baño de agua fría cayó en todo el país, la decisión del Ministerio Público de solicitar órdenes de aprehensión contra 14 personas relacionadas con una supuesta conspiración nacional e internacional contra Venezuela y el Referéndum Consultivo por el Esequibo realizado el pasado 3 de diciembre, tal como lo anunciara sin el menor rubor el írrito Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Por supuesto, aun cuando todo el país estaba atento a que pudiera ocurrir cualquier desaguisado, debido a que el régimen quedó herido de muerte con el estruendoso fracaso del referéndum, en el cual se estima que en forma por lo demás optimista, habrían votado entre 500 mil y 2 millones de personas, lo que quedó a la vista de todos los venezolanos al ver los centros de votación vacíos y a los altos dirigentes del PSUV, después de las 3:00 pm llamando a los militantes, miembros de las UBCH, de los Consejos Comunales, a acelerar el proceso arreando a la gente, por cuanto “estamos muy por debajo de las cifras que se nos han exigido”, como lo habría dicho el Cocosette, burgomaestre de Iribarren y muchos otros dirigentes de base, que se quedaron al desnudo en el medio del patio, pero han tenido el caradurismo no solo de emular el comportamiento de la finada expresidenta del CNE, sino que anuncian el triunfo del referendo con una votación superior a los 10 millones de sufragios, cifra que no se han creído ni ellos mismos. Como siempre, este gobiernito no es más torpe porque no practica, por eso cada día que meten la pata, lo hacen a mayor profundidad. Se incluyen entre los afectados con las órdenes de aprehensión a Jhon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez, quienes fueron identificados como operadores en el exterior; mientras que internamente se incluye a Roberto Abdul, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu; como presuntos conspiradores que operaban desde Venezuela. La verdad que no hay derecho.

Por supuesto que una decisión como esta jalada por los cabellos, imputando delitos tan graves presunta comisión de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, a las personas involucradas en un juicio que es eminentemente político, ha causado una gran conmoción en todo el país y especialmente en la organización Vente Venezuela, donde María Corina Machado, consciente de que con esta acción se pretende amedrentar, generar miedo, crear temor entre los venezolanos, señaló que lo que van a lograr con toda esta tramoya es todo lo contrario, advirtiendo que con esta acción están quedando en evidencia, ratificando que la ruta trazada es de organización ciudadana. Es una ruta que nos lleva a la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas, ratificando que todos los miembros de su organización están abocados a ello, y lo que ocurre es lo normal en un régimen desesperad, que se sabe derrotado, asegurando que si aspiraban a lograr descalabro, desmoralización o desmovilización, ocurrirá todo lo contrario dijo en conferencia de prensa, saliendo al paso a la decisión y poniendo nuevamente los puntos sobre la mesa; Machado se solidarizó con sus colaboradores amenazados por el régimen y les trasmitió que cuentan con el apoyo de la sociedad venezolana, que se volcará masivamente en su defensa, por cuanto no existen elementos de juicio que permitan tan temeraria actuación de un organismo tan cuestionado, por sus decisiones que dejan mucho que desear en un país donde existiera el Estado de Derecho y existieran las instancias las cuales apelar cuando a los ciudadanos les violentan sus derechos.

Tras escuchar los planteamientos del profesor Benigno Alarcón, en las Prospectivas Venezuela primer semestre 2023, pudiéramos pensar que por primera vez, en muchos años, pudiéramos comenzar a ver una lucecita al final del túnel. En efecto, señala que en la prospectiva política, en estos momentos hay cierta unidad tanto en la oposición como en el gobierno. La primera, luego de la Primaria pareciera haber aceptado el liderazgo que representa María Corina Machado, mientras que en el sector oficialista igualmente hay unidad pero con tensiones porque está claro para todos que no es posible que Maduro pueda ganar la elección de 2024 si se hace con condiciones competitivas. Reiteró que se empieza a asomar una oportunidad que nos acerca más a un escenario posible de cambio político. Entre esos factores está el hecho de una oposición más unida, la posibilidad de que actores internacionales ante la elección presidencial quieran tener un rol más activo, bien de observación o de incidencia. Pero todo depende de que haya una mayor presión interna, con movilización. Alarcón manifestó que el gobierno ha perdido algunas fichas mayores como la de poder controlar el efecto de la Primaria. “El gobierno no impidió la Primaria, perdió la apuesta por su fracaso, y no pudo incidir en su desenlace ni consecuencias.” Round para la oposición. Lo otro era dividir a la oposición. Las oposiciones ambiguas, moderadas o cooptadas por el gobierno, como la Alianza Democrática, Ecarri, o Benjamín Rausseo, han perdido todo el piso político y pasan a ser políticamente irrelevantes. Entonces la posibilidad de fragmentar el voto se pone cuesta arriba y allí se pierde otra ficha importante en el tablero de juego del gobierno. Queda la ficha de la inhabilitación. La posibilidad de que otras oposiciones traten de competir, o levantarse como alternativa, no se va a dar y en ese escenario la palabra la tiene quien ganó la Primaria. Cuando se revisa el árbol de escenarios, se observa la posibilidad de que se conforme un escenario favorable a la oposición, en el cual el gobierno tenga el dilema entre negociar las consecuencias de una posible derrota electoral o asumir un escenario de conflicto post electoral que tendría bajas probabilidades de controlar. En ese escenario, todo dependerá de la presión interna, sobre todo si se mantiene el liderazgo de María Corina Machado quien, acertadamente, sigue recorriendo y movilizando al país después de la Primaria.

A propósito, en el Semat aunque el ciudadano alcalde realizo una serie de movimiento para sacar a los gerentes de la trama de corrupción y extorsión a los contribuyentes del Municipio Iribarren, aún a sabiendas de las innumerables denuncias que recaen sobre ellos, algunos no han salido de la institución y siguen tras bastidores protegidos por la GG demostrando que el alcalde no tiene voz ni voto en dicha institución. Ahora existen denuncias de cobros exagerados en los impuestos de inmuebles urbanos donde la gerente del área pide una “ayudaita económica” para aprobar remisiones que bajen el monto de ese pago. La cacería de brujas en la institución SEMAT ha sido de tal magnitud que los funcionarios honestos están preocupados por perder sus trabajos, ya que se ha estado denunciando una serie de irregularidades que eran ciertas a vox populi y jamás denunciadas, lo más grave de todo que la contralora Municipal dizque sabía de tal situación pero se hace la loca por tener comprada por favores concedidas a la GG del Semat. Lo cierto es que esta dependencia bien administrada podría convertir con los tributos que recauda a Barquisimeto en una tacita de plata, nos ha llegado información de empresas regionales que pagan hasta 17 impuestos entre nacionales, regionales y parafiscales; sin embargo, trampean envían a funcionarios a las empresas y las explican que no “registraron sus pagos” por problemas con la plataforma y proponen, sin ruborizarse, que si los pueden pagar nuevamente, dejando una cuenta personal para que les depositen, en lo que no es más que una vulgar estafa. Denuncian que la jefecita de esta dependencia, presuntamente fue a hablar con la alta gerencia de una empresa y le dijo “necesito US$ 10.000 y me los tienes que dar antes del 15”; el ejecutivo le dijo y como justifico yo ese dinero ante la empresa y la respuesta fue, “ese tú problema pero necesito los reales porque voy a viajar” ¿Que talco? Cuentan que tienen azotadas a las pocas empresas que quedan operativas en la región.

Se quejan los padres y representantes de Chucho el Teacher, que las autoridades no le dan respuestas oportunas a sus planteamientos, violentando lo establecido en la Ley Orgánica de Trámite Administrativos establece: «Los funcionarios de la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos que sean de su pertinencia y dar repuesta en un lapso de 15 días» lo que lleva a los representantes a concluir acerca de si es de la institución educacional, se está bajando del equino con los funcionarios de este organismo. Recuerdan que en el colegio desde hace dos semanas se convocó a un grupo de padres y representantes con la intención de formalizar la conformación de los comités educativos estipulados en la resolución 058 del Ministerio de Educación, pero la directora les indicaba que firmaran las actas para conformar los comités, pero eso era solo un requisito que eso no le daba derecho a inmiscuirse en las gestiones del colegio que ellos se encargaban de todo, contraviniendo lo establecido en dicha resolución donde indica que los padres y representantes son corresponsales de la gestión que realiza el centro educacional, lo que lleva a los representantes a preguntarse ¿es si la directora hace eso por omisión, por ahorrarle tiempo y trabajo a los padres y representantes o será que hay alguna mano peluda en la gestión y no quiere se den cuenta. Porque en otras ocasiones cuando ha tenido duda con alguna información y se solicitan los soportes, responden que eso es interno y que se deben conformar con la explicación que nos da el personal responsable, mansa la lapa, así siguen marchando las cosas en el Chucho del Teacher, lo que tiene molesta a toda la comunidad que allí hace vida como docentes, administrativos, padres y representantes?

El pueblo larense está de plácemes con la designación, por parte del Papa Francisco, del Excmo Mons. Owaldo Enrique Araque Valero, obispo de Guanare como nuevo Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, que expresó su alegría a través de sus redes sociales, al comentar sociales: “Con gran alegría la Arquidiócesis de Barquisimeto recibió la noticia del nombramiento del Excelentísimo Monseñor Owaldo Araque como Administrador Apostólico, sede vacante, de esta Iglesia particular, por parte de Su Santidad, el Papa Francisco”, reseñó El Impulso.com. Monseñor Araque, quien proviene de la Diócesis de Guanare se ha caracterizado por siempre llevar una sonrisa en su rostro, contagiar a todos su alegría y por tener un alma misionera. Monseñor Owaldo Araque, nació el 21 de mayo de 1964 en Chiguará (Edo. Mérida). Hizo sus estudios primarios en El Vigía (Edo. Mérida), y los secundarios, en el Liceo en Barquisimeto (Edo. Lara), por lo tanto esta familiarizado con la idiosincrasia de los larenses. Sus estudios de Filosofía y de Teología en el Seminario Mayor “La Divina Pastora” de la Arquidiócesis de Barquisimeto (1988-1995). El 15 de julio de 1995 recibió la ordenación sacerdotal y se incardinó en la Arquidiócesis de Barquisimeto. Es fundador y miembro de la Asociación privada de fieles “Comunidad Misionera Alegría y Esperanza”. En el 2002 obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad del Letrán, en Roma, y en el 2018 la Licenciatura en Filosofía y Teología en la Universidad “Santa Rosa”, en Caracas. Le antecedieron en esta posición, Arzobispos de la jerarquía de Críspulo Benítez Fontúrvel, Tulio Manuel Chirivella Valera y Antonio López Acosta Castillo. Desde esta sección le deseamos a Mons. Owaldo Enrique Araque Valero el mayor de los éxitos al tener bajo su cuidado a una diócesis católica, apostólica valiente y combativa.

No se lo pierdan. En el Libro de Geografía Económica de Venezuela, entregado por el Comandante Galáctico, para los estudiantes de educación media, en la página 9 aparece el Mapa de Venezuela a todo color, per se eliminó completamente el Territorio Esequibo, con lo cual se reconoce sin ningún tipo de duda, la soberanía Guyanesa sobre esa zona. Con este libro de texto entregado por el régimen, es que los estudiantes venezolanos aprenderían todo lo relativo al territorio nacional, es decir que desde ya estaba claro que no se incluía el conflicto planteado, porque se reconocía que la zona había sido regalada por la revolución al gobierno guyanés, por recomendaciones del Castrocomunismo. La reacción del pueblo venezolano al no acudir a votar en el referéndum, pone en evidencia que el país está muy claro en torno a lo que allí acontece.

Atentos, por los alrededores del Palacio de Justicia de Barquisimeto, al parecer se moviliza un personaje que dice ser funcionario de la Alcaldía de Iribarren, destacado en la parroquia El Cují, a quien identifican como el Dr. (HL) alias “El Asiático”, quien presuntamente se dedicado a esquilmar, fundamentalmente a personas de la tercera edad o a cualquier que logre envolver con su verborrea, haciéndose pasar por profesional del Derecho, cuando aseguran que realmente no ha pisado un aula de clases desde que salió del bachillerato, utiliza bata y maletín, tras la que se esconde para cometer sus ilegales actividades. Los habitantes de la zona están lanzando un SOS a las autoridades para tomen cartas en el asunto, porque mientras no se apersonen, el personaje sigue y haciendo de las suyas en contra de los más vulnerables.

Henrique Capriles dijo, tras el referendo: Según Elvis Amoroso la participación (no se atrevió a decirlo) fue 2.110.864 electores. Eran 5 votos por elector. Sin duda nuevamente Nico convirtió una oportunidad de hacer algo bien con todos los venezolanos en un estruendoso fracaso. Él nunca ha hecho nada por el Esequibo ni por la gente. No lo hará ahora. Un nuevo Gobierno tendrá esa histórica responsabilidad. A Nico otra excusa más se le acabó. Ojalá que su propia gente le demande que mientras tenga poder se ocupe de los problemas económicos y sociales que padecen la gran mayoría de los venezolanos. Mañana 4 de diciembre todos los problemas del país siguen allí. 2024 tiene que ser el año de la esperanza para que los venezolanos puedan tener el cambio que merecen.

Soltaron el yoyo para sacudirse a las encubridoras GG: la asistente de gerente general: dizque autora ejecutiva de todito, GL: una alta jefecita de recaudación; una alta jefecita de fiscalización: JV: sin embargo, todos ellos aún permanecen en el Semat. La Liquidadora: Marira (en Colombia montó un Spa) , aseguran que el primer caso descubierto fue el de un bodegón (carrera 25 que funcionó 2 años con licencia falsa, y le cobraron 10.000$) actualmente cerró el negocio pues le pidieron que volviera a cancelar; los desfalcos más grande han sido a en dos hipermercados F-L e H. Sumado a esto hay una serie de licorerías que están incumpliendo la norma de la distancia con respecto a las instituciones policiales o militares, religiosas, educativa y mercado municipales, en el Semat se hacen de la vista gorda, pero cobran prote.

Gritos de rabia e inconformidad se escucharon en las afueras de una casa por los lado de la 60 de Barquisimeto el pasado domingo, entre lo que se pudo escuchar, fue porque no hubo la movilización, que hiciste con los reales, solo hubo un swing seguido de silencio total. El pueblo no acudió a las acostumbradas celebraciones en la sede roja, esto demuestra que la gestión de los actuales gobernantes, no responde a las necesidades en las comunidades al dejarlos con sus problemas, tal como señala el documento presentado a la dirección nacional de los rojos rojitos, como parte del descontento, tanto entre los miembros regionales al igual que el comando de campaña contra el marinero y los 7 burgomaestres mal llamados revolucionarios. Amanecerá y veremos.

Resulta verdaderamente insólita la denuncia que formularon los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes, de Barquisimeto, estado Lara ante la Defensoría del Pueblo, donde actuaron como voceros Emily Ereu y Luis Sierralta, quienes denunciaron que de los 700 alumnos que conforman la universidad, 600 están escuchando clases sentados en el piso, ya que carecen de pupitres; los baños no existen, no tienen agua, los que tienen poceta no tienen tanques; las luminarias que existen en algunas aulas las han instalado los propios estudiantes, quienes con su esfuerzo se han venido ocupando de mejorar las condiciones de la universidad, con el apoyo del personal docente. Los reclamos que se han hecho ante la Gobernación, Alcaldía, ministerio de Educación, han resultado negativos, por lo que decidieron lanzarse a la calle a reclamar sus derechos estudiantiles. Les pongo a la orden esta sección para dar a conocer sus reclamaciones.

En el permanente dinamismo político venezolano no cabe la menor duda que lo planificado para hoy no es igual para el día siguiente. Es una permanente improvisación de una agenda política que el régimen impone y marca lamentablemente, y donde los actores se ven obligados a ir y venir. Uno de éstos ejemplos lo constituye la estrategia que vienen adelantando el «Inefable» conjuntamente con el «Sargento de Nirgua» a quienes se les ha visto en diferentes reuniones tratando el tema de cómo abordar y tomar control de aspectos relacionados a la campaña de la candidata MCM en la región, estableciendo las mismas con el Coordinador Nacional de Organización de VENTE, Henry Alviárez, situación por los momentos hoy día impedida por el tema de la medida impuesta por la FGR en su contra. Así que éstos “par de angelitos” tendrían que evaluar otras estrategias, ahora con otros actores incluyendo el médico coordinador regional del movimiento.

Los «celadores» del Ayacucho definitivamente no pierden la «chispa» de estar enterados de todo cuanto ocurre en los alrededores del vetusto «Parque» y por supuesto de la no menos conocida y famosa «Casa Blanca». Pues resulta que pudieron observar y oír a unos cuantos representantes de las bases partidistas blancas sentados en los diferentes «bancos» –antes de mármol–, quejarse de la actitud asumida por parte de la ya célebre «señora del sombrerito» en su brutal «cacería» en su contra, para descontarle de sus «becas de activistas» para cubrir los gastos de remodelación de la sede, del «hallacazo» y «aguinaldo» para el «inestable» y «sospechoso» cuidador de la sede, dejándole mermado dicho aporte. Todo esto dizque «ordenado» por la «segunda de a bordo» miembro prominente del «cartel de las tóxicas». Por cierto que se les oyó hablar también del tema de los elevados cobros en «verdes» con retroactivo incluido a los «diputados» de la AN15 a quienes por cierto ya no se les vé en sus cuentas de sus RRSS la identificación de «Diputados» por aquello de no «incurrir» en «presuntos» delitos de usurpación de cargos públicos. O sea, para unas cosas son «Diputados» y para otras no, sobre todo para cobrar un «suculento» «$ueldo», recordándoles que son varios los «sacrificados y nobles» servidores «del pueblo». En todo caso, cuando les hemos tocado el tema, lo han negado categóricamente. Volveremos con detalles.

Hasta nuestra mesa de redacción llega un informe de unas nueve páginas, que contiene los recursos en divisas que al parecer le fueron aprobados a los distintos entes de la Alcaldía de Iribarren en el primer semestre, por cada sesión, desde la numero 2 del 6 de enero de 2023, donde se indica que a Emica se le aprobaron más de 85.000 dólares y al AMTT más de 69.000$; en la sesión 10 del 24 de febrero, a estas mismas dependencias se le aprobaron US$ 390.000 y más de US$ 60.000; en la sesión 17 del 14 de marzo a Emica se le aprobaron US$ 143.914; en la sesión 34 del 11 de mayo, se aprobó un bono para el Día de las Madres por mas de US$ 34.700; en la sesión 47 del 27 de junio, se aprobaron para Emica US$ 10.080, para el Semat US$ 13.844 y para el Despacho, US$ 16.800. Ahora si podemos entender como los directores de la alcaldía llevan tremendo tren de vida a la vista de todos.

Marisol Bustamante, quien está al frente de la Plataforma Unitaria Democrática en Lara, ante las acciones de arremetida que viene tomando el gobierno en contra de la dirigencia de la oposición, fue clara al expresar que como PU todos tienen un compromiso, en un escenario donde no existe estado de Derecho, eso significa que estan en permanente riesgo, y el riesgo como ya le toco a Henry Alvíarez y a Claudia Matero, se sabe y debemos estar conscientes de que en cualquier momento, pudiéramos ser alguno de nosotros. Ahora, cualdebe ser nuestra posición, cules son las acciones a seguir: mantenernos firmes, seguir organizándonos, porque el 22 de octubre la elección primaria se demostró que una sociedad organizada, con una visión clara y unificada, es posible lograr el objetivo, cambiar el país y lograr llegar al éxito esperado. Toma tu tomate.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

