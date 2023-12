OPINIÓN Picapedrero: A la Historia voy… Los presidenciales larenses #11Dic

Alirio Ugarte Pelayo

2023, es el Centenario de Alirio Ugarte Pelayo. Político y poeta, nacido en la población de Anzoátegui del municipio Morán, estado Lara el 21 de enero de 1923, dando fin a su vida un 19 de mayo de 1966. Tenía 43 años y un evidente futuro político, inesperadamente truncado y la opinión del escritor y amigo suyo, Arturo Uslar Pietri pudo explicarlo todo — La impaciencia mató Alirio –

Había ingresado a la política, durante la presidencia del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y previo a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, que inicialmente respaldaría, discrepando luego con un breve retiro político hasta incorporarse al partido Unión Republicana Democrática fundado por Jóvito Villalba, de la legendaria generación universitaria de 1928. Su ya reconocida formación intelectual, verbo y carisma lo llevarán a presidir la Cámara de Diputados del Congreso de Venezuela y en consecuencia, un competitivo con la histórica figura del líder nato de la organización.

En todo caso, Ugarte Pelayo significaba, el muy conflictivo relevo generacional venezolano enfocado no por casualidad por otro presidenciable larense, Ramón Escovar Salom al afirmar: “Gran parte de las características del proceso político que se inicia a raíz del derrocamiento de la última dictadura venezolana en 1958, está vinculada al conflicto generacional. Diversas divisiones han surgido en el seno de los partidos politos, en algunas ocasiones provocadas más directamente por la rivalidad generacional, que por fundamentales controversias ideológicas” (Evolución Políticas de Venezuela, MONTEAVILA) y su visión política del momento le llevó a proponer dentro de su partido, aliado del gobierno del Presidente Raúl Leoni a su rompimiento, adelantando su aspiración presidencial para las elecciones de 1968 que las circunstancias le favorecían. Aquella situación no fue aceptada por Jóvito Villalba que sin duda, por su específico peso político en el país constituía un reto y su expulsión del partido no se hizo esperar.

Para el académico larense Ramón Guillermo Aveledo, Ugarte Pelayo: «en el Congreso defendió la capacidad del Estado de Derecho para defenderse. La demagogia, aunque sea circunstancial, no contribuye a crear un sentido de responsabilidad nacional, y sin ese sentido de responsabilidad nacional, la democracia, que es un régimen sensible, no puede funcionar”, concluyendo Aveledo citando su poema «Canto Irregular a Venezuela»

“Es necesario precisar tu historia/ para el hombre común desorientado/…” y en su Tiempo del Hombre Común/, Sin embargo me dais ración de duda, solo tenéis rencor en la palabra/ un grito de engañar, un exorcismo/ la mezquina visión de las parcelas/ la voz para decir: este es el rumbo/ mientras otro blasfema: el rumbo es éste, y cada rumbo es distinto y es ajeno, mientras el hombre pregunta ¿Cuál mi rumbo?

Por su parte, la periodista Milagro Socorro en un escrito suyo, “Vida y obra de Alirio Ugarte Pelayo (PRODAVINCI, 17.05.2020) habla de la interrogante muy difundida a la fecha del fallecimiento de su fallecimiento ¿asesinato o suicidio? que a nuestro juicio fue lo último, dado que su residencia albergaba al momento una docena de periodistas, para la rueda de prensa, donde anunciaría la constitución de un partido “Movimiento Democrático ¿cómo podía entonces colarse alaguen con fines de asesinato? Sea lo que fuere queremos citar, algunas definiciones personales del mismo Ugarte Pelayo, tomadas por el también periodista yaracuyano, Juan Ángel Mogollón en una entrevista para el vespertino “El Mundo”, (1965)…

—El duro ejercicio de la vida, —le dijo Ugarte al periodista Mogollón— el anecdotario político dentro del cual me he desenvuelto, mi profundo respeto por el arte en todas sus manifestaciones, la conciencia de las dificultades estéticas, la evidencia de que a nadie se le ha ocurrido la idea de considerarme poeta, todo esto me ha mantenido al margen de la pretensión de actuar como tal. Evidentemente, soy un poeta en la clandestinidad, pese a la circulación familiar de varios libros. Me sentí tomado por la emoción urgida de palabras, desde los propios bancos de la escuela, allá en Guanare. Y nunca he dejado sentir la necesidad de expresarme en versos, me encierro a escribir por días o por semanas.” Ello pone de manifiesto la sensibilidad humana de un político que tuvo como norte el idealismo y que es difícil encontrar, en estas primeras décadas del siglo XXI, invadido por un pragmatismo devaluado y a la Historia voy, Victoriosa o vencida…

Jorge Ramos Guerra

