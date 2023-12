FOTOS Ricardo Arjona se retira de los escenarios por problemas de salud #12Dic

El cantante Ricardo Arjona anunció en sus redes sociales que se retirará de los escenarios por problemas de salud. El artista guatemalteco reveló que sufre de padecimientos en su columna que requieren una cirugía urgente.

Por esta razón, dio por finalizada su exitosa gira Blanco y Negro con un último concierto en Chile. Arjona agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le brindaron durante los últimos meses, en los que tuvo que someterse a seis infiltraciones en la columna para poder cumplir con su agenda.

«A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias», expresó.

- Publicidad -

Manifestó que espera poder regresar a los escenarios para seguir compartiendo su música con sus seguidores. Sin embargo, también admitió que si no encuentra un motivo más grande para volver, prefiere quedarse con los buenos recuerdos que le ha dado su carrera.

«Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver«, confesó.

Arjona recordó sus orígenes humildes y se mostró agradecido con la vida y la gente por el milagro que logró con su talento. «La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó«, afirmó.

- Publicidad -

Finalmente, se despidió con un mensaje de optimismo y esperanza. «Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí