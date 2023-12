La venezolana María Gabriela de Faria se une al reparto de Superman: Legacy #13Dic

La actriz venezolana María Gabriela de Faria, conocida por su participación en el programa juvenil Isa TKM y otras grandes producciones, se une al elenco de la nueva película del Universo DC (DCU), Superman: Legacy, dirigida por James Gunn.

María Gabriela de Faria, sorprendió a su público al anunciar su participación en la nueva película de DCU, Superman: Legacy. Recordada por sus roles protagónicos en producciones como Isa TKM, Yo Soy Franki, y películas como “El exorcismo de Dios”, la actriz fue elegida por James Gunn para este megaproyecto cinematográfico.

Durante una entrevista con Cristina Pilo, de Faria reveló que la audición de Superman llegó a su vida inesperadamente, mientras esperaba respuesta para otro casting y que a pesar de su desinterés inicial, finalmente obtuvo el papel.

Here’s a video of María Gabriela De Faría at her superhero themed Miami send off! pic.twitter.com/TNtIrof2Nm

“Yo venía de un casting del cual me enamoré muchísimo, estaba convencida de que era mío; un día antes de la respuesta final, me llegó la audición de Superman, del mismo director de casting del que estaba haciendo, cuando vi la audición, pensé: no quedé en el otro, eso me molestó tanto, porque juraba que era mi casting. Cuando llegó el de Superman no me interesaba para nada, yo pensaba que sería otra de las tantas audiciones grandes que he hecho, efectivamente en el anterior me dijeron que no y lloré muchísimo”, contó la actriz.