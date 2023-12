AC Las Mercedes denuncia maltratos y traslados arbitrarios de reclusas del anexo femenino del centro penitenciario David Viloria #14Dic

El pasado sábado, un grupo de reclusas del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, también conocido como Uribana, ubicado en el estado Lara, protestaron por los “presuntos malos tratos” que han recibido de la nueva directiva del penal.

Según Nayibe López, presidenta de la Fundación Asociación Civil Las Mercedes, dedicada al apoyo a los privados de libertad en Lara, las reclusas fueron víctimas de tortura, golpes, cortadas y traslados forzados a otros centros penitenciarios del país, sin respetar sus derechos humanos ni el debido proceso.

Durante el balance anual de los DDHH en Lara, López intervino y afirmó que ha recibido múltiples denuncias de parte de familiares de las femeninas recluidas en el anexo de Uribana, quienes le han informado de la situación crítica que viven las internas. “Queremos denunciar los hechos irregulares que se presentaron el día sábado en el anexo femenino de las privadas de libertad. Hay una ley que es sobre la violencia contra la mujer, que hay muchas aquí que lo pregonan, pero cuando las mujeres privadas de libertad están siendo atacadas, están golpeándolas, nadie aparece, ni la Fiscalía 13 tampoco aparece”, expresó.

La activista señaló que algunas de las reclusas fueron trasladadas a San Antonio del Táchira, a Santa Ana, a Guárico, a Barinas, a Tocuyito y a la cárcel de la 37, sin previo aviso ni justificación. Además, indicó que muchas de ellas ya estaban por obtener su libertad, pero se les negó por la ausencia de la Defensa Pública. “Algunas las trasladaron porque esto ya es costumbre del Ministerio Penitenciario, trasladar cuando se protesta, para tapar todo, pero aquí estamos nosotros”, dijo López.

Asimismo, la presidenta de la AC denunció que las reclusas fueron sometidas a golpizas y vejaciones por parte de la Guardia Nacional, que ingresó al recinto penitenciario por orden de la nueva directora. “Desde las nueve hasta las doce de la noche, en plena oscuridad se oían como pedían auxilio porque las golpeaban, porque ahora lo nuevo, la Guardia Nacional, hombre, se mete hasta dentro del recinto penitenciario por orden de la nueva directora”, relató.

Nayibe López hizo un llamado a los entes nacionales e internacionales y a la opinión pública para que se haga justicia y se respeten los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.

“Por los momentos estamos acudiendo a los entes nacionales e internacionales y será también ante Dios porque esta vez tiene que hacerse justicia, justicia para nuestras mujeres que están privadas de libertad, que ya están pagando su delito, no a la tortura, no a los golpes y no a la violación de los derechos humanos”, concluyó.

