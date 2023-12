VIDEO Primero Justicia da su apoyo a María Corina Machado de cara a las presidenciales de 2024 #14Dic

La tarde de este jueves 14 de diciembre, el partido político Primero Justicia dió su apoyo a la candidata María Corina Machado de cara a las presidenciales de 2024.

Machado aseguró que está convencida de que los venezolanos quieren un cambio y ya no le tienen miedo al régimen de Maduro.

«Estoy convencida que este tiempo nos ha ido forjando. Nos íbamos preparando para un momento y el momento llegó. Lo que viene es enorme y aquí nadie se chupa el dedo. Si algo está claro el régimen, es que están derrotados, el país no los quiere y la gente, además, ya no les teme”, afirmó.

Por otra parte, reiteró que no ha recibido ninguna notificación de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro.

“¿Acudir al TSJ mañana? Los lapsos legales los establece la ley, no el régimen. Si a mi no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo”, refirió.

