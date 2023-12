VIDEO María Corina Machado se presentó en el TSJ para apelar inhabilitación #15Dic

Este viernes, María Corina Machado se presentó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la revisión de su inhabilitación, siguiendo el mecanismo establecido para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas a los dirigentes de la oposición venezolana.

Machado apeló su inhabilitación en el TSJ, asegurando que no existe tal medida en su contra. “No hay inhabilitación alguna en mi contra. Yo no he cometido delito alguno, ni he sido notificado de ningún procedimiento”, dijo a su salida del tribunal.

Al ser consultada sobre su postura con relación al mecanismo dijo: “La posición es la misma. No hay habilitación, no hay notificación de inhabilitación. Yo no voy a recurrir a ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación diciendo que no hay inhabilitación”, declaró

“Mi legitimidad está en la gente. El mandato que yo recibí fue el 22 de octubre y estoy habilitada por los venezolanos. Aquí ya no hay excusas”, sentenció Machado.

Machado reafirmó su compromiso con la ruta electoral, asegurando que hará “todo lo que haya que hacer” y que “la pelota está ahora en la cancha del régimen”.

En el mismo sentido, aseguró que le corresponde a la administración de Maduro determinar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con actores de la comunidad internacional.

Finalmente, Machado enfatizó que su legitimidad proviene del pueblo venezolano, y que está dedicada a la organización ciudadana y a la movilización para lograr un gran acuerdo nacional.

