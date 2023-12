Un bombardeo mata a 14 personas en la ciudad rusa de Belgorod tras los ataques aéreos de Moscú en Ucrania #30Dic

Un bombardeo en el centro de la ciudad fronteriza rusa de Belgorod mató a 14 personas, incluidos dos niños, e hirió a otras 108 el sábado, dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

Los funcionarios rusos acusaron a Kiev de llevar a cabo el ataque, que tuvo lugar un día después de que un bombardeo aéreo de 18 horas en Ucrania matara al menos a 39 civiles.

Imágenes de Belgorod en las redes sociales mostraban autos en llamas y columnas de humo negro elevándose entre los edificios dañados mientras sonaban las sirenas antiaéreas. Un impacto se produjo cerca de una pista de hielo pública en el mismo corazón de la ciudad.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que identificó las municiones utilizadas en el ataque como cohetes Vampire de fabricación checa y municiones de racimo Olkha. No proporcionó información adicional y The Associated Press no pudo verificar sus afirmaciones.

«Este crimen no quedará impune», afirmó el ministerio en un comunicado en las redes sociales.

El Kremlin dijo que el presidente ruso Vladimir Putin había sido informado sobre la situación y que el ministro de salud del país, Mikhail Murashko, recibió la orden de unirse a una delegación de personal médico y trabajadores de rescate que viajaban a Belgorod desde Moscú.

Más temprano el sábado, funcionarios de Moscú habían informado del derribo de 32 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú, Bryansk, Oryol y Kursk del país.

