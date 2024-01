VIDEO Alfredo Ramos exige cronograma electoral y aumento salarial en Lara #5Ene

El dirigente político de la Causa R, Alfredo Ramos, y el secretario general de los Trabajadores Eléctricos del estado Lara, Oswaldo Méndez, anunciaron este viernes 5 de enero una serie de movilizaciones para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique el cronograma electoral para las elecciones presidenciales del 2024 y para reclamar un aumento salarial para los trabajadores y pensionados.

En una rueda de prensa realizada en el Colegio de Ingenieros del estado Lara, Ramos expresó su apoyo a la candidatura de María Corina Machado y criticó al régimen de Nicolás Maduro por tratar de no cumplir con el acuerdo de Barbados, que estable la realización de los comicios en octubre de este año.

“Nosotros queremos decir también que se están haciendo los locos el Consejo Nacional Electoral de Maduro en no presentar desde ya el cronograma electoral para las elecciones presidenciales del 2024, como corresponde. Hasta ahora sabemos que hay un acuerdo, el acuerdo de Barbados, donde supuestamente hay un compromiso de hacer las elecciones en el mes de octubre, pero a esta fecha no han dicho cuál es la fecha y cuál es el cronograma electoral”, dijo Ramos.

El líder opositor afirmó que Maduro sabe que está “totalmente derrotado” y recordó los dos reveses que sufrió el año pasado, cuando nadie participó en las elecciones primarias ni en el referéndum por el Esequibo.

Protestas de trabajadores el próximo 9 de enero

Por su parte, Méndez invitó a la concentración que se realizará el próximo martes 9 de enero en la Plaza Altagracia, como parte de un llamado nacional en todos los estados, para protestar por la calidad de vida que viven los trabajadores y los pensionados.

“Estamos exigiendo, obviamente, el aumento salarial. Tenemos más de 600 días sin aumento salarial, eso no se había visto en ninguna parte del mundo. Estamos exigiendo que todos esos bonos que se pagan a través de esa nómina paralela llamada Módulo Patria, sean pasados a salario. Todos esos bonos no tienen justificación para que sigan siendo bonos y colocándolos en una primera instancia como salario no es que alcanza para la canasta básica, pero al menos se daría un incentivo al salario que, repito, que por más de 600 días no se le ha aumentado a los trabajadores ni a los pensionados”, manifestó el secretario general de los Trabajadores Eléctricos.

Los representantes de la Causa R y de los Trabajadores Eléctricos del estado Lara hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones y a defender sus derechos.

