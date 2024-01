AN de 2020 aprobó investigación contra AN 2025 por corrupción y usurpación de funciones #11Ene

En la sesión ordinaria de este 11 de enero, la Asamblea Nacional (AN) del 2020, ratificó las directivas de las comisiones permanentes y aprobó una investigación contra la Comisión Delegada del Parlamento del 2015.

El grupo parlamentario de mayoría oficialista aprobó iniciar una investigación contra la Comisión Delegada del Parlamento del 2015 y los diputados y partidos políticos que el pasado 5 de enero avalaron la continuidad de su directiva, integrada por la presidenta Dinorah Figuera (Primero Justicia), Marianela Fernández (Un Nuevo Tiempo) y Auristela Vásquez (AD), primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.

Esta decisión se tomó después de que el diputado José Brito solicitara acciones contra los parlamentarios que han prolongado sus cargos y gestionado los activos de Venezuela en el extranjero.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, solicitó un informe sobre el caso y se aprobó la creación de una comisión especial para identificar a los responsables de la gestión de los recursos de Citgo, estimados en 70 millones de dólares.

Rodríguez enfatizó que los partidos políticos que firmaron el Acuerdo de Barbados son los mismos que aprobaron el desvío de recursos para uso personal de Dinorah Figuera, Juan Guaidó y Leopoldo López.

«Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada (…) Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también ¿O no? ¿Abrió la boca Capriles que milita en ese partido y que se la pasa hablando del ingreso de los venezolanos para señalar que eso es un delito? ¿Por qué no ordenas a Figuera que devuelva el dinero de Citgo para pagarle a los trabajadores? ¡Hipócrita!», exclamó Rodríguez.