FOTOS Nacho y Melanie Mille le dieron la bienvenida a su hija Melina #11Ene

El reconocido cantante Miguel Mendoza, más conocido como Nacho, ha dado la bienvenida a su sexto hijo al mundo. La noticia ha emocionado a sus seguidores y ha causado revuelo en las redes sociales.

Melany Mille, la madre del recién nacido, compartió las primeras imágenes desde el hospital a través de sus historias de Instagram. Aunque aún no ha revelado la primera foto de la pequeña Melina, se le puede ver en una de las fotos acostada en la cama, tras el alumbramiento.

En otra imagen compartida, se puede ver a Nacho mostrando un tatuaje en su pecho de las huellas de su bebé. Este gesto ha conmovido a sus seguidores, demostrando el amor incondicional del cantante hacia sus hijos.

Hace tres días, Melany publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram:

«Mi pequeña Melina, ha sido todo un viaje de amor que crezcas dentro de mí… Contigo no he parado de trabajar y de ser instrumento de servicio para muchos… tú solo me llenas de fortaleza y paz». Sin duda, la llegada de Melina ha llenado de alegría y amor a esta familia.