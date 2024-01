VIDEO Devotos de la Divina Pastora comparten sus testimonios de fe #11Ene

En los días previos a la procesión 166 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, muchos devotos se acercan al Templo de Santa Rosa para pedirle y agradecerle a la Virgen de las Almas por los favores recibidos. Algunos de ellos nos han compartido sus testimonios de fe y esperanza.

Maribel Romero fue la primera feligrés en contarnos su historia. “Cuando nacieron mis hijos, que siempre los traigo, se los presento. Mi nueva bebé es una bendición, una promesa, fue un milagro y hoy se la presento y se la traigo como símbolo de la promesa cumplida de fe de Dios. Mi embarazo fue complicado y presenté una preeclampsia y nació muy prematura yo se lo dejé todo a Dios y a la Divina Pastora”, nos dijo con emoción.

- Publicidad -

Lee también: La procesión de la Divina Pastora buscará el Récord Guinness como la peregrinación más grande

Emma Carrillo, por su parte, nos confesó que no es católica, pero que igualmente recurrió a la Divina Pastora para resolver un problema familiar. “No soy católica, no soy nada… Pero me cumplió y vengo a pagar mi promesa. Yo le pedí que me solucionara algo familiar y me lo solventó. No fue como yo esperaba, pero sí me dio una respuesta y fue como tenía que ser”, nos explicó.

Carmen de Acuña también se refirió a la Divina Pastora con gratitud. “Yo vivo en El Tigre, estado Anzoátegui y vine hasta Barquisimeto. Le agradezco a la Divina Pastora tantas cosas. Agradezco por la vida, por la vida de mi esposo y por tener la familia que tengo”, nos expresó.

- Publicidad -

Los feligreses comentaron que más allá de venirle a hacer peticiones a la Divina Pastora, le agradecen por todas las bendiciones recibidas. Así, se preparan para acompañarla en su recorrido por las calles de Barquisimeto, donde se espera que miles de personas le demuestren su devoción y amor.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí