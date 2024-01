Claves para entender y aplicar en Venezuela las recomendaciones de la OMS sobre COVID-19 #12Ene

Trabajo de www.talcualdigital.com

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó retomar el uso de mascarillas y vacunarse ante el repunte de casos de COVID-19 y afecciones respiratorias en todo el mundo. Estas recomendaciones se reciben de una forma diferente en Venezuela debido a la falta de cifras y datos oficiales con respecto al C-19, que continúa circulando en el país, y demás afecciones respiratorias.

La recomendación de la OMS se da con el objetivo de prevenir el contagio de las variantes y subvariantes de COVID-19 que están circulando en el mundo. Aunque en muchos países de Europa y en Estados Unidos se puede identificar qué cepas están circulando, en Venezuela la realidad es que no hay ningún dato oficial, una problemática que no es nueva cuando se trata de temas de salud en el país.

¿Qué dicen los especialistas?

Huniades Urbina, médico intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, explicó que si bien existe un aumento de casos de hospitalizaciones por afecciones respiratorias en el mundo, como indica la OMS, en Venezuela no existe reporte oficial de un aumento en los casos de COVID-19, tomando en cuenta que el virus no dejó de circular en el país a pesar del levantamiento de la alerta sanitaria.

Los especialistas señalan que se ha registrado, de manera informal, un aumento de pacientes que asisten a consulta por síntomas de afecciones respiratorias sin llegar a hospitalización. Aclara que en el mundo está circulando la cepa J.N1, que ya está presente en Colombia. Sin embargo, no hay forma de saber si esta cepa, que deriva de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, ya está circulando en Venezuela debido a la falta de registros oficiales y la falta de insumos para hacer la serología en los hospitales públicos.

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, en un comunicado, desde 2020 el COVID-19 en América comenzó a circular con enfermedades previamente presentes en la región como influenza y virus sincitial respiratorio. Durante las últimas semanas se registró un aumento de la enfermedad respiratoria aguda. En la subregión andina la actividad del SARS-Cov-2 «se ha mantenido en niveles moderados y ha ido en aumento en las últimas cuatro semanas epidemiológicas». En Venezuela, según la Academia, se registró un ligero aumento durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas de la Infección Respiratoria Aguda.

Es decir, hay un aumento de casos de enfermedades respiratorias en el país, de esas afecciones pudiesen haber casos de COVID-19 ya que el virus nunca dejó de circular en el mundo. Como indica Urbina, el mundo «sigue en pandemia» debido a que no se erradicó el virus, solo que disminuyeron los casos graves y la cifra de muertos gracias a la vacunación.

El médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, explicó que la recomendación de la OMS se debe a un aumento de casos de afecciones respiratorias en países del Hemisferio Norte, donde también se han registrado aumento de cifras por COVID-19.

Aclara que ante la falta de información oficial y de vacunas actualizadas en Venezuela se deben mantener las medidas de prevención para evitar propagar el COVID-19 o cualquier otra afección respiratoria. Figuera hace énfasis en que la población no debe alarmarse ya que la presencia de COVID-19 en Venezuela no está en la misma situación de los años 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, sigue existiendo el virus en el país por lo que las personas deben mantener las medidas de prevención.

Medidas de prevención para evitar el contagio de covid-19 u otra afección respiratoria

La Organización Mundial de la Salud recomendó retomar medidas de salubridad para prevenir contagios de las diferentes variantes de COVID-19 y la gripe que hay en todo el mundo. Entre las recomendaciones se encuentra mantener el uso de la mascarilla, vacunarse contra el COVID-19 y otras enfermedades que causan afecciones respiratorias y mantener el distanciamiento y la ventilación en espacios cerrados.

¿Cómo se traduce esto para la población venezolana? Ambos especialistas coinciden en que se deben mantener las medidas de prevención. Sin embargo, aclaran varios aspectos importantes.

Uso de mascarillas

Con respecto al uso de mascarillas, Manuel Figuera explica que si una persona presenta algún tipo de afección respiratoria debe usar la mascarilla para evitar propagar la enfermedad, ya sea que se trate de covid-19, influenza u otra enfermedad respiratoria. El especialista explica que los más propensos a enfermarse y complicarse son las personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades que comprometan su sistema inmune y mujeres embarazadas.

En ese sentido, insta a la población a proteger a estos grupos vulnerables y evitar que se contagien, por eso es importante el uso de mascarilla si se tiene alguna enfermedad respiratoria, evitar que las personas vulnerables tengan contacto con personas enfermas y mantener el distanciamiento social.

Huniades Urbina señala que en los centros de salud públicos y privados, incluyendo farmacias, se debe mantener el uso de la mascarilla debido a que no ha pasado la pandemia.

Vacunación en Venezuela

Otra de las recomendaciones que hace la OMS es vacunarse contra el covid-19 y cualquier otra afección respiratoria como la influenza o el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, en Venezuela no existen vacunas actualizadas de covid-19. La última vez que se hizo pública la llegada de un lote de vacunas al país fue en marzo de 2022 cuando el Estado adquirió 4.680.000 dosis de vacunas, a través del Mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde ese entonces no se sabe si llegaron más dosis al país, las jornadas de vacunación en hospitales públicos y ambulatorios dejaron de hacerse y tampoco hay información de la disponibilidad de vacunas actualizadas. Este último punto es importante ya que las variantes del covid-19 registradas a inicios de la pandemia han ido mutando con los años. Es por eso que las vacunas creadas en aquel momento tuvieron que ser modificadas para poder ser efectivas ante las diferentes variantes. Sin embargo, no hay certeza de si existen vacunas actualizadas contra el covid-19 en el país.

¿Todos deben aplicarse la vacuna de refuerzo? La respuesta es no. Figuera señala que las personas que deberían aplicarse la vacuna de refuerzo, con las versiones actualizadas para las diferentes variantes, son las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas que comprometan su sistema inmune, mujeres embarazadas, entre otras, según la instancia Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) sobre inmunización de la OMS.

Falta de datos

Figuera explica que es muy difícil saber si es un problema que en Venezuela no se tenga la vacuna actualizada contra el covid-19, debido a que no hay información oficial que permita dimensionar la situación. «No sabemos la dimensión del problema en sí y a pesar de no tener vacunas actualizadas anecdóticamente pareciera que no han incrementado los casos. Pero para eso sirve la estadística epidemiológica. Si nosotros tuviéramos un control de los datos de las infecciones pudiéramos saber con mejor certeza el impacto que tiene el tener o no tener las vacunas», dijo Figuera.

El especialista resaltó que en Venezuela no se publica el Boletín Epidemiológico semanal desde 2016 por lo que los especialistas desconocen el impacto de las distintas enfermedades infecciosas y de otro tipo que están circulando en el país.

Tampoco hay vacunas para otras enfermedades como la influenza. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, aseguró que en Venezuela no hay vacunas contra la influenza estacional desde 2017.

Otro de los problemas que existe en torno a la inmunización es que no hay cifras actualizadas de la cantidad de personas en el país vacunadas con las tres dosis de covid-19. De acuerdo con Huniades Urbina, el último dato que se tiene es el registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de julio de 2022. Este registro de la OPS, con datos que enviaban las autoridades sanitarias de Venezuela, indicaba que la población venezolana vacunada llegaba a 49.8 %, lo que significa que hasta esa fecha había 50.2% de la población sin tener el esquema completo de vacunación.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) instó a la población venezolana a estar alerta frente al incremento en las últimas semanas y a buscar atención médica. Asimismo, la academia instó al Ministerio de Salud a publicar los datos epidemiológicos.

Medidas para los entes del Estado

En los últimos días comenzó a circular una información en redes sociales en la que se alerta sobre una nueva ola de coronavirus en Venezuela y el retorno del uso obligatorio del tapaboca como medida para evitar el contagio. Esta información coincidió con la recomendación de la OMS. Sin embargo, el Ministerio de Salud desmintió esta información a través de un comunicado.

No obstante, la ministra Magaly Gutiérrez aseguró que se mantienen las precauciones contra el coronavirus, entre ellas la recomendación de que los niños, adolescentes, adultos, embarazadas, personas de la tercera edad usen la mascarilla como una medida de protección y para evitar el contagio.

Algunos entes del Estado han recomendado a los trabajadores el uso de la mascarilla dentro de las respectivas instalaciones como medida de prevención ante el aumento de enfermedades respiratorias.

Una circular emitida por la Dirección Nacional de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) exhorta a los directores de hospitales, núcleos médicos asistenciales, ambulatorios militares, hospitales navales y demás servicios a aplicar las medidas de prevención en el personal. Esto incluye lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarillas. Asimismo, pide coordinar con autoridades locales del Ministerio de Salud para la entrega de muestras de casos sospechosos de enfermedades como malaria, dengue, influenza y covid-19.

La directiva de la Corporación de Salud del estado Miranda emitió una circular dirigida a los trabajadores de ese ente indicándoles el uso nuevamente de la mascarilla ante el repunte de casos de gripe o influenza. Incluso, en el comunicado, señalan un aumento de casos de covid-19, aunque no hay información oficial al respecto emitida por el Minsiterio de Salud o las autoridades pertinentes.

