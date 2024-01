Entorno en Viñetas: Canadá y Vencupet #12Ene

VENEZUELA

Canadá y Vencupet

-La empresa canadiense New Stratus Energy Inc. adquirió el 50% de GoldPillar International Fund SPC Ltd., propietario del 40% de Petrolera Vencupet S.A. en Venezuela. Vencupet, empresa mixta de Cuba y Venezuela, posee derechos de producción en varios campos petroleros. New Stratus invertirá $65.8 millones para reactivar 246 pozos en campos inactivos desde el 2015. La producción comercial se espera para el primer trimestre de 2024, buscando alcanzar 7,400 barriles por día. Aunque la producción petrolera venezolana ha aumentado, la incertidumbre persiste debido a las sanciones y desafíos técnicos para el programa de reactivación.

Asamblea Nacional

-La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional de Venezuela confirmó a Jorge Rodríguez como presidente del órgano durante la sesión inaugural del nuevo período legislativo. También fueron reconfirmados Pedro Infante y América Pérez en roles clave. La oposición, encabezada por Juan Carlos Alvarado, propuso a Alfonso Campos para liderar el Legislativo, pero la propuesta no obtuvo apoyo en el hemiciclo. Previo a la votación, Diosdado Cabello del bloque oficialista elogió la labor de Rodríguez en el diálogo con la oposición.

Regulación de la Sudeban

-La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en Venezuela ha establecido normas estrictas para el uso de servicios de Computación en la Nube en el sector bancario. El objetivo es garantizar la seguridad de las operaciones y prevenir la disponibilidad de datos críticos fuera del país. La Sudeban prohíbe trasladar centros de cómputo y bases de datos principales fuera del territorio nacional. Advierte sobre riesgos de seguridad informática. Exige que los proveedores de servicios de la Nube tengan presencia local, y los contratos deben ser aprobados por la Sudeban. Los bancos tienen 20 días para ajustar contratos a estas normas desde la fecha de la circular del 29 de diciembre de 2023.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 38,51 (-1,58%*)

Tasa de cambio BCV: 36,00 (0,14%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): -1,00%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2023: 50,00

El BCV colocó en la primera semana del año unos 100 millones de dólares para contener la tasa cambiaria. Sin duda alguna podemos ver los efectos con la apreciación del Bolívar la primera semana.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 161.00 (+1.25%*)

Inflación acumulada año: 200% (ajustado)

Costo canasta básica: $522.01

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 56%

LATAM ENLATADA

-El equipo económico de Buenos Aires reiteró su compromiso de evitar una devaluación abrupta y mantener el equilibrio fiscal en 2024. Planean un amplio canje de deuda en pesos y discutieron medidas fiscales, cambiarias y monetarias con representantes bancarios. La meta de déficit cero para este año se ratificó, con flexibilidad para ajustes sin necesidad de aprobación por el Congreso. Se mencionó la apreciación cambiaria y la intención de mantener una tasa de devaluación inferior a la inflación. Además, se anticipa una disminución de la inflación entre febrero y marzo, con una contracción del PIB del 2,4% en 2024.

–Rixi Moncada ha renunciado a su cargo como ministra de Finanzas para postularse como candidata presidencial en las próximas elecciones de Honduras. El anuncio de su candidatura fue realizado a través de sus redes sociales. Moncada expresó su compromiso con la «justa misión de refundación», en virtud de la cual se pretende desmarcar a Honduras de los estragos de la dictadura pasada y la hegemonía bipartidista de muchos años. Asimismo, confirmó que Mauricio Ramos será su compañero de fórmula en las elecciones de finales de 2025.

DE MERCADOS

-La semana pasada fue de toma de beneficios en los mercados globales, afectados por la preocupación de retrasos en las bajadas de tipos.

-En Europa, el Ibex 35 cayó un 0,2%, el CAC 40 francés un 0,4%, el FTSE 100 británico un 0,45%, y el Euro Stoxx 50 un 0,24%. En Asia-Pacífico, la bolsa de Japón subió un 0,40%, mientras que el Hang Seng chino cayó un 0,70% y la bolsa de Shanghai un 0,85%.

-La jornada estuvo marcada por datos positivos de desempleo en EE. UU., lo que generó volatilidad en los índices europeos.

-En comparación con la semana pasada, el Dow Jones cayó un 0,59%, el S&P500 un 1,52%, y el Nasdaq un 3,25%.

-Puede que la primera semana haya sido negativa para los índices, por el hecho de la toma de beneficios y la incertidumbre de la bajada de tipos, pero mantenemos nuestra visión en los sectores mencionados en ediciones pasadas para este primer trimestre. Se recomienda la adecuada gestión de riesgo.

MATERIAS PRIMAS

– En la última sesión, los precios del petróleo Brent experimentaron un aumento del 2%, alcanzando los $78.77 por barril, mientras que el WTI llegó a $74 por barril.

-Además, los futuros del índice de gas natural europeo (TTF) aumentaron un 4%, situándose en 34.8€.

-Comparando con la semana pasada, el petróleo Brent aumentó un 2.43%, mientras que el oro disminuyó un 1.03%.

-Se comienza a evidenciar la volatilidad en el sector energético, mantenemos nuestra postura en este sector. Podemos posicionarnos directamente en futuros de petróleo o a través de compañías que participen en el sector. Mucho cuidado con la gestión de riesgo.

Commodities

Petróleo Brent: $78,77 por barril (2.43%*)

Oro: $2.051,60 (-1.03%*)

Criptoactivos

BTC: $43.999,76 (4,60%*)

ETH: $2.250,60 (-2,37%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 37.466,11 (-0,59%*)

S&P500: 4.697,24 (-1,52%*)

NASDAQ: 14.524,07 (-3,25%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 57.164,41 (-1,16%*)

Oscar Doval

