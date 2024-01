EntrevistaDominical Douglas León Natera: Más de 42.000 médicos se han ido del país #14Ene

La situación del sector salud se mantiene en crisis, ya que hasta ahora se han tenido que ir del país más de 42 mil médicos, el 97% de los hospitales carecen de insumos y medicamentos, enfermedades que habían sido erradicadas han vuelto a aparecer y los enfermos mueren de mengua. Así, en resumidas palabras, la describe el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, al ser entrevistado por El Impulso.

Al abordar las disponibilidades que se encuentran establecidas en la Ley de Presupuesto Nacional del 2024, las cuales son del 8, 6 por ciento para el sector de Salud y Seguridad Social, que totalizan 25.302 millones o lo que es lo mismo 712 millones de dólares de los 729. 948.434.691 bolívares del monto global para la nación, el dirigente gremial se mostró preocupado, disconforme y escéptico.

Es una situación ya conocida: el gobierno da a conocer una supuesta colocación de algunos rubros económicos para salud; pero, desafortunadamente, los mismos no se ven en los hospitales. Es una retórica de como si estuvieran hablándose entre ellos, pero la realidad demuestra que los hospitales se mantienen sin insumos, sin mantenimiento, con pocos medicamentos y la gente muriendo de mengua.

Es, reiteró, una situación acostumbrada del Ejecutivo Nacional de colocar cifras sobre supuestos recursos que serán dirigidos a los establecimientos de salud, pero no llegan a los hospitales y sobre todo a los pacientes, quienes son los que sufren y mueren.

Conviene recordar que en el país hay 5.089 establecimientos de salud, 4.793 de ellos ambulatorios y el resto (296) hospitales; pero, de acuerdo al nuevo presupuesto, solo dos de los últimos tendrán atención especial por parte del ministerio respectivo.

Aunque el presupuesto nacional casi duplica al del 2023, que fue de 170.703 millones de bolívares, algo más de 11 mil millones de dólares, el del presente año. increíblemente, es 15 por ciento menor al del 2023 en lo que respecta al renglón de la salud.

Al ser inquirido sobre las condiciones en que se encuentran los hospitales, el doctor Douglas León Natera dice que los porcentajes se mantienen iguales a años anteriores: apenas un 3 ó 4 por ciento de los insumos llega de manera efectiva.

Lo dicho por el gobierno es un poco más, comentó. Pero, de manera real el 97% de los hospitales carece de insumos. Por otra parte, considera que los trabajadores de la salud es imposible que pueda subsistir con los salarios de hambre, a los cuales han sido condenados no sólo ellos sino todos los trabajadores, quienes desde el 15 de marzo del año 2022 perciben apenas 130 bolívares, que al cambio actual es apenas de 3, 60 dólares mensuales.

Tal cantidad es absurda para que un padre o una madre de familia pueda llevar el pan a su casa y cubrir los gastos de su persona y su prole. En promedio, ¿cuánto gana un médico al servicio de la salud pública en Venezuela ?

No llega a 15 dólares. Esa es la cifra irrisoria que estamos recibiendo los médicos y, en general, los equipos de salud en los hospitales y ambulatorios. En el sector salud esa es la realidad salarial.. Es absurdo que el gobierno siga manteniendo esa política miserable contra el gremio médico, y de la salud en general.

¿Cuántos médicos se han ido de Venezuela desde que comenzó la crisis económica que obligó a los profesionales a huir a diversos países en busca de un mejor nivel de vida?

Nosotros paramos la certificación en 42.000. Es posible que se hayan ido muchos más; pero, la cifra cuantificada es esa, de cuarenta y dos mil médicos que se han ido al exterior a buscar mejores derroteros para poder vivir dignamente y enviar remesas a sus familiares.

¿Cuántos quedan trabajando aquí?

Las cifras son imprecisas, pero son alrededor de 80 mil médicos. Se han venido registrando casos de dengue, tuberculosis y otras enfermedades que habían sido controladas y otras desaparecidas, pero oficialmente no se conocen las cifras de enfermos y mucho menos de defunciones que se han producido a consecuencia de patologías. ¿Qué nos puede decir al respecto?

El gobierno se ha caracterizado por ocultar información relacionada con la salud. No sé cuál es la razón de ese ocultamiento. Al no tener cifras y la cantidad de patologías de enfermedades que están activas en el país, los médicos no tienen cómo atacarlas. Hablar de prevención y de curación como lo hace el gobierno es copiar la política de otros países, como el de la isla de Cuba, que siempre han ocultado las cifras generales de enfermedades y, en consecuencia, éstas se expanden por el territorio y no hay manera de prevenirlas y curarlas de forma efectiva.

Insistimos en el caso de enfermedades que ya habían desaparecido por las políticas sanitarias de hace por lo menos unos veinticinco años. Aún más, se está conociendo que hay un incremento en mortalidad de mujeres en las maternidades.

Aquí en Venezuela se regulariza de una manera bien sería la parte de la prevención y en casos como el de las mujeres embarazadas, éstas recibían los suplementos alimenticios y las vitaminas suministradas por el Ministerio. En la actualidad eso brilla por su ausencia, no hay manera de prevenir patologìas del embarazo y ha aumentado la mortalidad tanto de madres como de niños. Realmente es notorio también el incremento de niñas embarazadas y en este aspecto se están dando casos de niñas de once y doce años pariendo, muchísimas de ellas desnutridas y, por supuesto, sin controles, motivo por el cual aumenta la mortalidad de parturientas en el país.

Ahora que usted habla de niñas embarazadas, ¿no hay una política para impedir que niñas en lugar de jugar con muñecas van a tener en sus brazos a otros niños, que son sus hijos?

Debería haber una polìtica que oriente hacia la educación sexual y la salud en general, pero no lo que ha hecho este gobierno como es estimular el embarazo precoz, estimular el embarazo de niñas y parejas infantiles, teniendo niños de manera irresponsable. Realmente lo que está ocurriendo es que se ha desarrollado una política irresponsable y triste el estímulo al aumento de la población como un modelo de revolución. Esta situación se ve en todo el país porque fue estimulada absurdamente por el Ejecutivo Nacional.

