RETACITOS #14Ene

Lo sucedido a lo largo y ancho del territorio nacional, en los últimos días del mes de diciembre, no puede calificarse más que como un despropósito contra la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM), que buscaba armonizar ya racionalizar los desmedidos tributos municipales hacia abajo y, lamentablemente, se convirtió en una oportunidad para nivelar hacia arriba los impuestos, aún sin encontrarse instalado el Consejo Superior de Armonización Tributaria, la cual se instaló finalmente el 29 de diciembre, cuando ya habían aprobado todas las ordenanzas de índole económico, en la mayoría de los casos con la intención de hacer ajustes irracionales, de manera que al momento de ser aprobado el tabulador, sus ingresos no fuesen afectados; sin embargo, como pasó en el Concejo Municipal de Iribarren, los ajustes en algunos casos han sido tan desproporcionados, que muchos sectores tendrán que bajar sus Santamarias, ante la imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones. La Cámara de Comercio expresó ante el CMI que cinco (5) mañanas para hacer una análisis técnico detallado de ocho (8) ordenanzas de índole económico, son insuficientes visto el alcance e impacto económico de las mismas; asimismo que Ministerio de Finanzas no ha emitido pronunciamiento alguno sobre los límites máximos sobre impuestos, tasas y contribuciones, visto el informe del Consejo Superior de Armonización Tributaria; sin embargo, se siguió adelante. También los procesos de consulta, revisadas las fechas de los documentos, se iniciaron cuando ya las ordenanzas estaban aprobadas por los ediles del Concejo Municipal. De manera que la gran cantidad de irregularidades cometidas por el CMI al aprobar estas ordenanzas, necesariamente tendrán que ser revisadas para ajustarlas de acuerdo al tabulador de la Locaptem.

***

Grandes sorpresas nos llevamos quienes ejercemos el periodismo, cuando nos enteramos que existen organizaciones como HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil venezolana, creada entre 2018 y 2019 con el fin de monitorear, documentar y hacer seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), para medir sus impactos en la privación de derechos de la población en Venezuela, cuya información se comenta, pero no todos conocemos la realidad. Sabían los venezolanos que en noviembre de 2023, un total de 20,1 millones de personas con necesidades de cuidado y protección en Venezuela, de las cuales 14,2 millones presentaba necesidades críticas en distintas áreas de sus vidas, con diferentes grados de severidad, llegando a umbrales de necesidades severas un total de 4,2 millones de personas. Conocían el termino la pobreza multidimensional que afectó al 69,6% de la población en 2023, estimada en 28,8 millones de personas. Esta pobreza está caracterizada por severas privaciones concurrentes, en las cuales la reducción de los ingresos y su bajo poder adquisitivo, además de las fallas severas de acceso continuo a servicios básicos tuvieron contribuciones significativas. Hasta agosto 2023, los hogares reportaron una mediana de ingresos equivalente a 102,5 dólares mensuales. Estos ingresos representaban apenas 3,4 dólares al día y menos de un 1 dólar por persona al mes, con los cuales los hogares debieron afrontar gastos esenciales a costos superiores en más de un 80%. Estaban enterados que el 68,2% de la población enfrentó mayores deficiencias e interrupciones de los servicios básicos de la vivienda, incluyendo electricidad, agua potable y gas de uso doméstico, además de constantes dificultades de acceso a medios de transporte, comunicaciones e información, que profundizaron las malas condiciones de vida. Así que no podemos perder de vista a HumVenezuela.

***

No es la primera vez que en esta sección, recogemos los records negativos que registra Venezuela en distintos rankings internacionales, llegando a la conclusión que el régimen revolucionario no solamente se ha empeñado en destruir al país, sino que ha puesto todo su empeño para ocupar los últimos lugares e temas vitales como el Estado de Derecho, la Propiedad Privada y ahora la Administración de Justicia, como lo refleja el ranking de World Justice Project (WJP). En efecto, aun cuando para la mayoría de los venezolanos, esto no representa ninguna novedad o no les causa ninguna sorpresa, según esta evaluación internacional, la labor de los jueces y fiscales fue calificada como la peor del mundo por noveno año consecutivo, lo que pone en evidencia que casi en la última década no hemos avanzado ni un paso adelante en cuanto a mejorar la administración de justicia en Venezuela. En el reporte que la agrupación internacional elabora anualmente desde 2008 y que fue publicado en octubre de 2023, el país volvió a quedar en el último lugar, de entre los 142 evaluados en materia de Estado de derecho, al obtener nuevamente una calificación de 0,26 puntos, la misma que consiguió en 2022. Por tercer año consecutivo, el sistema de administración de justicia penal venezolano obtuvo una puntuación de apenas 0,12 puntos, un dato que revela que las reformas administrativas y legales implementadas por las autoridades no han rendido sus frutos o al menos los ciudadanos no perciben ningún cambio significativo. Pero el Poder Judicial no es el único que no registró avances. En materia de lucha contra la corrupción, gobierno abierto o cumplimiento del marco regulatorio, Venezuela tampoco avanzó un ápice. Los datos del nuevo Índice de Estado de derecho son preocupantes, pues señalan que 1.500 millones de personas en todo el planeta no consiguen en los tribunales amparo a sus derechos ni respuestas a sus problemas. En este importante porcentaje de la población mundial se encuentran los 30 millones de venezolanos.

***

En el municipio Crespo no existe consenso entre la mayoría de concejales las diferencias están a la vista; la fórmula presentada por el burgomaestre integrada por los ediles CD (La Negra) y el anterior presidente John Armao; mientras que en el otro bando, proponen a Ángelina Presidente y YolyDi vice presidenta. La situación ha llegado a tales extremos que generaron la movilización a la Perla del Norte en horas de la tarde del lunes 8 de enero el Dip Rab, y en la noche el marinero de agua dulce también se movilizó, sin conseguir que lograra acuerdo alguno. El Julius insiste en que sus postulados son la línea del equipo político estadal, mientras que quienes se oponen alegan no haber sido escuchados, no se produjeron reuniones previas con ellos, además de estar cansados de la forma en que los maltrata Julius en forma recurrente. Se habla de muchas supuestas irregularidades en el manejo administrativo del Municipio, siendo de conocimiento público que todos los recursos extraordinarios que llegaron a Crespo, más los propios, en ningún momento pasaron mediante créditos adicionales para ser ingresados al presupuesto, todo por su antojo, por lo que no están dispuestos a continuar ocultando esta situación. Por supuesto como ocurre todas estas organizaciones de la revolución, aquellos ediles disidentes, es decir los concejales rebeldes fueron amenazados con pasarlos al tribunal disciplinario, por supuesto allí les hacen un “juicio sumario”, sin Permitirles el derecho a su legítima defensa, sus argumentos no son escuchados y al final de la historia, posiblemente sean expulsados del PSUV y Julius seguirá como si no quebrara un plato.

***

Ha trascendido una información que indica que Miraflores, hizo un aporte hace más de un año para la reparación de la ciudad de Barquisimeto, con motivo de las 166 visita de la Divina Pastora, por un monto cercano a los US$ 800.000, recursos que entre otras cosas serían destinados para la reparación de las filtraciones de la Catedral Metropolitana, cuyo interior se convierte casi en una piscina olímpica, cuando caen cuatro gotas de agua en Barquisimeto. Asimismo, otra parte de estos recursos, se asignarían al bacheo de la AV. Venezuela, que de acuerdo con la información de quienes por allí transitan diariamente, está completamente destrozada en sus canales de circulación, y todos saben que por allí circula la procesión de la patrona de Barquisimeto, en su etapa final que concluye en la iglesia, así como a otras obras de remozamiento de la capital musical de Venezuela. Ante muchas de las interrogantes que han estado surgiendo en torno al destino de estos cuantiosos recursos, el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Monseñor Oswaldo Araque, aclaró a la ciudadanía en general, que “los recursos no los recibe la Iglesia, los recursos los recibe la Alcaldía”, por lo que es la instancia encargada de administrar los recursos económicos y desarrollar los trabajos respectivos, días antes o después de la salida dela imagen del pueblo. Lo único cierto es que eran muy pocas las personas que sabían de la existencia de estos recursos, y por supuesto el burgomaestre se había encargado de mantenerlo en el más absoluto secreto, sobre todo cuando el tiempo ha pasado y las obras que tenían que ser financiadas con esos recursos, en algunos casos ni siquiera se han iniciado, de tal manera que el funcionario le debe una explicación no sólo a la Iglesia, sino a todos los larenses en torno al uso que se le ha dado a este dinero. No es posible que se siga disponiendo de recursos que han sido asignados para obras específicas, para destinarlos a otras, si esto fue lo que se hizo, sin que se establezcan responsabilidades, por cuanto es todo un pueblo el que se beneficiaría con la ejecución de las mismas.

***

A propósito, el caso de la reparación y mantenimiento del techo de la Catedral de Barquisimeto, una obra que no recordamos con precisión cuantas veces hemos escrito en esta sección, la necesidad de una reparación definitiva, ni tampoco las veces en que allí se han aplicado “pañitos de agua tibia” que no han resuelto el problema de fondo, por lo que siempre nos hemos preguntado ¿No hay empresas en Lara con suficiente capacidad profesional para ejecutar un trabajo de calidad en el recinto religioso? ¿Acaso se han utilizado materiales de segunda o tercera, las veces que se han hecho las obras de reparación?. Asegura el edil Hernán Marín que en una investigación que viene realizando en torno a este tema, de los 800 mil dólares asignados por el Ejecutivo a Lara, US$ 97.000 son para el techo de la Catedral; sin embargo en agosto de 2022 se aprobó un crédito para esta misma obra por US$ 430.000 dólares, elevándose la asignación a US$ 527.000. Al parecer, según la información de Emica, de los 430.000 dólares solo el proyecto habría costado US$.19.000, mientras que los 428.000 $ restantes se habrían destinado a la adquisición de vidrios, sin incluir la mano de obra, estimándose que la obra totalmente terminada tendrá un costo de alrededor a US$ 1,5 millones, lo que evidencia que para este momento el déficit es de US$ 973.000. En vista de estos escenarios, donde no se tiene información cierta sobre la materia, se estima que lo más sano y conveniente es la realización de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, para que determine qué es lo que ha pasado realmente con el caso de la reparación de la Catedral de Barquisimeto, y cuál ha sido el uso que se le ha dado hasta ahora a más de US$ 430.000 y a los US$ 97.000 que ha asignado el gobierno central para esta obra, sin que la misma se haya comenzado siquiera.

***

Empresarios de Vigilancia Privada han expresado su respaldo a las acciones que lleven a la promulgación de un instrumento jurídico que regente, en todas y cada una de sus partes, la actividad de la Seguridad Privada en Venezuela. Consideran que es fundamental establecer un Régimen Horario Especial para las Jornadas desarrolladas por los Hombres y Mujeres que prestan su esfuerzo para la tranquilidad de hogares, instalaciones y comercios, haciendo énfasis en la garantía de ingreso monetario y social, acorde con la entrega que esta masa trabajadora pone al servicio de las áreas que están bajo su resguardo. Actualmente un Vigilante Privado, que desarrolla el Rol de Guardia de 24 horas continuas de labor por 48 horas de descanso, percibe un promedio de 100 Dólares mensuales, incluyendo el Cestaticket, lo que, en opinión de los propios trabajadores y algunos Dirigentes Sindicales del sector, no está acorde con el trabajo realizado y con la responsabilidad que asumen. Creen conveniente reglamentar el uso de Uniforme por tipo de instalación en custodia, como se practica en algunos países, distinguiendo así, la calificación de Empresas y Personal en el mercado de la Seguridad. Recomiendan tener muy en cuenta el Uso e incorporación de instrumentos tecnológicos, entiéndase equipos, accesorios, aplicaciones y plataformas tecnológicos para el desarrollo, evaluación y Supervisión de la labor día, así como para garantizar una constante, correcta y fluida conexión de las Empresas prestadoras del Servicio con el Organismo de Fiscalización, en este caso, como se prevé según el actual Director de Digeservisp, se llamaría Superintendencia de Seguridad Privada, de manera que no solamente se plantean los problemas, sino que también se proponen las alternativas de solución, solamente hace falta la voluntad de hacer las cosas.

***

Los consecuentes «cuidadores» del histórico «Ayacucho» comentan lo que oyen hablar por quienes disfrutan de sus caminatas al interior del amplio Parque. «Citan como ejemplo el hecho de ver como se han incorporado decididamente las bases partidistas que de manera abrumadora salen a apoyar las actividades de la candidata presidencial María Corina Machado, haciendo caso omiso de las «tímidas insinuaciones» de sus «desplazados y rechazados directivos» políticos que aún se resisten entender que deben dar un paso al costado y dejar avanzar a las verdaderas referencias de influencia y liderazgo». Los «guachimaneros» sugieren que para próximos comicios la escogencia a cargos de representación popular debe ser por vía de elecciones primarias, como método idóneo de selección libre y democrática de cada aspirante con verdadero liderazgo y arraigo popular necesario para rescatar los espacios perdidos y así de ése modo por fin dejar a un lado el odioso mecanismo de imposiciones de «directivos» que gozando de un amplio rechazo del electorado, siempre salían favorecidos por el «dedo cupular». De manera que en definitiva quienes no gocen del apoyo y calor popular que no se vistan que no van. La plataforma democrática jugará rol estelar al respecto para así consolidar el papel fundamental de los partidos políticos y apuntalar a sus estructuras a la realidad de estos nuevos tiempos, que traduce a que las organizaciones políticas deberán escoger a sus líderes y lideresas con verdadero arraigo popular. ¡Así sea!».

***

Continúan los disciplinados «vigilantes ayacucheros» «informando sobre aspectos que involucran y relacionan al denominado grupo «Fed y asociados» cuya sede «laboral» se ubica al centro de la ciudad, quienes se caracterizan por su costumbre de sacar a «pasear su lengua corporativa» y estar vinculados con una presunta colaboración en un «delicado» tema que podría estar relacionado con un ilícito penal, («simulación de hecho punible») y en el cual presuntamente habrían participado funcionarios de un cuerpo de seguridad del estado, para favorecer eventualmente a una persona, recién incorporada al mencionado “grupito de asesoría legal“ en contra de un ciudadano de la localidad. Comentan que la «autoría informativa» de todos estos temas, está atribuida presuntamente a un personaje conocido como el «asiático del norte», quien habría sido el “receptor auditivo” del «infortunado y delicado relato» de los “ligeros cuentistas”, y quien a su vez habría puntualizado, que dicho tema promete traer sorpresas adicionales ya que a decir de las versiones ofrecidos por un «exclusivo» miembro del “federal-group”, podría vincular en plan de «asesor intelectual» en el caso a un prominente dirigente «blanco», y dado su rol de «sitiado regional» que padeciendo una merma en su influencia operativa, se ha dedicado en los últimos tiempos a interpretar el triste y penoso papel de «oficiante montador» de «falsos positivos» a quien tenga de «antojo» ése día y tener ello como un «plan distractivo y ocio» con la intención de apaciguar su no muy disimulado «estrés» que padece el cual acompaña con su inseparable «zopiclona», que a decir de sus propias «escuderas» tiene. Dicen que la «política no es para cobardes» pero irónicamente les aterra decir que son diputados no obstante percibir emolumentos como tal. Colocan a mujeres cual «muro de contención» para evitar respuestas de quienes de quienes agreden, llevando éstas últimas irónicamente las consecuencias que de allí se derivan, no solo por el abandono y utilización del «protectorado», sino por causa de sus propias debilidades estructurales y morales».

C O R T I C O S

Pica y se extiende el conflicto interno en el seno de Vente Venezuela en el estado Lara, donde algunos pseudodirigentes que se creen que tienen a Dios agarrado por la barba, han estado cometiendo la torpeza de excluir a mucha de la gente que estuvo echándole pichón, poniendo a disposición sus vehículos, e incluso dinero de sus bolsillos para sufragar gastos, el pasado 22 de octubre. Me parece una desconsideración, por no llamarla de otra manera, que se la haya dicho al Dr. Enrique Ferreira en una reunión de la DEE de Vente, que estaba allí simplemente como un invitado; asimismo hay otros nombres de personas de reconocida valía en la región y en el país, que han sido defenestrados, por quienes no tienen ni las credenciales ni la trayectoria política de quienes están siendo afectados, simplemente porque gozan del apoyo de algún directivo de la organización, que no es precisamente MCM, quien más bien anda pregonando por todo el país, que “todos hacemos falta en esta hora que vive Venezuela. Consideramos que deben enseriarse, alguien tiene que poner orden en la casa, estos conflictos en nada favorecen a la organización y mucho menos a la candidata. Tengo en mi poder varias cartas de las personas afectadas, que son verdaderamente “demoledoras”.

En el CLEL dejaron vestido con el saco y los pantalones prestados, al tipo del título universitario chimbo, quien también botó un pendrive, que no va a pagar, ya que según él ninguna ley obliga a reponer los bienes que dañe u extravíe. Según cuentan los rojos rojitos advirtieron, «no se vista que usted no va» ya estaba hasta vestido, tuvo que quitarse el partó y la corbata a última hora, cuando ya estaba casi decidido todo resulta que fuerzas aliadas de la revolución larense, (Y.A.), se movió como pez en el agua y dio el zarpazo, colocando a uno de sus pupilos, unas cuantas llamadas a la madrina alcaldesa además de reuniones entre gallos y medianoche además de viajes ida y vuelta dimes y diretes, van y vienen todo se consumó, cuando en Caracas vieron que el (CC), no tenía padrinos ni madrinas.

Sería interesante averiguar si es cierto que el “Porcino” está postulando su nombre como candidato para la Alcaldía de Iribarren, de acuerdo con la información que circula en los círculos políticos de la regional, ya que en sus prestaciones ha dicho que cuenta no solamente con la experiencia, sino con las credenciales y apoyo político para aspirar a esta posición. Por supuesto que quienes conocen de cerca el personaje, son de los que aseguran que “es mucho camisón para Petra”, pero seguramente que el personaje tiene a su alrededor a un grupo de acólitos que le están calentando la oreja, y entre otras cosas le están diciendo que vistos los nombres que se mencionan hasta ahora, tiene bastante chance. Por supuesto, habría que investigar si el PSUV Lara, le estará dando su apoyo en estas pretensiones, porque conocen lo suficientemente bien al personaje, mientras que en otros sitios donde se ha comentado la versión, lo que se escucha es “Se imaginan a este personaje como alcalde, Dios nos agarre confesados”.

Aseguran que al parecer la nueva jefecita de la Cámara Municipal en Palavecino, dizque fue puesta en el cargo por órdenes directas del propio burgomaestre, violentando toda la normativa legal vigente y saltándose a la torera el reglamento interno y de debates del cuerpo edilicio; aseguran que los unen lazos sentimentales e irrompibles, al extremo que el jefecito, quien se considera el Richard Gere de la Alcaldía, en uno de sus excesos etílicos, ya que al parecer no tiene cultura en esta materia, habría dicho en una reunión «ella hace lo que yo quiera» por eso la mande a poner ahí. «Ahora manejo a esos concejales a mi conveniencia». ¿Qué talco?

Por cierto la jefecita saliente del Clel, (EL) no quedó muy contenta con ese cambio, su cara era todo un poema barroco,su calentera era tal que ni siquiera se presentó en los actos oficiales el pasado 17 de diciembre día de la muerte del padre de la patria, en su lugar se apareció CC con su traje prestado que se le sentía lo guardado a leguas, ahora la nueva dama de las lipos espera que no revisen sus gestión dentro de la institución, para ocultar todo. Sin embargo, el bochorno y la torta la pusieron los legisladores quien no tiene ni un pelo de tonto y marmoleado, quienes no saben si son opositores o chavistas, que ya solicitaron derecho de palabra y expresaron su apoyo a la propuesta de junta directiva elevada por la fracción del Psuv, lo que originó que le gritaran consignas, el poco público presente de bienvenidos al Psuv quedando atónito el legislador Omar Jiménez quien había propuesto para la junta directiva una dupla diferente a la del Psuv, aun a sabiendas que son minoría y no tienen los votos, quedando en evidencia que la oposición en el Clel está fragmentada, dividida y vuelta un fleco.

Otro de los comentarios en los pasillos del CLEL que al parecer a la jefecita saliente cuando le allanaron su nueva mansión en Cabudare municipio Palavecino, por un cuerpo de seguridad nacional habrían localizado más de 45 000$ en efectivo. De ser esto cierto, cómo hacen con los sueldos que ganan, para cargar esa burusa en la gaveta de la mesita de noche del dormitorio, supuestamente para las compras menores del diario por si la domestica, servicio o ama de llaves necesita comprar algo en el súper, porque eso de bodega ya no existe, eso era cuando vivían allá en la parroquia unión en el barrio el Triunfo, ahora es de la clase medio alta de Cabudare y del estado Lara, ahora no usa los chancletas, sino pura ropa y zapatos de marca.

Desde que la Alcaldía de Iribarren se le hizo una fiesta a los licenciados en comunicación social, reporteros gráficos y uno que otro chuco diputado coleado por la celebración del 27 de junio; sin embargo, aún los ganadores de las diferentes rifas están a la espera de sus premios, luego de un semestre completo el alcalde con una sonrisa responde que por culpa del bloqueo no puede cumplir, vacilando constantemente a los ganadores. ¿Será que el SEMAT no ha recaudado lo suficiente, como para asignar una partida para que se cumpla con los fablistanes? Si se siguen demorando, para cuando entreguen los premios, estarán totalmente devaluados por la inflación galopante que hay en el país, además el Cocosette es un cara dura.

El Bloque Parlamentario de Lara tiene previsto realizar el próximo miércoles 17 de este mes una inspección a la vía Carora hasta el peaje de la vía lara-zulia, Municipio Torres. El propósito de esta nota es invitarles a que nos acompañen en esta actividad que adelantaremos atendiendo denuncias que hemos recibido de usuarios de dicha vía y trabajadores del volante, y su testimonio sería muy valioso para conseguir soluciones a los problemas que se detecten y así proteger la vida y trabajo de quienes les corresponde transitar esta vía por razones de residencia o trabajo cotidianamente. En esta actividad participarán diputados de la Asamblea Nacional 2015, del Consejo Legislativo del estado y técnicos en materia de vialidad.

Aseguran por los lados del oeste en una estación y no policial, sino servicial, en la avenida Las Industrias, presuntos usurpadores de una gasolinera, intentan seguir sus alocadas e ilegales artimañas para quedarse con el bien de una sucesión familiar (D.A.T) y estarían haciendo diligencias en un tribunal valiéndose de triquiñuelas y supuestos falsos documentos para seguir beneficiándose mercantilmente. El hijo demandó a su madre y hasta dejó de visitarla y asistirla desde hace cuatro años. Los malos sentimientos e irresponsabilidad de hijo no pueden quedar impunes. Las autoridades tribunalicias debe estar ojo avisor y no avalar desnaturalidades ni hechos que violenten el estado de derecho y las leyes de la República.

Los cortes de luz con el nuevo año en vez de reducirse se incrementaron en horas y días en varios estados del país, sobre todo Lara, Trujillo, Portuguesa y Zulia. Ahora el «racionamiento» es interdiario y de 4 y hasta 6 horas. A veces por partida doble en la mañana y en la noche. Por cierto que solo hay una cuadrilla de Corpoelec en todo Barquisimeto para atender las averías y por supuesto, no se dan abasto. Hay comunidades que duran hasta una semana sin luz por falla o deterioro en tabacos y transformadores. No mejora sino que empeora la situación. Expertos aseguran que se avecina un prolongado apagón a escala nacional. Ojalá no sea así.

En los próximos días o más tardar dos meses será designado el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Barquisimeto luego de una vacante de 5 años que fue cubierta , en parte, por monseñor Víctor Hugo Basabe quien dio bastante que hablar por sus posiciones firmes y valientes y por llamar las cosas por su nombre. Hasta el momento se sabe que existe una terna de la que forman parte Monseñor Raúl Biord Castillo (La Guaira), Mons. Carlos Curiel (Carora ) y Mons. José Luis Azuaje (Maracaibo), la escogencia será entre estos tres hombres de la Iglesia. La decisión de la santa sede está tomada. Enhorabuena.

¡Bienvenida Reina Madre!: Protégenos bajo tu sagrado manto, bendice a Venezuela y al pueblo larense, que tanto lo necesita, también a toda mi familia para la que solamente te pido mucha salud, lo demás lo logramos con trabajo, esfuerzo y voluntad.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

