José Toro Hardy: El gobierno nunca debió crear el petro por ser instrumento para la corrupción #15Ene

El doctor José Toro Hardy, respetable economista, docente universitario, escritor y exdirector de Pdvsa, es del criterio que el Ejecutivo Nacional nunca debió crear el petro, violando la Constitución en varios de sus artículos y por tratarse de un mecanismo de transacción económica regido y controlado por el Estado, pero que por ser administrado discrecionalmente se convertiría, como en efecto ocurrió, en un instrumento de corrupción.

- Publicidad -

La desaparición de por lo menos 21 mil millones de dólares, que fue dado a conocer casi a fines del primer trimestre del año pasado, supera al presupuesto de la nación para el presente año; y lo peor, es que ese dinero parece irrecuperable porque como aparentemente tuvo que ver con el negocio de las criptomonedas no tiene ruta de seguimiento alguno.

Al ser entrevistado por El Impulso, el doctor Toro Hardy fue categórico al calificar de muy malas las políticas económicas de este gobierno, las cuales comenzaron cuando el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente al Banco Central de Venezuela un “millardito,” y luego se adoptaron medidas de tipo ideológico.

Doctor Toro Hardy, el gobierno ha tomado medidas monetarias que no le han dado resultado como quitarle ceros al bolívar, constituir monedas para el uso en parte del continente y ante las sanciones económicas de los Estados Unidos se le ocurrió ir lo que considero más novedoso en el momento. Cuando el 20 de febrero del 2018, el Ejecutivo Nacional anunció la creación del “petro” como la `primera criptomoneda emitida por un Estado con un valor de medio dólar al precio del barril de petróleo veneolano, dijo además que atraería inversionistas de Qatar, Medio Oriente y países de Europa, e incluso de los Estados Unidos. Además, hasta ofreció salarios buenos para los trabajadores.

- Publicidad -

Ahora que lo ha eliminado, y ya no quiere saber nada de criptomonedas, ¿nos podría explicar el significado de esa criptomoneda que, claramente, fue una alternativa al dólar estadounidense?

Dijo también que el petro serviría para adquirir pasaportes y, en fin, para el pago de impuestos y servicios públicos.

¿Nos podría explicar cómo el gobierno ha procedido a aplicar su política monetaria y qué forma ha fallado?

La ha aplicado de todas las formas más equivocadas del mundo y ha fallado, por lo tanto, en todas. Específicamente, el petro, de hecho es la negación de una criptomoneda. Las criptomonedas nunca son emitidas por los gobiernos. No tienen un respaldo concreto y ésta parecía tenerlo con supuestas reservas en la Faja del Orinoco. Las criptomonedas son totalmente fiduciarias. Para obtener criptomonedas la gente las minaba en computadoras y, entonces, ellas se basaban en la credibilidad que generarían.

Pero el petro fue. Por el contrario, una moneda emitida por un gobierno, controlada por un gobierno y éste emitía las cantidades que quisiera para utilizarlas con fines de política monetaria concreta. Eso no ocurrió con ninguna criptomoneda.

Más allá de eso, en el fondo lo que fue una suerte de crédito porque ha debido ser aprobado formalmente aprobado por el parlamento, pero nunca lo fue. Violó varios artículos de la Constitución. Entre ellos el 12 relacionado con lo inalienable que es la utilización inadecuada el de yacimientos mineros e hidrocarburos para darla en garantía y el 318 relativo a la unidad monetaria que impide una moneda paralela. En fin, el petro era una aberración.

Pero, el mayor problema era que se prestaba a todo tipo de negociaciones por debajo de la mesa, porque supuestamente no se le podía seguir la pista, a través del uso del petro se produjeran muchísimos casos irregulares y de corrupción.

Lo que acaba con el petro, en parte, fueron los problemas que pasaron con las ventas de crudo de Pdvsa, detectados en el 2023 tras operaciones efectuadas el año anterior a esa fecha, que aparentemente desaparecieron 21 mil millones de dólares por vía de criptomonedas o por el petro. Eso pareciera ser. Entonces el gobierno terminó por eliminar. Yo creo que ha sido bueno que lo elimine porque nunca ha debido crear esta criptomoneda en la forma en que se hizo. Eso forma parte de las malas políticas monetarias.

Las malas políticas monetarias del gobierno son las que lleva a que Venezuela haya tenido la mayor inflación del mundo durante diez años. Este año tal vez no lo sea, pero lo fue en ese tiempo.

Las malas políticas monetarias fue lo que llevó al gobierno a pedirle al Banco Central de Venezuela a financiar el déficit fiscal, emitiendo monedas de respaldo. Y eso llevó a que al final de esos años le quitara catorce ceros al bolívar, y el valor de éste fuese destruido.

Realmente, es difícil encontrar un conjunto de políticas en materia económica y monetaria más erradas de las que ha venido aplicando el gobierno venezolano en las últimas dos décadas. Y el petro es parte de eso.

¿Qué consecuencias ha traído haberle quitado catorce ceros al bolívar a la economía y, en general, a la población que todo lo que había adquirido perdió valor totalmente?

Quitarle 14 ceros a la moneda forma parte de esa conducta económica equivocada. Quizá esto nace el 17 de febrero de 2003 cuando el entonces presidente Chávez le pidió un millardito de las reservas internacionales al Banco Central de Venezuela. a pesar de que la Constitución establecía y establece que ese instituto no puede financiar el gasto público. En otras palabras, el BCV no puede emitir dinero para financiar el gasto público, porque cuando eso ocurre crece la masa monetaria y, entonces. hay muchos bolívares circulando sin que crezca la economía. Eso hace que el valor de la moneda se diluya. Eso es lo que ha motivado al gobierno a quitarle los catorce ceros.

Eso se ha traducido en una parte en que durante màs de diez años el Producto Interno Bruto de Venezuela haya caído en el 75 por ciento o más En buena parte eso es responsable de la devaluación descomunal que ha tenido el bolívar en el transcurso de esos años. Y en buena parte también es responsable de la caída brutal del salario real de los venezolanos.

Para 1998 y 1999 cuando el presidente Chávez llegó al poder, el salario mínimo de los trabajadores venezolanos era el equivalente a 370 dólares. Hoy no llega a 4 dólares, pues está un poco más de 3 dólares. Eso forma parte de las políticas económica y monetaria.

Una pregunta que muchos nos hacemos acerca de lo que ha venido sucediendo en las medidas económicas tomadas por el gobierno. ¿Es que no tiene asesores económicos que le indiquen que no aplique tal o cual medida porque es inconveniente. O si los tiene. ¿no son capaces de hacerle entender que la economía no es cuestión de cualquier mandatario?

Bueno, porque privan políticas vinculadas a conductas ideológicas y a que ellos tuvieron políticas que cualquier asesor económico les pudiera recomendar. Eso, normalmente, en los países donde se ha intentado, siempre ha tenido el mismo resultado.

Ahora que usted habla de cualquier asesor, recuerdo que a fines del 2015, Nicolás Maduro, en discurso radio televisado a la nación, presentó como un mesías de su economía al español Alfredo Serrano Mancilla, a quien calificó de “Jesucristo de la economía”, y aún más, lo identificó como el “teórico de la economía cristiana.” ¿Importó asesores económicos?

Sí, la gente de Podemos, partido de España. Ellos, en buena medida, fueron responsables del diseño de la política económica de Venezuela; pero, todo era bajo un manejo de carácter ideológico. Eso llevó a la destrucción de Pdvsa y la lista de destrucción es innumerable.

Un país que en un momento tiene más de 190 mil millones de deuda externa, de los cuales 90 mil millones están en default otros 20 mil millones han sido condenados a pagar en arbitraje internacionales y otros arreglos que no tenemos cómo pagar y que está llevando a que esos acreedores hayan logrado que un tribunal de Delaware haya ordenado la subasta de las acciones de Citgo para cubrir las obligaciones del gobierno venezolano´realmente, es inexplicable.

Que del país se haya ido el 25 por ciento de la población venezolana o lo que es lo mismo que uno de cada cuatro venezolanos haya tenido que emigrar y que el resto de la población viva en pobreza y de este porcentaje el 55 por ciento vive en pobreza extrema, son resultados absolutamente inaceptables desde el punto de vista de cualquier economía racional.

Dice usted, doctor, que es buena la medida de eliminar el petro y las criptomonedas, en general, es que nunca se ha debido crear. El gobierno ha eliminado el petro porque no resultó lo que esperaba. Pero, como usted dice que ha cometido errores. ¿Será posible que se le ocurra crear otra moneda o podrá corregir sus políticas?

Es que el petro no era una criptomoneda; era una suerte de moneda paralela también controlada por el gobierno. Antes del petro, Chávez, desde el año 2007, estuvo proponiendo una moneda latinoamericana contra lo que consideraba la “dictadura del dólar” y la denominó Sucre o Sistema Único de Compensación Regional, que nunca se concretó.

Era una moneda para el intercambio comercial. Se utilizó en transacciones con otros países latinoamericanos por un tiempo. Ese tipo de cosas artificiales no funcionan. Doctor, realmente, ¿lo que pretendía el gobierno era enfrentar al dólar y debilitarlo?

Probablemente. El petro surge como uno de los tantos mecanismos que ellos quisieron utilizar para burlar las sanciones económicas que le empezaron a aplicar. Porque las sanciones que realmente afectaron comenzaron en el 2018. Antes las había de tipo personal, pero el otro tipo fue después.

¿Tiene la eliminación del petro algo que ver con la flexibilización de la sanciones por parte de Estados Unidos sobre petróleo, gas y otros a Venezuela? Lo del petro, no. Fue porque se dieron cuenta finalmente que se prestaba a una corrupción gigantesca.

Decía usted que con las operaciones en criptomonedas desaparecieron 21 millones de dólares, cifra que supera el presupuesto nacional del presente año y casi duplica el del año pasado, que fue de 11 mil millones de dólares. Entonces, lo que se perdió, extravió o desapareció supera el presupuesto del país.

¿Tanto dinero es irrecuperable?

No lo sé. Porque como eso, aparentemente, tuvo que ver con pago en criptomonedas, que no se le puede seguir la pista, buena parte de ese dinero no se va a poder recuperar.

Lo que se ha encontrado también que muchos de esos millones de dólares corresponden a acreencias contra clientes de Pdvsa, éstos sostienen que ya pagaron. Pero, el dinero no entró a las arcas del tesoro.

¿Y no hay que impida la comisión de ese tipo de delito?

Existe toda clase de leyes para ese tipo de delitos. Que se cumplan es otra cosa. Volviendo al caso de la medida tomada por el gobierno.

¿Es posible que éste esté rectificando porque se ha dado cuenta, a última hora, que ha metido pata?

Los resultados hablan por sí solos. Ahora, en este momento en que vivimos. En un año electoral, la situación es sumamente débil y sin acceso al financiamiento internacional. Desde el año 2017 no se ha pagado la deuda externa, de manera que no tenemos acceso ni siquiera a los recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional- No hay ningún banco que le preste a Venezuela. Y ellos necesitan desesperadamente que aumente el ingreso, y para que aumente el ingreso están buscando (y ya han logrado temporalmente en parte) que les eliminen las sanciones al petróleo, que antes exportaban y vendían con grandes descuentos sin ganancias y ahora lo pueden exportar sin descuentos a Estados Unidos y Europa. Eso les permite aumentar el ingreso. Al mismo tiempo, ellos creen que a medida que toman ese tipo de medida puede haber credibilidad y que vengan inversiones.

Doctor, ¿cómo pueden venir inversiones si en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho?

Exactamente.

A partir de este momento, ¿cuáles son sus expectativas sobre la economía venezolana?

Creo que tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. Respetar el Estado de Derecho y lograr por esa vía los acuerdos que se firmaron en Barbados. Si todo eso se cumple y el país regresa un poco a la racionalidad. Entonces, pueden empezar a llegar las inversiones. Si el gobierno no cumple estos acuerdos, le aplicarían más fuertes las sanciones y difícilmente esto podría mejorar.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí