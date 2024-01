Concertación Ciudadana: Clase trabajadora es demolida por el régimen #16Ene

Nicolás Maduro, que se autocalifica como el presidente obrero, está pasando a la historia como el mandatario que se ha caracterizado por proporcionarle el peor trato en el mundo a los trabajadores, ya que en vez de decretar salarios acordes a la propia Constitución de la República, al desempeño de sus labores y a la realidad que vive Venezuela por las nefastas políticas de su régimen, está demoliendo a la clase trabajadora.

La declaración emitida por Concertación Ciudadana, el movimiento nacional que lidera el doctor César Pérez Vivas, fue dada por el ingeniero Atilano Linares. Dijo que el discurso pronunciado por Madurol, en ocasión de la presentación obligatoria de la memoria y cuenta ante la nación, constituyó un baño de agua hirviente para los trabajadores, quienes esperaban recuperar el valor del salario; pero, lo que hizo fue mantener las bonificaciones que en nada les beneficia, porque sus prestaciones carecen de valor.

Este régimen criticó fuertemente al gobierno de Rafael Caldera porque lo señaló de haber bonificado el salario, pero lo que ha hecho Maduro ha sido lo peor que se le puede hacer a los trabajadores, como es el haber destruido el valor de su trabajo.

No es posible que una persona tenga un ingreso mensual por debajo de los cuatro dólares al mes y cuyas prestaciones nada valgan porque son calculadas con base a esa miserable cifra. Que aumente los bonos no tiene importancia alguna, porque no tiene incidencia en las prestaciones sociales, resaltó el ingeniero Linares. Lo importante habría sido que le diera el justo valor que tiene el trabajo, porque la propia Constitución ordena que debe ser digno y el que devengan los trabajadores venezolanos es indigno, miserable e irrespetuoso para quienes tienen que hacer cualquier labor.

En este sentido, el dirigente manifestó que millones de venezolanos de todo el país y de las profesiones más diversas se han tenido que ir en busca de buenos sueldos, calidad de vida y para ayudar a sus familiares que se han quedado sobreviviendo a duras penas.

Es por ello que Concertación Ciudadana se une al clamor de la clase trabajadora que reclama sus derechos, los cuales les han sido conculcados por este régimen insensible, inhumano y violador de la Constitución, leyes y normas de los trabajadores.

