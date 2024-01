VIDEO #FOTOS ¡Con flamenco y castañuelas! Academias rindieron homenaje a la Divina Pastora #16Ene

Varias academias de Barquisimeto le rindieron este martes 16 de enero un pequeño y emotivo homenaje a la Divina Pastora a través del flamenco, guitarra, caja y castañuelas.

Veruska Izquierdo, directora de Estudio Castañuela, señaló a El Impulso que esta actividad se realiza con la intención de agradecer a la Pastora de las Almas todas las peticiones concedidas.

“Estuvimos aquí en esta tarde preciosa compartiendo con el grupo de música de la Catedral y estuvimos acompañándolos con el toque de la guitarra y las castañuelas. Me siento muy complacida por la oportunidad y por la intersección de María porque creo que cada año hemos recibido bendiciones. Es mi primer año como mamá, tengo mi bebé de siete meses, y creo que ha sido muy enriquecedor para mí”, señaló Izquierdo.

Por su parte, María Valentina, directora del estudio de arte y flamenco Alalá, indicó que como profesora tiene la oportunidad de inculcar a sus alumnas el amor por la Divina Pastora.

“Para nosotros es un honor acompañar a nuestra Virgen Divina Pastora. En Alalá creemos mucho en ella y me gusta como maestra tener la oportunidad de inculcarle eso a las niñas. Este año le agradezco muchas cosas a la Virgen porque hemos tenido muchas bendiciones. Le agradezco definitivamente por todo lo que me ha dado y esta experiencia para mí ha sido increíble y principalmente el don que me regaló y por este don estoy aquí. ¡Viva la Divina Pastora!”, expresó.

