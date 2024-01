InfografíaIMP Bravos y Tigres se imponen en el Round Robin y aprietan la lucha por la final #17Ene

El Round Robin 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está entrando en su recta final y cada juego es decisivo para definir a los dos equipos que disputarán el título de la temporada.

Con Cardenales de Lara disfrutando de un día libre, Leones del Caracas y Bravos de Margarita se enfrentaron en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la final. Por otro lado, Tigres de Aragua se midió ante los Tiburones de La Guaira, este último que ya tiene su cupo asegurado a la fase decisiva.

En una jornada emocionante, estos fueron los resultados de los partidos de este martes 16 de enero:

Resultados de este martes (16 de enero) Leones del Caracas 3-4 Bravos de Margarita – Estadio Universitario de la UCV

En un juego de alta tensión, los Bravos de Margarita se llevaron la victoria por la mínima diferencia ante los Leones del Caracas en entradas extras, Bravos no desaprovechó un inning de mucha angustia. Con bases llenas y dos outs, Rubén Alaniz no pudo ante Edgar Durán y lo golpeó luego de tenerlo en una bola y dos strikes. De esa manera tan particular, los dirigidos por el manager José Moreno consiguieron un triunfo importante para sus aspiraciones.

Tiburones de La Guaira 3-15 Tigres de Aragua – Estadio José Pérez Colmenares

Los Tigres de Aragua no tuvieron piedad de los Tiburones de La Guaira y los aplastaron con una ofensiva de 15 carreras y 18 hits. El más destacado de la noche fue Keyber Rodríguez, quien por primera vez en su corta carrera tuvo una noche de cinco inatrapables, al irse de 6-5 a falta solamente del cuadrangular, para conectar la «escalera». El derecho conectó un doble, un triple entre esos cinco incogibles y pisó cuatro veces el plato, cumpliendo a cabalidad con la labor de primero en el orden bengalí.

Con estos resultados, los Bravos y los Leones quedaron empatados en el tercer lugar de la tabla de posiciones, con récord de 5-7, a un juego de los Cardenales, que tienen 6-6. Los Tigres, por su parte, se mantienen en el fondo con 5-7, pero aún con posibilidades de llegar a una hipotética final de la LVBP, si logran ganar sus dos juegos restantes y se dan otros resultados a su favor.

