Daniel Dhers exige respuestas sobre el parque extremo que llevaría su nombre en Barquisimeto #16Ene

El ciclista olímpico venezolano, Daniel Dhers, expresó su inconformidad con el retraso en la construcción del parque extremo que llevaría su nombre en Barquisimeto, y pidió al alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, que le informara sobre el estado de la obra.

A través de su cuenta en la plataforma X, Dhers le escribió al alcalde: «Estimado alcalde @LuisJonasReyes – lo he intentado contactar por varios medios para saber ¿Qué aconteció con el parque Daniel Dhers de Barquisimeto? De no poder terminarlo, me gustaría que se abriera parcialmente para que los chamos puedan entrenar. Estoy a la orden ¡Gracias!».

De no poder terminarlo, me gustaría que se abriera parcialmente para que los chamos puedan entrenar. Estoy a la orden ¡Gracias! — Daniel Dhers OLY 🇻🇪 (@Danieldhers) January 16, 2024

El parque extremo Daniel Dhers fue anunciado en octubre del 2021, como un espacio recreativo y deportivo para los jóvenes de la ciudad, que contaría con rampas, pistas y obstáculos para practicar BMX, skate y otras disciplinas. La obra se ubicaría al lado del Monumento El Obelisco, en el oeste de Barquisimeto.

El presupuesto inicial para este proyecto era de aproximadamente 1 millón de dólares. No obstante, al día de hoy no está claro cuánto se ha invertido en total y qué ha pasado con esos recursos. La obra iría en un 20% de su ejecución.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, Dhers ha asesoró los planes de la obra, con el fin de garantizar un espacio de calidad y de provecho para los barquisimetanos.

Hasta el momento, el alcalde Reyes no ha respondido al mensaje de Dhers, ni ha ofrecido declaraciones sobre el parque extremo que llevaría su nombre. Mientras tanto, la población barquisimetana espera que la obra se concrete pronto, y que el parque extremo Daniel Dhers sea una realidad.

