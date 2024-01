Blanca Rosa Mármol de León: Los actuales magistrados del TSJ no cumplen requisitos #22Ene

La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Blanca Rosa Mármol de León cuestionó la designación de la nueva directiva de la Corte Suprema, asegurando que los magistrados nombrados por la administración de Maduro carecen de los “requisitos constitucionales” para ejercer cargos en el máximo tribunal.

Mármol de León explicó que los magistrados no cumplen los requisitos establecidos constitucionalmente para desempeñar funciones en el máximo ente judicial porque son nombrados por Nicolás Maduro, quien según la experta legal, tampoco reúne los requisitos para ser presidente de la República de Venezuela, indicó en entrevista para Impacto Venezuela.

“El presidente que nosotros tenemos llena los requisitos para ser presidente de Colombia, pero no de Venezuela; porque él (Nicolás Maduro) no tiene lo que establece la Constitución que es ser venezolano de nacimiento y no tener otra nacionalidad. En el mejor de los casos que no tuviera la otra nacionalidad”, aseveró la jurista.