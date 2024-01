FOTOS La grama del Metropolitano, un problema que parece sin solución para el Preolímpico #23Ene

El estadio Metropolitano de Cabudare, que debería albergar la Fase Final del Preolímpico de Fútbol camino a París 2024, presenta un grave problema con su grama, que podría impedir que se jueguen los partidos en ese recinto deportivo.

Así lo reveló el periodista larense Héctor Samoli Rodríguez, quien realizó un hilo a través de la red social X, donde mostró las condiciones en las que se encuentra la cancha y entrevistó a un experto en el tema.

Según Samoli, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sigue con el «plan B» activo y esta semana está una comisión apurando todos los trabajos para mejorar el engramado, que fue resembrado en las zonas donde la grama «no pega», sobre todo por la parte de la portería que da hacia el sur.

#22Ene Actualización sobre la grama del estadio Metropolitano de #Cabudare donde se jugaría la fase final del #preolimpico #Paris2024 de fútbol que ya se juega en #Caracas y #Valencia

-Conmebol hará una última inspección el lunes 29 de enero para saber cómo está la grama pic.twitter.com/Ngbo59n2cx — Héctor Sam0li Rodríguez (@samolihector) January 22, 2024

Sin embargo, el periodista sostuvo una conversación con Laureano Vallenilla, dueño de Famesports, empresa especializada en diseño y construcción de campos de golf y fútbol tanto en Venezuela como en otros países de la región, quien le explicó que la situación es más compleja de lo que parece.

Vallenilla, indicó que en las fotos se ve un suelo «súper compactado» que no permite que la raíz de la grama tipo Ibiza sembrada pueda germinar correctamente y prospere, además, señaló que ese tipo de grama necesita ocho horas continuas de sol para que haga fotosíntesis y así pueda crecer, pero que en el Metropolitano eso no sucede debido a que, luego de las 10:30 AM, comienzan las sombras y el calor necesario para la siembra desaparece.

«Para esas zonas de sombra y hongo se necesitan lámparas de calor que usan en los estadios de Europa en invierno, pero aquí no las quisieron comprar. Un ejemplo de eso lo ves en los andes cuando usan bombillos para acelerar la fotosíntesis de pompones y claveles», declaró.

El especialista también afirmó que la grama ideal para el Metropolitano era la llamada Zoysia, que es tolerante a la sombra, pero que tampoco prosperaría si no se ataca el hongo, que según él es el denominado Pythium, que seguiría acabando con lo que allí se siembre.

Para eliminar el hongo, explica que hay que trabajar durante un lapso de año y medio, remover toda la superficie de la cancha, realizar un buen drenaje, tener los equipos ideales, instruir a los trabajadores y esperar de cinco a seis meses para que la siembra avance.

Asimismo, se refirió a que para que una siembra se mantenga de alta calidad, como lo amerita el Metropolitano, se necesita maquinaria e insumos importados especializados en grama y no en siembras agrícolas, como acostumbran a trabajar el 90% de los engramados deportivos en Venezuela.

Vallenilla reveló que desde la FVF lo contactaron en enero de 2023 para desarrollar la mejora del engramado del Metropolitano y él presentó un proyecto que costaba 350 mil dólares, pero que nunca hubo contratación. Allí advirtió a la FVF lo tarde que empezaba el proyecto de mejoras.

«Mientras exista esa sombra y no se haga un nuevo proyecto estructural en todo el Metropolitano, dificulto que la grama sea de calidad como para jugar un partido internacional. Siembre lo que siembre, eso no tendrá remedio», expresó el especialista.

Todo esto en entrevista personal con el periodista Héctor Samoli, quien hizo un seguimiento al tema de la grama del estadio Metropolitano de Cabudare, que está en la mira de la Conmebol y quienes harán una última inspección el lunes 29 de enero para saber cómo está la grama y decidir si se juega o no allí la Fase Final del Preolímpico.

Por su parte, el también periodista deportivo Andrés Vilchez conversó con Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, quien le aseguró que la Fase Final del Preolímpico “se jugará en Cabudare tal y como fue anunciado”

«Esperamos tener a la Vinotinto en Cabudare. La final está posiblemente pautada en el estadio Metropolitano el 5, 7 y 10 de febrero», señaló el mandatario regional.

Adolfo Pereira, gobernador de Lara, aseguró que la Fase Final del Preolimpico se jugará en Cabudare tal y como fue anunciado.



"Esperamos tener a la Vinotinto en Cabudare. La final está posiblemente pautada en el Estadio Metropolitano el 5, 7 y 10 de febrero".



¿Despeja dudas? pic.twitter.com/aVBkrlRrzm — Andres González Vilchez (@avilchezve) January 23, 2024

Cabe resaltar que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, reveló el miércoles 17 de enero que en caso de que el estadio Metropolitano de Cabudare, no esté listo para la Fase Final del Preolímpico de Fútbol Sudamericano rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la instancia decisiva de este torneo se jugaría en el centro deportivo Brígido Iriarte de la ciudad de Caracas. Sin embargo, aseveró que «es casi imposible que (el estadio de Cabudare) no lo esté”.

El presidente de la FVF, Jorge Giménez se refirió al Metropolitano de Cabudare 🔥



En una entrevista concedida a Remate de Gol el presidente del @idelaraoficial comentó que, hasta la semana pasada, el estadio tenía un avance del 60% 🙌🏽⚽ pic.twitter.com/VDjAZXLJHI — Remate de GOL (@rematedegol) January 17, 2024

