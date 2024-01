Machado ante el Senado de Italia: Lo que hay en mi contra es lo que yo he llamado delincuencia judicial #30Ene

María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición a las presidenciales, se pronunció sobre la inhabilitación política en su contra y afirmó que estas acciones forman parte de lo que calificó como «delincuencia judicial».

«El viernes pasado el Tribunal Supremo de Justicia que es un brazo ejecutor de Nicolás Maduro, controlado por la tiranía y en violación del Acuerdo de Barbados, se pronunció en contra del recurso que yo había presentado en la Sala Político Administrativa relacionado con la nula e irrita inhabilitación de la que fui objeto».

«Nunca he recibido notificación alguna de la Controlaría General de la República de que haya un procedimiento administrativo en mi contra. No he sido funcionario público desde que fui parlamentaria y fui expulsada por el régimen. Esto es una violación flagrante a la Constitución que dice que solo puede ser inhabilitada una persona cuando hay una sentencia firme de un tribunal», indicó.

Machado agregó: «Eso no existe y por lo tanto lo que hay en mi contra es lo que yo he llamado delincuencia judicial, es decir forjaron documentos, me negaron el derecho a la defensa y es una decisión de orden política que busca impedir que el mandato de casi 3 millones de venezolanos de que yo sea su candidata, pueda expresarse».

En este contexto, la líder opositora manifestó que «esto viola la Constitución pero también el Acuerdo de Barbados, en el cual el régimen se comprometió a que cada parte podría elegir su candidato y que iba a haber un mecanismo expedito para la habilitación de los mismos».

Por otra parte, Machado destacó la necesidad de generar un cambio político en el país y generar oportunidades de empleo y desarrollo, para detener la migración de venezolanos.

«Venezuela vive la crisis migratoria más grande del mundo y con un régimen que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y que han sido evidenciadas las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por los distintos organismos», dijo.

«Tenemos casi 300 presos políticos, civiles y militares, que son objetos de todo tipo de tratos crueles y torturas por parte de la tiranía. Los venezolanos queremos un cambio político y una transición a la democracia», puntualizó.

