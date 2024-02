AvanceIMP Árbol de gran magnitud se desplomó en la avenida Lara con avenida Terepaima #8Feb

Aproximadamente a las 8:30 am de este jueves 8 de febrero, un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes de la avenida Lara con avenida Terepaima; el motivo, un árbol de gran magnitud se desplomó sin ocasionar daños materiales.

La señora Denis Jiménez, quien habita frente al lugar del acontecimiento, relató a El Impulso la situación: “Aproximadamente como a las 8 y 20 de la mañana escuché en mi apartamento un sonido estruendoso y cuando me asomé al balcón vi que era un árbol que estaba ubicado frente a mi edificio que se cayó. Yo me imagino que fue debido a la lluvia, a tanta agua y por el mal podamiento. Siempre los cortan de un lado más que de otro, entonces el peso y el agua de la lluvia me imagino que fue el causante de tal caída”.

Comentó que la caída del árbol no afectó el sistema eléctrico de la zona y que no causó daños a vehículos, casas y personas. Además destacó la labor de los trabajadores municipales “los muchachos se portaron bien, ellos llegaron como a la media hora, estaban parados en la esquina esperando que parara el tránsito y luego ya lo estaban cortando y me imagino que dentro de poco ya podrá circular los vehículos como tiene que ser”.

Habitantes piden que todos los árboles de la avenida Lara sean podados porque puede ocasionar daños mayores, mientras resaltaron que muchos presentan debilidad por sus años.

En el lugar se encuentran funcionarios policiales, cuerpo de bomberos y cuadrillas de Emica. El tránsito vehicular se encuentra restringido en la avenida Lara con Leones entre avenida Terepaima y calle Madrid.

