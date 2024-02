OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Pensando en lo mejor para todos #8Feb

Vivir en soledad es un mal vivir, de esto son testigos casi nueve millones de venezolanos que han migrado a todo riesgo, con lágrimas que se van a humedecer tierras ajenas, en busca de una mejor vida, quedando aquí un cumulo de personas solas que aún no entienden ese mal vivir que significa la soledad y con una tristeza permanente, dando bendiciones al aire, porque sabemos que las bendiciones y las oraciones no tienen alcabalas ni fronteras y surten efectos, de esto estoy seguro como padre y abuelo que son efectivas y van con la fuerza del amor y llegan con más efecto a quienes están lejos de su país; también es un mal vivir sobre todo a quienes vieron y nacieron en nuestra hermosa, rica y linda Venezuela como ella ninguna y su gente, sus costumbres e idiosincrasia que aún están vírgenes para que no dudemos que este mal es transitorio y pasara; Dios nos doto de una nación indestructible y no debemos perder la fe por fuerte que sea el temporal, sin olvidar el viejo refrán que dice “cuando las malas atacan es porque las buenas están cerca” aunque creo que a este momento no hay que hacerle caso a lo que nos dejó dicho William Hazlitt “ el arte de la vida es saber disfrutar un poco y aguantar mucho”, no míster William ya hemos aguantado demasiado, somos gente buena y merecemos un mejor trato.

La ausencia de casi nueve millones de venezolanos, esta cifra para el mundo es de gran preocupación y está comprobado que en la historia del planeta es única, nunca vista dicen los historiadores y este caso hay que darle un trato especial siendo nuestro país como ya los describimos, hay que buscar a fondo y el por qué se admitió esta barbarie, si antes era todo lo contrario, una nación de oportunidades, donde todo el universo quería visitar y vivir aquí al lado de los seres queridos, trabajando para la nación y formando su familia con nuestra idiosincrasia de una forma chévere y sabrosa como han sido las costumbres de nosotros.

Pensando en lo mejor para todos y las nuevas generaciones hacer borrón y cuenta nueva, ocupémonos de trabajar, dejar el revanchismo, odio y rencores, todos unidos en buscar una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer, una ganadería que sea de primera, una agricultura como la de los países del primer mundo, citemos el sector industria, el comercio, la construcción, transporte, recuperar por millones estas empresas básicas de Guayana, que eran admiradas como de primera tecnología, las Instituciones Bancarias que están desviadas para lo que fueron creadas, hacer circular el dinero y generar riquezas sin trabas y honestidad.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

