«Machado se aleja de la habilitación si amenaza a Maduro con la cárcel», asegura Pedro Fernández #8Feb

El director del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), Pedro Pablo Fernández, afirmó este jueves que la candidata de la oposición, María Corina Machado, tiene pocas probabilidades de ser habilitada para participar en las próximas elecciones presidenciales, si mantiene su discurso de llevar a Nicolás Maduro a la justicia.

En una entrevista concedida al programa Primera Página de Globovisión, Fernández señaló que respeta y reconoce el liderazgo de Machado, quien obtuvo más de 2 millones y medio de votos en las primarias de la oposición, pero consideró que su postura es contraproducente para lograr una salida negociada a la crisis política y social que vive el país.

“Le oí a María Corina Machado en un programa de entrevistas con Luis Olavarrieta que le dijo a Maduro que no lo quería muerto, si no vivo para que enfrentara la justicia, para verlo preso. Yo respeto enormemente a Machado y no se puede negar que sacó 2 millones y medio de votos en la Primaria que no se pueden desconocer. Pero después de esa aseveración es difícil pedirle que haga una elección transparente. Si el costo del Gobierno por abrirse a un camino democrático es terminar con una braga naranja en una cárcel de Estados Unidos, hay pocas posibilidades de entendimiento. Todo esto se tiene que romper la confrontación agónica para ir a un esquema de negociación que ponga la mirada en la gente, no en los políticos”, expresó Fernández.

Asimismo, el director del Ifedec se refirió al tema de las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen de Maduro, y sostuvo que aunque Estados Unidos podría verse tentado a flexibilizar estas medidas, lo cierto es que Maduro tiene muy poca capacidad de mejorar la producción petrolera, que es la principal fuente de ingresos del país.

🔵 Pedro Pablo Fernández aseguró que el futuro de los activos venezolanos es preocupante de no lograr una negociación que lleve a un gran acuerdo nacional.



🗣️ Los acreedores van a embargar Citgo, las cuentas venezolanas y cada barco con petróleo para cobrar la deuda.



“Lo que hace Chevron es cobrar la deuda porque Pdvsa está endeudada, no hay inversiones reales y no vendrán inversiones fuertes si Maduro escoge el camino de Nicaragua. En este sentido, destacó que si algún candidato llega a derrotar a Maduro se encontrará un país que tiene 150 mil millones de dólares en deuda. Los activos están protegidos ahora, pero no será así eternamente y no es que los acreedores no le cobrarán al nuevo presidente. La verdad es que embargarán Citgo, embargarán cada barco con petróleo para cobrar. La suerte de Venezuela si no logramos una negociación seria es muy triste y preocupante”, alertó Fernández.

Finalmente, el analista político abogó por crear un clima de entendimiento que permita elegir un gobierno que tenga gobernabilidad y que pueda enfrentar los enormes desafíos que tiene Venezuela para recuperar su economía, su industria petrolera y su sistema eléctrico.

“Se tiene que crear un clima de entendimiento que nos lleve a elegir un gobierno que tenga gobernabilidad porque el gran problema después de Maduro es la gobernabilidad. El país necesitará inversiones gigantescas para recuperar la industria petrolera, así como la generación de energía eléctrica”, concluyó Fernández.

