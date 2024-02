Zulianos ante apagones: Hemos pasado hasta un día entero sin luz #8Feb

Trabajo de www.laverdad.com

Los zulianos afirman haber pasado hasta un día entero sin servicio eléctrico a causa de los incesantes apagones que no dan tregua en la región en las últimas semanas.

En un recorrido realizado por el Diario La Verdad en el casco central de Maracaibo, los ciudadanos hicieron público su rechazo a la medida retomada, hasta con triple tanda de racionamiento al día por sectores, por el Gobierno nacional a través de Corpoelec.

Cáldigo García, quien vive en la parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo, expresó que hay días en los que cuenta con el servicio y otros en los que pasa apagones de hasta nueve horas distribuidos en “dos tandas”.

“Esto es un caos, no podemos dormir. Hay personas enfermas alrededor de mi casa que sufren porque no tienen los recursos para comprar así sea un abanico”, declaró.

Comerciantes del centro de la capital zuliana relatan que su trabajo también se ha visto afectado por los trasnochos ocasionados debido a los cortes nocturnos.

“Cuando se me va la luz en la noche, lo que hacemos es cargar los colchones hacia afuera y dormimos ahí. Hasta he tenido que llegar tarde al trabajo porque uno no descansa”, señaló con disgusto.

Por otra parte, en la avenida 74 de la urbanización Los Planazos, parroquia Raúl Leoni, también en Maracaibo, habita Morelvis Pirela, quien tiene una hija de 7 años de edad. Contó que cuando se va el servicio eléctrico toma un cartón para que la niña “no sufra con el calor”.

Zulia a oscuras

Aunque Maracaibo es una de las ciudades más afectadas por la crisis eléctrica, habitantes de los municipios Jesús Enrique Lossada, Mara y San Francisco también exponen su agotamiento ante la crisis eléctrica.

Este es el caso de Yenitza Hernández, quien habita en la parroquia Ricaurte, en Mara. Afirma que en un día llegó a contabilizar hasta tres apagones.

“La luz es muy intermitente. A veces se nos va 40 minutos, una hora, varias horas, hemos llegado a pasar hasta un día entero sin luz. Ya se me han dañado ventiladores, televisores y otros aparatos”, detalló Hernández.

Vía El Moján, también en el municipio Mara, reside Maissimo García, quien afirma no presentar tantos apagones eléctricos en comparación a otros sectores, pero manifiesta que “hasta cinco o seis veces al día hay bajones”.

Por su lado, la señora Yndira Rodrigo, del municipio Jesús Enrique Lossada, prefiere que “no haya luz antes de que haya bajones”. Explicó que, por las constantes fluctuaciones eléctricas, se averió la nevera de su casa.

“Lo que estamos haciendo es que compramos la comida del mismo día y la cocinamos de una vez”, aclaró.

Reidy Aparís, quien reside en la calle 102, barrio Billy Queen, parroquia Ana María Campos Baptista, municipio San Francisco, recalcó que “cada vez que vienen las elecciones le echan la culpa a quien sea, pero a la hora del té, el culpable es uno solo”.

Aparís contó que tiene dos hijos, uno de un año y otro de seis meses, “cada vez que se nos va la luz es horrible con los niños porque entonces empieza la zancudera y los perjudica”.

El próximo lunes 12 y martes 13 de febrero se celebrará el Carnaval en el país. Sin embargo, en el Zulia los ciudadanos permanecen angustiados por la crisis que no los deja continuar su rutina diaria con normalidad.

