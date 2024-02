FOTOS Bote de agua potable en la avenida Venezuela genera malestar entre los vecinos #13Feb

Los habitantes de la avenida Venezuela con calle 14, al centro de Barquisimeto, se encuentran indignados por el constante bote de agua potable que se produce en esa zona, mientras que otras comunidades sufren por la falta del servicio.

Según denunciaron los vecinos, el problema lleva varios años sin ser atendido por las autoridades competentes, a pesar de las múltiples quejas que han presentado. Ellos aseguran que el bote “tiene más de tres años”, destacando que “ya hemos perdido la cuenta realmente de tanto tiempo que tiene”.

Aseguran que durante el mes de enero “medio lo solventaron, porque el bote original era entre la calle 17 y 18”, pero “gracias” a la visita 166 de la Divina Pastora fueron atendidos por las autoridades, aunque ahora el problema se presenta unas cuadras más abajo.

“Esto lo arreglaron por la procesión de la Divina Pastora. Nosotros vimos cuando estaban haciendo el bacheo en la avenida, ahí nosotros le dijimos que no podían asfaltar por encimita porque tienen que arreglar todo el problema, pero no hicieron caso, lo que hicieron fue medio tapar eso y listo, mira ahora la problemática”, dijo una vecina de la zona.

Los afectados estiman que se han perdido millones de litros de agua por el bote, que solo se detiene cuando no hay suministro. “La única manera que no se bote el agua es cuando no hay, de resto eso corre todo el tiempo. Acá llega el agua martes, jueves y sábado, esos días es que está el aguacero aquí”, comentó una afectada.

El punto de desbordamiento se ubica en la isla derecha sentido este-oeste de la avenida Venezuela, el cual anega el área y fluye por el pavimento hasta la calle 12 donde se desvía y desagua en un alcantarillado.

Los vecinos hicieron un llamado a Hidrolara para que solvente por completo la problemática, debido a que la recurrente filtración está causando el deterioro de la capa asfáltica lo que trae como consecuencia la formación de huecos que dificultan el tránsito vehicular.

