Foro argentino pide investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela #14Feb

El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) solicitó a la Justicia Federal de Argentina que investigue las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, y cinco miembros de su familia en Venezuela.

FADER presentó una ampliación de la denuncia penal introducida el 18 de enero de 2023 contra el régimen de Nicolás Maduro, basándose en el principio de jurisdicción universal. La denuncia busca que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La ampliación de la denuncia se refiere al caso de Rocío San Miguel, quien fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Desde entonces, los abogados no han podido comunicarse con la activista y desconocen su paradero.

En nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), asistimos al despacho del fiscal federal Carlos Stornelli para llevar a cabo una ampliación de la denuncia penal introducida el 18 de enero de 2023 contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sobre los… pic.twitter.com/x6vin3GCMQ — Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) February 14, 2024

FADER también solicitó a la Justicia argentina que investigue si la desaparición forzada de los familiares directos de Rocío San Miguel constituye la forma de tortura denominada ‘castigo por responsabilidad familiar’, creada en la Alemania Nazi.

Elisa Trotta Gamus, secretaria general de FADER, explicó que la jurisdicción universal permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.

Trotta Gamus recordó que el sistema de justicia argentino ha aplicado anteriormente este principio para abrir investigaciones por diversos casos, incluyendo crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, gracias a las denuncias presentadas por FADER y la Fundación Clooney.

«El mundo no puede permanecer callado e inerte ante la nueva ola de represión desatada por el régimen de Maduro con el objetivo de impedir unas elecciones presidenciales libres en Venezuela. Desde la firma del acuerdo de Barbados ha aumentado la cantidad de presos políticos, que hoy suman más de 300. Estos atropellos no pueden quedar impunes. La tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina», pidió la secretaria general de FADER.

Cabe resaltar que el Foro Argentino por la Democracia en la Región lo integran dirigentes políticos, diplomáticos e intelectuales argentinos, que promueven pronunciamientos y acciones en defensa de los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica.

