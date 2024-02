OPINIÓN Toda la urbe, toda la ciudad se enteró… #14Feb

«La sociedad quiere creer que puede identificar a las personas malvadas,

o a las personas malas o dañinas, pero no es factible. No hay estereotipos».

Ted Bundy (psicópata)

Con el perdón de Babieca el caballo del Mío Cid.- Cara de July es una babieca al hablar. Es tal la ponzoña de esta Cara de July, que al abrir la boca le pesa la lengua y se le sale la baba, que es corrosiva. Cualquier incauto puede pensar que se trata de una bobalicona por su hablar insípido. Pero más bien nos sugiere precaución, no nos vaya a echar sus babas en el rostro y eso significa salir desprestigiados o manchados por su maldad innata. Cualquiera que escucha hablar a Cara de July piensa que es una estúpida o pazguata por su hablarsito «aguevoniao», cuando en realidad “es un dejo” al hablar pausado que le dosifica el veneno que inocula, y por el cual administra su maldad, su incidía y malicia. Escucharla hablar estimula el reflejo nauseoso, pues da ganas de vomitar, sobre todo si estamos alertas a las facciones de su rostro malévolo y su mirada resabiada. Desde luego, estamos hablando de una persona con la que es aconsejable mantener contacto cero. Aunque ella es descarada, se inmiscuye invasivamente en la vida de los demás para causarles perjuicios y no desaprovecha ninguna oportunidad para perversamente eclipsar al prójimo que tiene valía, pero que ella necesita opacarlo. Por lo que ella ataca ya que afirma que su fealdad física es su desgracia personal, cuando en realidad es su grotesca personalidad insidiosa y agazapada para dañar a sus víctimas, la que hace que entonces se fijen y vean su exterior. Ahí tenemos a Quasimodo, un hombre deforme físicamente pero con una personalidad hermosa. A Quasimodo lo expulsaron de la urbe parisina injustamente, pero a Cara de July la expulsaron de la urbe por corrupta, impúdica e inmoral, por forjar, falsificar y vender documentos en dólares y permitir el egreso del producto de la empresa en la que era directora, burlándose de los imperativos de las normas legales y reglamentarias. La Cara de July es la propia estafadora. Cara de July es adicta al delito de estupro.

- Publicidad -

Cara de July, la criminalidad en la oficina endémica.- Cara de July, es una corrupta camuflada con un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, remordimientos y empatía como por ser un flagelo para la manipulación y la utilización del otro. Tiene dificultad para gestionar sus emociones y es impulsiva para la maldad. Es confabuladora, malvada y maliciosa. Es mitómana, engaña y usa a las personas. Llegó a la institución de manos de Juana Carla, la amante golpeadora de Ananás, que cobra pero no trabaja en la institución. Si, Ananás la estilista del psicópata Julio Vásquez la del cují. Y este también psicópata Julio Séptimo Vásquez Masquer al ver en Cara de July su versión femenina, la reclutó ipso facto, por su utilidad criminal, a propósito de las corruptelas que se manejan en la oficina endémica, por tener Cara de July, adiestramiento en la falsificación y forja de documentos y una frialdad absoluta para la extorsión y las coimas, así como poseedora de invirtudes y ardides para el engaño, la hipocresía y la intriga subterránea para mal poner a quienes no son de su naturaleza perversa, ya que es hostil en desacreditar injustamente a quienes sean piedras de tranca en sus maniobras dolosas. Cara de July destaca entre otras ilicitudes, por ser una martillera de la oficina endémica, situación que le gusta a Bizzy su jefa.

Algunos rasgos de su personalidad.- Esta ponzoñosa mujer, Cara de July, se distingue por su halitosis, por sus irrupciones con sus putrefactas ventosidades, que las suelta en público, en reunión y en cualquier ocasión, sin ningún respeto ni pudor, y que con una vocecita balbuceante echa la huevona cuando le conviene y altanera cuando se siente ganadora, se mantiene en la salsa de la corrupción; y quien con toda certeza jamás ha leído el manual de Carreño, y en caso paradójico tampoco lo aplicaría porque es contrario a su vulgar naturaleza. La presencia de Cara de July en la institución es otra aberración propia del coronel psicópata, pero que al parecer Mambrú Lozada la ha encumbrado al igual que lo ha hecho con la tribada Lesbia Carlota, la Kink que acosa a las usuarias bonitas; porque le conviene para sus fines ilícitos e ilegales, más bien criminales. Ellos (los directores y demás gerentes) se rodean de la escoria, como Cara de July; por cuyas faltas a la ética, a la moral y violación a las leyes, como comportamiento asqueroso previo en dos instituciones donde la expulsaron habiendo ocupado en una de ellas el cargo de directora, fue destituida por motivos de inmoralidad con los jovencitos usuarios y por recibir y exigir dólares a cambio de falsificar y forjar documentos y hacer anotaciones falsas en libros importantes. Pero fue descubierta en toda la ciudad o en toda la urbe y el escándalo fue mayúsculo. Contradictoriamente, no obstante las purgas en la institución por la excelente labor de Mohamed la inteligencia interna de Mambrú Lozada; aún Cara de July se mantiene dentro del antro cómodamente por haber encontrado el cobijo de Bizzy y entre droga cola y nicotina, gente deplorable, como And la Reina y el floripondio de Henry; la reputación de la nueva gestión va cada día de mal en peor. ¡Conocemos a Cara de July y sabemos de la magnitud de la corrupción de la que es capaz!

La Psicomorfología de Cara de July, y los chivos expiatorios.- Sí, en efecto esta mujer es la cara o personalidad femenina de Julio Séptimo Vásquez Masquer, el coronel psicópata, vista en un espejo. Ambos son reflejos el uno del otro y se encuentran en simetría psicopática. He allí su adjetivación “Cara de July”. Ambos personajes dadas las criminalidades, inmoralidades, violaciones a la ética, que son sus características depredadoras al mundo empático; suelen presentar un patrón de desconfianza y suspicacia hacia los demás, realizando interpretaciones maliciosas de las conductas y actitudes de los otros. Este rasgo de personalidad explica las reacciones interpersonales desajustadas y hostiles que aparecen con frecuencia en la historia de estos dos sujetos. Porque ellos se saben culpables y están en constante búsqueda de correr la arruga, de conseguir a quién o a quienes manchar para irradiarse un halo de gente honesta, decente y correcta; si con ello logran “descubrir a otros haciendo algo malo”, o si inventan construir al conseguir que otros están haciendo algo malo, todo intencional para desviar las miradas sobre sí mismos. Dicho de otro modo, dice Cara de July, al igual que Julio Vásquez: “Si implico» a otros como corruptos, entonces me verán como alguien correcto y así logro desviar las miradas hacia los chivos expiatorios. Esta es una conducta recurrente en esta mujer. No conocen ustedes la bajeza de esta colombiana, que a la par de su coterráneo el también colombiano, el cordobés Julio el coronel psicópata, son gente infame y extremadamente corruptas. Y para ser fieles a la realidad, en el caso del otro colombiano el perseguido por la justicia el rey Aldo, éste cometió sus corrupciones y criminalidades, pero no acostumbraba manchar la hoja de vida de otros, a diferencia de Julio y de Cara de July, que le echan mierda a todo el mundo con tal de aparecer ellos como gente inmaculada y continuar delinquiendo sin aparentemente levantar sospechas, o aplacar las que tienen encima, eso creen los descarados.

- Publicidad -

La biotipología criminal de Cara de July y las caras del mal.- Para el médico y criminólogo, Césare Lombroso, quien escribió “El hombre delincuente (1876) y La mujer delincuente” (1893), donde sostuvo que la criminalidad representa un fenómeno biológico producto de la degeneración, identificable a partir de la fisonomía, induciendo a la creación de una escuela de antropología criminal, de donde se desarrolló la criminología. En tal sentido, el rostro de Cara de July, no tiene desperdicios al momento de diagnosticarla como una psicópata criminal nata. Nótese en Cara de July, de tabique nasal corto, orificios nasales redondos con tendencia a la brutalidad, animalismo y ferocidad; con su boca cerrada en cremallera, de sienes hundidas, su frente prominente que se extiende desde la parte pre frontal craneal de modo desproporcionado y grotesco, la boca también hundida y las sombras o cortinas oscuras en la visión que le impiden el brillo foveal. Ella particularmente al hablar parece una babieca, pero destila veneno. Su muesca característica en el rostro y una voz que esconde toda su ponzoña. De modo que al establecer las conexiones entre las características físicas y los rasgos psicológicos de Cara de July, nos encontraremos con una mujer psicópata. Y ya sabemos de todo lo que es capaz de hacer un psicópata, en este caso una psicópata; que son idiotas morales, que burlan las normas de cualquier índole que sean y eso les resbala y ni les quita el sueño, salvo que se vean con la proximidad de tener los ganchos puestos. Como toda mujer psicópata, Cara de July es más sibilina y manipuladora. Tiene un narcisismo más discreto. Usa un tipo de agresividad más mordaz, silenciosa y destructiva. Los investigadores sugieren que los ojos de los psicópatas pueden traicionarlos. Han sido descritos como en el caso de Cara de July, como intensos, penetrantes, depredadores, reptilianos, hipnóticos, sin remordimientos y una mirada sin emociones. Una particularidad de Cara de July es ser poca agraciada físicamente y eso la mantiene en una perpetua pelea con el mundo como si los demás fueran culpables de su fealdad.

Julio y Cara de July, reflejos del mismo espejo, caimanes del mismo caño.– Aunque en el caso de las mujeres psicópatas debemos hablar de otras peculiaridades y bemoles. La mujer psicópata suele estar disimulada o mejor integrada o camuflada que el hombre. Para que puedan arribar a observaciones concluyentes, en el caso de Cara de July, al describirla tal cual psicópata corrupta, no podemos abstraernos de lo dicho para Julio Vásquez en la epístola sobre Psicomorfología de séptimo Masquer el coronel psicópata narcisista

El error del equipo de Mambrú Lozada.- Se ha visto con interés sano, el reclutamiento que ha hecho el coronel Lozada para aprovisionarse de gente con talento en algunas áreas en las tareas que está asumiendo desde hace poco tiempo. Y decimos talento porque sobre ética, moralidad y decencia administrativa eso está por verse, pero le rogamos a Dios que lo hagan con altura. Hay en el nuevo equipo gente de reconocida honorabilidad y reputación, pero mantener a Cara de July en “el cultivo” es mantener la maleza en la gestión. A pesar de que los vigías institucionales se han percatado de la purga que lentamente, con tacto y pulso se está verificando en la institución, falta mucha basura que botar. Es medular cambiar toda la gentuza de la oficina endémica, no dejar a nadie que desluzca la gestión, como lo son el floripondio Henry, la peliteñida tribada, y la psicópata Cara de July. ¿Cuál es el interés de mantener a esa gentuza cometiendo entre muchos, el delito de corrupción?

El martilleo hace ruido.- Sabes Lozada, el martilleo en la oficina endémica hace mucho ruido, como ruido están haciendo los rollos de dólares que están recibiendo de los usuarios para que les “arreglen a su gusto” las notas musicales. Y en ese mismo orden de ideas, aún hay dentro de la institución muchos esclavos espías del amo Julio que reciben y obedecen órdenes de él pues están programados mentalmente como si el psicópata les hubiera chupado el cerebro, al tratarse de funcionarios que sufren del Síndrome Stephen Candie a favor del amo Julio. Así peligrosamente para los bienes de la institución, aún permanece dentro Harry Larvado el «Partner» del expulsado Chuchín. La Mariposa Sacral que al igual que el doctor fraude usó de su cargo para a través de una universidad corrupta que todos saben cuál es, se auto otorgó fraudulentamente el título de doctora sin estudiar. “Váyase a la verga”, impuros doctores fraudes y delincuentes. La mariposa Sacral es de esos profesionales hábiles políticamente audaces pero profesionalmente incapaces. Es un asunto situacional echar de la institución a su antigua titular la conocida Macu, la mujer del policía, la cauchera que es una fuga a favor de Julio Vásquez a todo evento. La Kink, la recolectora de las extorsiones en su área, que es una acosadora de chiquillas usuarias y si están buenas y bonitas las extorsiona sexualmente y las castiga sino acceden a sus bajos deseos. A la hermana de Chabela, la Toya, la muñeca de silicón hay que terminar con su comisión de servicios y sacarla de la fundación. Es prioritario deshacerse de todos los monos voladores jalabolas y esclavos espías Stephen Candie del amo Julio Vásquez, para que tu gestión Lozada no sea asaltada ni dominada por la astucia del coronel psicópata Julio Séptimo Vásquez Masquer, al menos que sean socios en los delitos que proyectan seguir cometiendo juntos. Es bueno deslindarse de esa gentuza para forjar la propia imagen. Por riesgo de tu gestión y de las malas influencias de su mente, es prudente salir de la Pejesapo, la bruja vieja camandulera, Mara la Dunning Kruger, por cuyas emboscadas a sus compañeros de trabajo es una maléfica presencia.

«El psicópata en la administración pública,

es el saqueador maestro»

Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí