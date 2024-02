FOTOS Marcelo Michinaux, actor venezolano en Argentina: Sueño con ser como Edgar Ramírez y hacer alguna película en Venezuela #19Feb

En el largometraje de terror argentino “Cuando acecha la maldad”, hay un personaje que le da luz a la historia, ya que en medio de tanta tragedia y oscuridad, aparece “Santino”, rol interpretado por el actor venezolano Marcelo Michinaux, el cual nos regala minutos de inocencia y optimismo, aunque tristemente, su destino también es fatal.

Hijo de un barquisimetano y una aragüeña, Marcelo Adolfo Michinaux López nació en Maturín, el 07 de enero de 2015. Emigra junto a su familia a Buenos Aires, Argentina y, a tan sólo cuatro meses de haberse radicado en este país sureño, logra su primer trabajo actoral en la película “Distancia de Rescate”, cuando tan solo contaba con cuatro años de edad. Desde entonces, este actor venezolano se mantiene activo, no solo actuando en cine, sino también en series de televisión de carácter internacional, en comerciales para la televisión argentina y hasta en videoclips de cantantes de moda. Películas como “El Reino”, “Yo nena, Yo princesa”, “30 noches con mi ex” y más recientemente, “Cuando acecha la maldad”, demuestran el gran talento y el brillante futuro de este niño artífice, orgullo de Venezuela.

El Impulso conversó con Marcelito, tal como lo llama su madre, la periodista Joseliz López, quién entre anécdotas y respuestas inteligentes, nos hizo reír con sus ocurrencias y admirar su capacidad para responder las interrogantes de la prensa.

Todos los niños sueñan con ser bomberos, policías y hasta maestros, ¿qué te llevó a escoger la actuación como profesión?

Filmé mi primera película llamada “Distancia de rescate” a los cuatro años de edad, como tal, no sabía que estaba haciendo, ni tampoco sabía que era actuar. Pero con el tiempo me di cuenta que me gustaba estar en un set de grabación, frente a las cámaras y hacer personajes, desde entonces, me di cuenta que quería ser actor porque lo disfruto mucho y estoy luchando por mi sueño.

¿Cómo hiciste, a los cuatro años, para aprenderte un guión, si lógicamente no sabías leer?

Tenía un coach que me explicaba lo que tenía que decir y hacer. Era como un juego, en el cual yo repetía las palabras y realizaba las expresiones o acciones, tal como me lo indican.

¿Qué recuerdas de esa primera experiencia cinematográfica?

Muchas cosas, pero en especial el buen trato que me dio la actriz argentina Dolores Fonzi (Ex esposa del artífice mexicano Gael García Bernal). Me la llevé super bien con ella en el set, es muy amorosa ¡La adoro!.

Ya han pasado algunos años de esta primera experiencia cinematográfica, ahora que sabes leer y estás más grande, ¿estudias actuación y aún algún coach te ayuda a la hora de filmar?

Estudió teatro y actuación frente a las cámaras. Los textos me los aprendo en casa y luego, los repaso con mi coach en el set de grabación.

Has trabajado tanto en televisión como en cine, ¿cuál de estos medios es tu favorito?

Es una pregunta difícil de responder. Ambos me gustan, porque mi pasión es actuar. Sin embargo, la televisión toma más tiempo para realizar alguna serie y eso me da la oportunidad de alargar el trabajo. Pero no puedo escoger solo uno, me encantan los dos.

De todos los personajes que has interpretado hasta ahora, ¿cuál ha sido el más difícil?

Pues, el personaje de Santino, de la película “Cuando acecha la maldad”, ´porque tuve que imitar el acento argentino y, como todos lo saben, yo soy venezolano, entonces costó bastante imitar la tonada argentina, pero al final lo logré.

¿Y el más fácil?

Santino también, porque una vez que logré el acento argentino, se me facilitó el trabajo.

¿Y cómo lograste “cambiar” tan rápido el acento venezolano por el de Argentina? ¿Quién te ayudó en ese proceso?

Vi mucha televisión argentina, escuchaba como hablaban los actores e intentaba imitarlos. También me ayudó el director, Demian Rugna, mi coach, los productores y hasta algunos de los actores. Todos ellos me apoyaron un montón hasta que finalmente el acento argentino me salió.

¿Es verdad que también hay otro actor venezolano en la película “Cuando acecha la maldad”?

Así es y su personaje es del hermano de Uriel, “El Embichado”. Fíjate que yo tampoco sabía que había otro venezolano en el filme, porque no tuve contacto con él. Lo conocí el día del estreno y fue allí que me enteré que era venezolano también y me hizo sentir muy orgulloso de él, porque hubo otro compatriota en la película.

“Cuando acecha la maldad” ha ganado varios premios internacionales y ha sido proyectada en diferentes países y en varios idiomas, así que ya tu trabajo actoral se conoce en otras fronteras. ¿Si te mandan a llamar del extranjero para actuar, irías o te lo pensarías?

¡Yo voy a donde sea a trabajar! Mi sueño es hacer películas en Hollywood y quiero ser tan grande como Edgar Ramírez. Pero antes de cumplir con todo esto, quiero hacer una película o una serie en mi país, Venezuela. Es uno de mis sueños y de mis tareas pendientes.

Hace poco actuaste en el video clip “Fuego” de un cantante argentino de música tropical, llamado Tiago PZK. ¿Te divertiste realizando algo diferente a lo que estás acostumbrado a hacer?

¡Claro que sí y hasta bailé! Mi participación tenía su toque de actuación. Aunque mi trabajo allí fue muy pequeñito, pero igualmente me gusta que la gente vea lo que yo puedo hacer frente a las cámaras. La pasé super bien, me divertí y bailé cumbia argentina.

¿Es verdad que en ese videoclip hiciste unos pasos prohibidos, que al final no decidieron colocarlos en el corto musical?

(Risas) ¡Es verdad! Pero mis pasos no tenían nada de malo, sino que no los incluyeron para que no me los copien (risas).

Debido a tu participación en “Cuando acecha la maldad”, mucha gente está pendiente de volverte a ver en pantalla. ¿Cuál sería tu próximo proyecto?

Participé en la serie “Limbo 2”, a estrenarse próximamente en la plataforma de streaming “Star Plus”. Allí interpreto a “Joaco”. En esa producción, tuve la oportunidad de trabajar junto a la reconocida actriz española Clara Lago, es muy amorosa y me encantó compartir tiempo con ella. También se viene por ahí otro video clip. Mientras llegan más proyectos, me sigo preparando, porque estudió inglés y teatro.

Emigraste de Venezuela siendo muy niño y posiblemente no recuerdes nada del país, ¿qué hacen tus padres para mantener viva la cultura venezolana en ti?

Pues mantenemos el acento de Venezuela en casa y no falta la comida típica ¡Aunque mi plato favorito son los tequeños!. Me cuentan muchas cosas sobre Venezuela y siempre estoy en contacto con mis primos y mis tíos, que aún están allá y los extraño mucho. Aunque también quiero que en mi país se me reconozca como un talento venezolano que trabaja en producciones audiovisuales en el extranjero.

