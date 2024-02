Venezolano sobreviviente en incendio de Valencia relata heroicidad del conserje #25Feb

El venezolano Jesús Antonio Henríquez, de 76 años, y su esposa sobrevivieron al incendio que enlutó a la comunidad española de Valencia el pasado jueves, dejando un saldo de 10 muertos y 15 heridos. «Totoño», como es conocido, narró cómo Julián, el conserje del edificio, se convirtió en un héroe al ayudar a contener la emergencia y salvar a muchos vecinos.

Según Henríquez, Julián actuó como un ángel de la guarda al tocar las puertas de cada apartamento y alertar a los residentes sobre el incendio. «Salimos al pasillo y un hombre venía corriendo, contando lo que estaba pasando», relata. En ese momento, la pareja bajó al aparcamiento y sacó su coche, siendo los últimos en salir del edificio.

- Publicidad -

La tragedia enluta a las familias

«Afortunadamente me encuentro bien, aunque hay un profundo pesar por los vecinos que han fallecido. No hay palabras«, comentó «Totoño», quien lamentó no haber podido sacar su pasaporte venezolano al evacuar su casa. Ahora espera que una caja fuerte en su vivienda haya resistido el fuego.

El presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, decretó tres días de luto y anunció medidas económicas para los afectados. Se estima que 48 perros, 36 gatos y otras mascotas perdieron la vida en el incendio.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio, mientras que la comunidad se une en apoyo a las víctimas y sus familias.

- Publicidad -

La historia de «Totoño» y la heroicidad de Julián ponen de relieve la tragedia del incendio en Valencia, pero también la valentía y el heroísmo que emergen en los momentos más difíciles.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí