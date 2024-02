Madre de exmilitar venezolano pide ayuda a Interpol: «Necesito información del paradero de mi hijo secuestrado en Chile» #26Feb

La angustia y la incertidumbre embargan a Omaira Moreno, madre del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cuyo paradero se desconoce, por lo que pide desde Venezuela ayuda a la Interpol y a la comunidad internacional para encontrar a su hijo.

“Espero que sigan acompañándome y comprendan mi angustia. Al servicio de Interpol, le pido que hagan todo lo posible, y de igual manera agradecerles su atención del caso”, suplicó Moreno en un video.

Visiblemente afectada por la situación, Moreno agradeció al gobierno chileno por su atención y el despliegue de la investigación. Sin embargo, indicó que la falta de documentos le impide viajar a Chile para unirse a la búsqueda de su hijo.

“Quiero agradecer al gobierno de Chile por la atención que le ha dado a este caso, al igual que a todas las autoridades que están trabajando para encontrar a mi hijo”, expresó Moreno.

“Debido a que me encuentro gravemente afectada, he decidido realizar mi solicitud a modo de lectura. Me dirijo ante ustedes con la finalidad de conseguir, por las vías públicas, información acerca del paradero y la vida de mi hijo, a quien secuestraron en Chile hace cinco días”, enfatiza Moreno.

La madre de Ronald Ojeda denuncia este acto como una flagrante «violación de los derechos humanos» y exige que no se permita que la vida de su hijo, quien había recibido asilo político por parte del gobierno chileno, «siga en riesgo».

El caso de Ronald Ojeda ha conmocionado a la comunidad venezolana en Chile y ha generado un llamado a la acción por parte de las autoridades y organizaciones internacionales. La madre del exmilitar venezolano pide a todos los que puedan colaborar que se unan a la búsqueda y brinden cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

