Cedice Libertad: Venezolanos destinan 60 dólares mensuales a servicios públicos deficientes #27Feb

Un estudio del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad reveló que los venezolanos destinan un promedio de 60 dólares mensuales para cubrir los servicios públicos básicos, a pesar de que la calidad de estos es deficiente y no cubre todo el territorio nacional.

El estudio, que se realizó en 10 estados del país con incidencia en más de 150 zonas rurales, donde se desplegaron 2 mil 300 encuestas, analizó tres indicadores: cobertura, calidad y continuidad. Los resultados muestran que los servicios no son continuos, son de muy baja calidad y no cubren todo el territorio nacional.

Los servicios consultados fueron agua, electricidad, telefonía, transporte, vialidad, desechos y los bienes públicos en infraestructura escolar y hospitalaria.

Raúl Córdoba, economista e investigador de Cedice Libertad, explicó que ante la deficiencia de los servicios públicos, los venezolanos se ven obligados a buscar alternativas privadas para suplir sus necesidades.

“En ese caso, lo que está ocurriendo es que el venezolano busca sistemas alternativos para electricidad, agua, transporte, para complementar las carencias que hay. Por ejemplo, en el caso del agua y electricidad pagan a ciertas personas. Hay un contrato para que alguien cargue agua y lo lleve hasta la vivienda, compran una cisterna”, señaló Córdoba en entrevista para el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

Y en términos de electricidad, “pagan por el mantenimiento de una planta comunitaria o uso propio”.

“Esos son gastos que ejecuta el venezolano que no debería hacerlo. Esto no entra dentro de la recaudación fiscal que tienen estas empresas, agudizan el problema y no solventan la problemática”, añadió.

Cordoba señaló que en el estudio también se encontró que hay una gran brecha entre los pagos que se realizan a través de los canales oficiales y los que se hacen en el mercado paralelo.

En cuanto al servicio de internet, el estudio encontró que los venezolanos están invirtiendo entre 20 y 60 dólares mensuales para acceder a este servicio a través de empresas privadas, debido a la deficiencia del servicio público Cantv.

“Lo verdaderamente resaltante del asunto es que (los venezolanos) tienen que sacar parte de sus ingresos familiares mensuales que en teoría debería cubrir el Estado, que para eso ellos nacionalizaron esta operación y la subsidiaron y la tienen al control, y no está dando las respuestas específicas”, finalizó.

