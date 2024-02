Rosales da la bienvenida al «padrino» del Zulia y lo invita a trabajar juntos #27Feb

Trabajo de www.laverdad.com

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, aseguró que en la región hay grandes tareas y dificultades que atender, entre ellas está la crisis eléctrica, por lo que recalcó que, aunque hay una comisión humanitaria para la resolución del problema, “no hay solución definitiva mientras no se construyan las grandes obras que todos conocen”.

Manifestó que continúa trabajando con el sector privado, la sociedad civil y los alcaldes. Acotó que es tarea y responsabilidad, primero del Gobierno nacional, pero también competencia moral y ética, del gobernador, los alcaldes y representantes de todos los sectores. «Tenemos que lograr que el Zulia tenga un sistema eléctrico moderno».

Sobre el tema de contaminación del Lago de Maracaibo, la primera autoridad regional enfatizó que la solución es retomar los grandes proyectos para el tratamiento de las aguas servidas en el Zulia. Entre ellos, mencionó la construcción de Planta Norte, el mantenimiento y reingeniería de Planta Sur, las plantas de tratamiento en los municipios, los sistemas de tratamiento de las aguas que arrastran los ríos y que desembocan en el Lago. Además de retomar los sistemas de aguas servidas y solucionar los colectores que se han derrumbado en la mayoría de lo municipios.

«Esto tiene que ver con la vida y la muerte de los zulianos y eso se lo he dicho con mucho respeto al padrino que nombraron: bienvenido, para que nos pongamos a trabajar y busquemos las soluciones que el Zulia necesita”, dijo.

El gobernador indicó que también requieren atención los problemas en el suministro de agua potable en la región. “Que tienen que ser atendidos, desde un pozo artesanal hasta los grandes sistemas como Tulé y Manuelote, Planta C y todas las estructuras diseñadas a lo largo y ancho de la región”.

Sin vías extraurbanas

Rosales se refirió a las vías extra urbanas y dijo que no le han querido entregar la administración de estas arterias viales para que la gobernación pueda trabajar. “Porque cuando un vehículo cae en un hueco, eso no tiene definición nacional, regional o local», acotó.

Destacó que semanas atrás, otros gobernadores de oposición recibieron la administración de esas vías, por lo que extendió sus felicitaciones “porque han tenido más suerte que yo”.

“Pero ahí sigo pendiente de esas rutas extraurbanas. No importa a quién compete o administre, es tarea, responsabilidad de todos, por eso es importante la planificación, la programación en conjunto de los tres niveles de Gobierno para trabajar juntos y resolver problemas», manifestó.

Elecciones

El gobernador dijo que este es un año electoral, por lo que espera que se respeten las negociaciones y haya elecciones libres, “para que la gente vote por quién le dé la gana y poder salir de esta tragedia”.

Recalcó que de nada sirve a los venezolanos la riqueza de esta tierra, sino se materializa en beneficio “de los pensionados, trabajadores públicos y solución de los problemas”.

Recorrido por la región

Rosales destacó que esta semana tiene previsto visitar dos municipios y en adelante lo hará en dos o tres entidades, “porque el tiempo apremia y las dificultades y problemas aparecen y se asoman por todas partes”.

«Siempre recuerdo las palabras de Albert Camus cuando dijo: ‘No camines delante de mí, porque puede que no te siga. No camines detrás de mí, porque puede que no te guíe. Camina a mi costado, para que los dos sumemos fuerzas. Tomemos el camino y logremos superar los avances’. Así que yo camino al lado de ustedes, para lograr el éxito en cada uno de los municipios del Zulia”.

