Álvaro Segura: Barquisimeto siempre ha sido un lugar muy especial para Zapato 3 #28Feb

Este 29 de febrero se estrena el nuevo álbum de Zapato 3 titulado “En vivo en el Teresa Carreño”, un compilado con 19 de sus éxitos grabados en vivo, durante su presentación en esta importante casa cultural

Desde el 2022, la banda caraqueña Zapato 3 inició una gira mundial que incluyó ciudades de Europa, Norteamérica y América Latina. Grandes urbes como Madrid, Buenos Aires, Nueva York, Barcelona, Santiago y más, sirvieron de escenario para el tour “Requiem para un zapato”, en homenaje al fallecido baterista y productor de la banda, Diego Márquez. La última presentación de este espectáculo, se realizó en el prestigioso Teatro Teresa Carreño de Caracas, el pasado mes de diciembre, la cual fue grabada y, posteriormente, plasmada en un acetato doble y que también se podrá escuchar en diferentes plataformas de Streaming. “En vivo en el Teresa Carreño” está disponible para todo el mundo desde este 29 de febrero.

- Publicidad -

El álbum incluye 19 canciones grabadas en concierto, entre las cuales se encuentran “Pantaletas negras”, “Uñas asesinas” y otros temas emblemáticos de la agrupación. Cabe destacar que el disco fue producido por el nuevo baterista de la banda, Darío Adames, mientras que la dirección musical estuvo a cargo del tecladista, Jaime Verdaguer. El diseño gráfico y de arte, estuvo a cargo del bajista, Fernando Batoni. Se trató de un trabajo en equipo por parte de los integrantes de Zapato 3.

El Impulso conversó en exclusiva con el guitarrista de la banda, Álvaro Segura, que nos detalló aspectos y anécdotas relacionadas con dicho tour, con este nuevo álbum y de cómo la banda se prepara para una nueva gira y un nuevo trabajo discográfico en estudio.

Ustedes grabaron un disco en concierto, bajo la producción de Diego Márquez, llamado “La Última Cruzada”. ¿Este nuevo álbum en vivo, es un homenaje a quien fuera su baterista o simplemente, se trata de una nueva etapa en la carrera de Zapato 3?

Todo proyecto es una nueva etapa. La vida es lineal, no se detiene y el universo va en constante evolución. Así que lo que comenzó como un homenaje a Diego Márquez, en este evento maravilloso de honrarlo, terminó siendo una etapa nueva, una evolución, una puerta que se abre para que uno entre y surjan nuevos caminos, nuevos proyectos. Esto sirvió para impulsar la banda, tanto a nivel espiritual como a nivel artístico, porque siempre el escenario es el lugar ideal para que uno evolucione, entonces cualquier concepto o motivo que te lleve hacer un tour y montarte en una tarima, siempre va a ser una evolución y algo nuevo.

- Publicidad -

Este disco fue grabado como parte del tour “Requiem para un Zapato”, dentro del Teatro Teresa Carreño de Caracas. ¿Cuántas canciones incluye el álbum y quien lo produjo esta vez?

Se seleccionaron 19 canciones del repertorio del tour, que incluía un total de 23 temas. Se trata de un álbum doble. Inicialmente se editó el disco uno con solamente 9 temas, pero la versión que saldrá en Spotify y en Apple Music, incluirá 19 canciones en total. El álbum está producido por nuestro nuevo baterista Darío Adames, quien fue el encargado de seleccionar los temas, de la edición y organizar el equipo, para realizar la mezcla y la masterización final del disco.

Todo artista venezolano sueña con presentarse en el Teatro Teresa Carreño, considerado como la mayor casa de espectáculos del país. ¿Cómo se dio la oportunidad de que Zapato 3 cerrará su tour “Requiem para un Zapato” en este centro cultural?

Lo que sucedió fue que al regresar con este tour a Venezuela, se abrieron muchas puertas. Cuando realizamos el show en la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas, que por cierto, también es un lugar icónico y de culto, dicha presentación despertó el interés en productores de espectáculos y en empresarios. Como se estaba desarrollando el Festival Internacional de Poesía, para aquel entonces, el organizador consideró que Zapato 3 cerrará el evento con un concierto y el mismo se dio en el Teatro Teresa Carreño.

Con este tour, ustedes recorrieron países de Europa, Norteamérica y Sudamérica, ¿cuál fue el más receptivo o el que más les impresionó?

Todos los países en su contexto fueron realmente importantes. Sin embargo, volver a Venezuela luego de 10 años de ausencia, nos hizo tener una expectativa enorme y, afortunadamente, la respuesta fue contundente en cuanto a asistencia. Pero por ejemplo, fue muy interesante el caso de Chile, donde hay grupos de chilenos que son fanáticos de la banda y que fueron a vernos cuando tocamos en Santiago. En Madrid, hubo no sólo venezolanos en nuestro concierto, sino también muchos españoles. Recuerdo haber visto alemanes y gente de toda Europa entre el público. Lo mismo sucedió en Buenos Aires, que aparte del público venezolano, comenzaron a unirse turistas y también fueron muchos argentinos. Cada país, en su contexto y en su manera, fue una gran sorpresa y una gran motivación para seguir adelante.

En ese reencuentro con el público venezolano, Zapato 3 también incluyó al público larense, ¿cómo fue la receptividad de los barquisimetanos para con la banda?

Barquisimeto siempre ha sido un lugar muy especial para Zapato 3. Reencontrarnos con lo que una vez se llamó el Anfiteatro Oscar Martínez que, a pesar de las remodelaciones y el cambio de nombre, sigue teniendo esa magia que lo caracteriza. Fue un reencuentro maravilloso, con la ciudad, con el público y con esta nueva infraestructura. Tuvimos una respuesta estupenda de parte de la audiencia guara, siempre tan especiales y siempre presente en nuestras bitácoras de shows. Es un puerto obligatorio donde la banda debe llegar.

Este último tour, hay una introducción bastante dramática y emotiva, donde aparecen en pantalla gigante, las imágenes en vida de quien fuera su baterista, Diego Márquez, ya que el show está dedicado a su memoria y legado. ¿Fue difícil ver estas fotos antes de cada presentación? ¿Cómo llevan el duelo?

-. Cada uno asimiló o lidió con la desaparición de Diego a su manera. Tener esa intro al inicio del show, era muy emotivo, muy fuerte. Recuerdo particularmente a mi hermano Carlos (cantante de Zapato 3) muy afectado por estas imágenes. Muchas veces él prefería no verlas, porque le hacía llorar y, lógicamente, no es la mejor manera de comenzar a cantar, con un nudo en la garganta. Antes de tocar siempre, hay muchas emociones. ¿Qué cómo nos afectó a todos nosotros? Pues, a la mayoría les afectó el título “Requiem para un Zapato”, que lo veían con tristeza. En lo personal lo vi más como un homenaje, pero también como un empuje, como una motivación para recordar a Diego en su aspecto más importante y el más relevante, que es como artista y como músico. El momento antes de salir a la tarima es especial, y para mí, Diego estaba ahí. Más que un sentimiento triste, lo veo como motivador.

Una de las canciones más emblemáticas de Zapato 3 es “Pantaletas Negras”. ¿De dónde nace esta canción? ¿Quién la inspiró?

Es un tema escrito por Fernando Batoni (bajista de la banda) y es una historia, quizás, poco contada. Data de 1989 y, para aquel entonces, Fernando tenía una novia muy bella llamada Élida Villarroel y ellos tuvieron una relación muy profunda, de mucha conexión. Pero por alguna razón, hubo un motivo para separarse y terminar la relación, fue allí entonces que ellos hicieron una especie de ceremonia de despedida. La relación íntima también formó parte de este adiós, que incluyó un vestido rojo y pantaletas negras. Usaron la sexualidad y las prendas, para marcar un momento de su vida, de una manera simbólica, entendiendo a la prenda de vestir como una metáfora de la memoria o del amor.

Hay un rumor que señala que, Zapato 3 está preparando su próximo álbum de estudio, y que hay productores musicales en Inglaterra, en Estados Unidos y hasta en Argentina, interesados en participar en esta nueva grabación. ¿Qué hay de cierto en ello?

Sin duda alguna la banda está preparando un álbum nuevo. Ha sido un poco difícil armonizar tiempos, armonizar focos mentales, armonizar conceptos, pero la banda definitivamente está en un proceso, particularmente de composición. También nos estamos poniendo de acuerdo en cuanto a la producción. Ha sido un proceso un poco lento y un poco largo, pero sin duda alguna, la banda va progresando a una propuesta que, cada vez toma más forma y se aclara conceptualmente, en cuanto a búsqueda de sonido y hacia el estilo en lo que nos queremos dirigir. Es interesantísimo cómo se va desarrollando por sí solo.

Notamos en tus redes sociales que llevas algunos meses viviendo en Venezuela, ¿a qué se debe esta estadía temporal en el país?

Son varias las razones, sobre todo personales. El amor es una de ellas, estoy atado sentimentalmente a una persona muy especial que conocí. Esta relación y esta persona me han abierto un poco los ojos hacia las bondades que Venezuela ofrece, muy en contra de la opinión que el extranjero pueda tener del país, ya que en Venezuela se presenta un abanico de opciones y oportunidades, de proyectos que aquí no existían. Después de 24 años viviendo fuera, me encuentro con un país muy limpio en cuanto al crimen, que era el problema social mas grande que tenía Venezuela. Por otro lado, el haber vivido tantos años en los Estados Unidos, también me da una visión más general de lo que debe ser la vida, una vida para mi debe ser en un porcentaje muy alto, una vida de libertades financieras, una vida de tiempo para las tertulias, para el café y ese conjunto de cosas me ha traído hasta Venezuela, y me ha hecho estar acá.

¿Habrá tour 2024 para dar a conocer lo nuevo de la banda?

Es una gran pregunta. Por los vientos que soplan, haremos unos toques específicos, aislados de un tour, probablemente, mientras definimos la producción del nuevo álbum. Lo más seguro es que si se logra comenzar un tour a finales de año. Aunque es un poco temprano para saber si podemos culminar nuestro proyecto prioritario que es el disco nuevo. Posterior a eso y, como consecuencia de eso, si haríamos un tour mundial como lo que ocurrió con “Requiem para un Zapato”.

José Luis Mata Sánchez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí