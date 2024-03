VIDEO Comunidad de Madrid otorgó reconocimiento a María Corina Machado por el Día de la Mujer #8Mar

La Comunidad de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, entregó a la líder opositora María Corina Machado, un reconocimiento por «su lucha por la democracia y la libertad en Venezuela».

Fue la hija de la también candidata presidencial unitaria de la oposición, quien recibió el premio y agradeció en nombre de Machado el reconocimiento.

Durante el evento, los organizadores hicieron un contacto virtual con Machado, quien ofreció unas palabras donde ratificó su posición de trabajar por un cambio político en Venezuela.

«Las amenazas cada día son más fuertes. Pero lo que quiero decirles es que estos días he recorrido muchos pueblos venezolanos y me he encontrado con la esperanza y la fuerza que es verdaderamente esperanzadora y que me llena de muchísima confianza, de un cambio que vamos a lograr», indicó.

El video fue difundido por el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, mediante su cuenta en Instagram, quien destacó que el premio a Machado es «un homenaje a las abnegadas y valerosas mujeres que luchan por la libertad y la justicia».

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) para María Corina Machado (@MariaCorinaYA).



La Comunidad de Madrid condecora a María Corina con motivo al Día Internacional de la mujer. @VenteVenezuela pic.twitter.com/L4u2cSjMe3 — Williams Perdomo Díaz (@wperdomod) March 8, 2024

