RETACITOS #10Mar

La decisión espress del Consejo Nacional Electoral, evidenciando su clara conversión de ser una dependencia adscrita al Palacio de Misia Jacinta, al igual que el TSJ, fijando las fecha de las elecciones para el 28 de julio de 2024, anunciada cuando 24 horas antes había revelado a los medios que se “declaraba en emergencia para conocer el calendario electoral presentado por la AN 2020”, demuestra que la decisión estaba tomada desde antes, hecha a la medida para dar cumplimiento a las pretensiones del régimen de perpetuarse en el poder, porque la nueva fecha impide que se le pueda dar cumplimiento a varias de las fases operativas que darían garantía y pulcritud al proceso. Una de las personas más críticas de las últimas decisiones del CNE, es el periodista especializado Eugenio Martínez, quien a través de su cuenta oficial @Puzkas ha señalado que abiertamente el CNE reconoce (en la Gaceta Electoral 1048) que se aprobó la convocatoria de la elección para el 28 de julio sin que se elaborara/aprobara el cronograma electoral y solo se le diera el visto bueno a los «hitos relevantes del cronograma»; también ha señalado que en el plazo establecido no será posible que se pueda actualizar el Registro Electoral Permanente y muchos de los venezolanos de la diáspora estarán imposibilitados de emitir sus sufragios y, algo mucho más grave, que va a impedir la presencia de la observación internacional, que es uno de los factores que garantiza la transparencia y pulcritud del proceso, tomando en cuenta los antecedentes que tienen los contendores a los que se enfrentará la oposición en este proceso, el cual de ahora en adelante comenzará a atravesar por caminos cada día más tortuosos y llenos de obstáculos, porque definitivamente hay que tener claros los riesgos que implican dejar el poder, se quedarían desnudos en medio del patio, comenzarían las “delaciones” para salvar el pellejo, las complicidades dejarían de tener efecto y una gran mayoría de quienes hoy están en el alto gobierno, desconocen lo que les deparará el futuro. Por supuesto, las violaciones cometidas por el CNE a la Ley del Sufragio, denunciadas por el periodista, les echarán tierrita y como si nada hubiese pasado.

Por supuesto que para la oposición, que en estos momentos representa cerca de un 80% de apoyo a la candidata de la Unidad MCM, más que la fecha de la elección, que pudo haber sido fijada para cualquier momento, porque tienen los votos, es el período entre el 21 y 25 de marzo cuando deberán presentarse las postulaciones, porque es cuando hay que comenzar a hilar fino, por cuanto no se puede olvidar que esta es la última oportunidad que tiene la oposición, para tratar de salvar lo poco que ya queda de país, de manera que es necesario poner a un lado los intereses personales y partidistas y pensar en este gran país que es Venezuela, que tanto nos ha dado. El régimen consciente que en este país la gente no cree en brujas, pero de que vuelan, vuelan, anuncia las elecciones el 5 de marzo, cuando se cumplen 11 de la muerte del comandante galáctico y, fija el 28 de julio como el día para celebrar los comicios, fecha del nacimiento del finado, y no vengan a decir que esto es coincidencia, nada que ver, es toda una estrategia para vincular el proceso con el padre de la revolución, lo que de nada les servirá si se permite la participación de MCM en la contienda. El economista Víctor Álvarez ha señalado que “las diferentes oposiciones siguen quejándose y reclamando que el gobierno está haciendo todo lo, que puede para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar. Ya los voceros de UNT han salido a vocear que el mejor candidato para sustituir a MCM es Manuel Rosales, quien no está inhabilitado, pero al que la muchacha de la película, no le cae nada bien, así que queda descartado.

Las últimas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, correspondientes al mes de febrero, reflejan por primera vez en varias décadas que la inflación en Venezuela bajó, es decir que hubo una deflación de 0,5%, mientras que la inflación anualizada se ubicó en 85%, hecho que ha sido calificado por los analistas económicos como “histórico” por lo inusual en una economía como la que se está viviendo en el país; sin embargo, lo más significativo es que la tendencia pareciera ser a mantenerse a la baja, lo cual sería una buena noticia. Por supuesto, cuando se analiza las razones de este comportamiento en los índices de precios de bienes y servicios, el OVF señala que este tipo de fenómeno, aunque puntual, no se observaba en muchos años. Entre los factores que explican esta caída de los precios están a apreciación nominal del tipo de cambio de 1,2%, al pasar la cotización del dólar de Bs 38,42 a Bs 37,96, debido a las mayores ventas de divisas del BCV y a la menor emisión de dinero por parte del Instituto Emisor. Igualmente conviene mencionar que durante febrero en el rubro alimentos que es el que tiene mayor ponderación en el índice, se observaron algunas rebajas y ofertas en algunos bienes de consumo como expresión de la debilidad de la demanda y la caída del consumo, debido al deterioro del poder adquisitivo y a que no se ha registrado en los últimos dos años ningún ajuste significativo del salario mínimo. Destaca el OVF que a nivel nacional los precios de los alimentos disminuyeron 3,1% y lo mismo sucedió en el transporte de taxis y otros medios de movilidad individual. Sin embargo, el rubro comunicaciones registró un aumento de 1,9% y en esparcimiento 1,7%. Por su parte, en equipamiento del hogar y en vestido y calzado los precios aumentaron en 1,4%. A nivel regional, la deflación se reflejó con 0,1% en el Área Metropolitana de Caracas, 1,3% en Anzoátegui y 0,6% en Nueva.

Entramos a Marzo, último mes del primer trimestre del año 2024 y a estas alturas deberíamos tener por lo menos algunos indicadores que muestran cierta mejoría por lo menos en algún sector, sin embargo observamos que en su mayoría están igual o peor que el año pasado, como ejemplo para fortalecer nuestro argumento tenemos que en el sector SALUD: En esta área vemos con preocupación que la inoperatividad en la prestación del servicio de Laboratorios, Salas de RX, Odontología, Ambulancias, migración de trabajadores sigue creciendo indiscriminadamente por falta en la dotación de insumos y los bajos salarios; nos preocupa y ocupa la promesa incumplida de la puesta de funcionamiento de SAO, Servicio Autónomo de Oncología , donde miles de pacientes oncológicos podrían extender su vida, la falta de un TOMÓGRAFO sigue siendo una deuda de muchos años por parte de los últimos gobiernos regionales. EDUCATIVO: En el sector educativo la situación es similar, con visitar cualquier liceo se nota el abandono y falta de mantenimiento a la infraestructura ( visitando los liceos Rafael Villavicencio y Mario Briceño Iragorry pueden corroborar nuestra denuncia ) falta de insumos, dotación de material didáctico para impartir clases y salarios inexistente hace que estemos en un retroceso educativo de varias décadas, notándose un abandono de todo el personal Docente, Administrativo y Obreros sin excepción. SERVICIOS BÁSICOS: Son innumerables los reportes diarios que nos llegan de diferentes sectores del Estado Lara sobre racionamiento del servicio eléctrico por casi 5 horas diarias, bien sea en el día o por la noche, y ni hablar de las denuncias por falta del suministro del vital líquido, otro tema es en relación a la vialidad es público y notorio la destrucción de la capa asfáltica de la ciudad por falta de mantenimiento, insólito e inexplicable en un país petrolero. SALARIO: Los trabajadores siguen esperando la resolución en la mesa de diálogo entre la OIT, Centrales Obreras y los Empresarios, con muy poca esperanzas al respecto en especial por la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por parte del gobierno nacional, decimos esto porque a pesar de estar en una mesa de diálogo con la OIT al gobierno no le importó incumplir con el bono de 10 mil BS prometidos hace dos años para los jubilados , además la privativa de libertad a dirigentes Sindicales por el hecho de protestar por sus beneficios, ejemplo, el Prof. Venegas del Edo Barinas, entre otros. 7T más promesas: En un año electoral, NM anda prometiendo villas y Castillas, ¿será que no sabe que él es representante del Poder Ejecutivo? Y más que Prometer debe Ejecutar. Vuelven los Padrinos Mágicos, cargos inconstitucionales, burocráticos que traen una maleta de mentiras y promesas caza bobos, pero ya sabemos que son puro buche y pluma, no se nos olvide las tres R, los cinco motores, los gallineros verticales, las arepas socialistas, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, el tren Tinaco – Anaco, el bono para los jubilados y cientos de promesas incumplidas que se reciclan cada año en boca de mentira fresca. PRESIDENCIALES: Ante este pandemónium involucionario vemos una gran oportunidad para este 28 de junio, de generar ese cambio político que grita y anhela la inmensa mayoría del pueblo venezolano, roguemos a Dios que haya madurez, amor patrio y desprendimiento por parte de los actores políticos para enderezar lo que este gobierno ha torcido durante todos estos años a través del voto con UNIDAD Y ORGANIZACIÓN. Dios bendiga a Venezuela, Alberto Domínguez, líder sindical.

En ocasiones en el mundo político ocurren cosas que rayan en lo inaudito con hechos que nunca acaban. Ejemplo lo tenemos en aquellas recurrentes expresiones de «los viejos no le ofrecen oportunidad a los más jóvenes en los partidos». Resulta entonces que cuando las mismas se les presentan, las desperdician irresponsablemente. Nos referimos al caso del joven excandidato blanco conocido hoy día como el «llanero solitario» que no por la fama del legendario personaje enmascarado de la pantalla chica, sino por lo que dicen que anda más solo que la «una» (C.P). Resulta que por los lados del vetusto e histórico parque «gomero» del «Ayacucho» ha corrido la especie de que ciertamente el «ordeñador guariqueño» ya venía «puyao» desde antes de las elecciones «primarias» por el «mandamás» del palacio de la «cúpula dorada» y fue mucho lo que se dijo y bastante, que fue por ello lo de sus «desafortunadas» declaraciones en contra de los resultados finales de las primarias y que lo que se rumoraba de sus «intringulis» con el «Cejotas» y el decidido «apoyo» logístico para su campaña, era muy cierto. Pues resulta que por el mundo automotor larense se «comenta» con insistencia que el «muchacho» está de «sociedad de capital» en un concesionario de vehículos de marca italiana ubicada en la ciudad por lados de la avenida «Libertador» con calle 22 de la zona industrial y todo ello gracias a los «favores recibidos». En definitiva no tienen el más mínimo disimulo para dejarse ver las costuras, comentando los «guardianes del parque» que «como se atreven a traicionar a su militancia». En verdad cuanta falta hace en los partidos políticos los grandes y efectivos seminarios de formación doctrinal y ética política. Cosas verdes Sancho amigo. Volveremos…

Insólito el abuso de poder de algunos funcionarios uniformados de los cuerpos de seguridad, llegan a tales extremos que recientemente circuló un vídeo donde un ciudadano estaba grabando a un policía por una supuesta infracción, el efectivo policial en vista que el ciudadano no dejaba de filmarlo, llegó un momento en que se le paró frente a la cámara y le dijo “si yo llego a aparecer en las redes vas a amanecer dentro de una bolsa”, lo que pudimos escuchar todos los que vimos el suceso, y esto no es más de una abierta y flagrante amenaza de muerte, por lo que debemos suponer que ya el Ministerio Público dio las instrucciones correspondientes para privar de libertad a este irresponsable funcionario, a quien dotan de un uniforme y un arma para que defienda y proteja a los ciudadanos, no para que los amenace con matarlos.

Son bien cara de tabla tanto el Cocosette como la destituida GG del Semat y luego enchufada, con los contribuyentes, anunciando una supuesta rebaja en algunas alícuotas de actividad económica, pero no dice nada del incremento del pago del aseo que algunos casos no pasan por sus negocios; no dice nada sobre el cobro de aseo a los camiones que venden las bebidas lupulosas, algo que a simple vista es ilegal; no dice nada sobre los errores del sistema el cual el cónyuge es dueño, donde le han colocado alícuotas a contribuyentes donde no corresponde con su actividad económica, dizque como paso con una empresa fabricante de cauchos; entonces por un lado hacen la supuesta rebaja y por el otro aumentan el aseo poniendo a los empresarios a parir para poder pagar la alícuota anticipada del impuesto que en las mayorías de las veces sale más alto el aseo que el mismo tributo a pagar, este hecho debería investigarlo la nueva Dirección creada con la nueva Ley de Armonización Tributaria, ya que se creó para controlar ese tipo de abusos.

A propósito, siguen las jugadas con la asistente destituida (AE) comprando y cobrando comisiones por las compras, sin tener cargo en ese ente, siendo la misma ilegal porque Semat es un órgano desconcentrado mas no descentralizado y están utilizando una partida presupuestaria 404, que es la partida de bienes; la Contraloría debería revisar el uso de esta partida con el decreto 06- 2016 donde Semat es un órgano desconcentrado y su autonomía es limitada financiera y presupuestariamente y depende de la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía, ya al parecer el Cocosette perdió el poder en ese ente y solo se deja manejar por la GG quien ya anda diciendo a vox populi que hablara con el alcalde para Rescatar a los gerentes destituidos y llevarlos de nuevo al Semat con cargos menores, rearmando así de nuevo su banda. Si esto llega a pasar entonces el alcalde perderá su autoridad definitivamente y se convertirá en un convidado de palo en la Alcaldía.

Están de una sensibilidad subida los dirigentes de algunas organizaciones políticas regionales, a quienes al parecer les han molestado algunos comentarios que hemos hecho en esta sección, sobre actuaciones que se han puedo en evidencia, muchas veces sin el menor disimulo, que adelantan con la finalidad de montarse en el porta aviones de MCM, lo cual es fácil entender, porque es una cuestión humana que cuesta acostumbrarse, cuando has estado en las más altas y encumbradas posiciones de jerarquía y mando dentro de un partido, y de la noche a la mañana, caes en desgracia con el alto mando por razones que no viene al caso señalar, y ves como progresivamente te van poniendo de lado en tu propio partido, lógicamente tratas de buscar en que palo ahorcarte para no desaparecer políticamente, pero eso no es culpa del periodista, sino de actuaciones propias que no han sido las más acertadas.

Aquellas personas a las que les agrada participar en la política, deben entender que con el tiempo y con el prestigio que van alcanzando se convierten en figuras públicas, su comportamiento tiene que ser ejemplar para la organización en la que militan, quienes son sensibles a las críticas, deben dedicarse a otra actividad, porque nos consta que mientras desde los medios les ensalzamos sus labores y les reconocemos sus méritos, somos los mejores periodistas del planeta, pero el día que les pisamos un callo, pasamos a ser mercenarios, poco objetivos y hasta llegan a decir que nadie lee lo que escribimos, pero eso son gajes del oficio; sé que no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero como no tengo compromiso con nadie y ningún político puede decir que “le he matado el hambre”, tengo la moral para llamar las cosas por su nombre. Si les gusta bien, si no les gusta, tienen dos costos.

Resulta verdaderamente insólito que, mientras el SNTP y el CNP son los que están saliendo a fijar posición, cada vez que la Comisión de Inquisición cierra una radioemisora, lo que ahora se realiza en forma cada vez más recurrente, mientras que los directivos del organismo gremial que los representa, del cual son miembros y pagan sus cuotas de membresía, se mantiene en silencio, brilla por su ausencia, lo que hace que cada día crezca el malestar que se viene gestando entre los radiodifusores, situación que puede hacer eclosión en cualquier momento. Lo más grave es que ahora la Cámara recibe las instrucciones para aplicar tal o cual programación o incorporarse a una cadena radial y se las transmite a sus asociados, y con toda esta desfachatez, nada ocurre. La verdad es que no hay derecho.

Los «guardianes ayacuchos» comentan por sus predios «históricos» que ahora tendrán mucho más trabajo «político» en su sector de influencias, ya que no solo quedará la labor informativa alrededor de la «casa blanca», sino que ahora tendrán en sus «narices» la «casa azul». Ya reportan que empezaron a oír comentarios de que las puertas de la nueva sede política «azulada» estarán abiertas y plenas a reuniones para todos los factores de la PU-Lara y de la «sociedad civil» para cuando lo deseen y poder ser atendidos con absoluta cordialidad y esmero y especial respeto a la condición humana excluyendo elementos contaminantes de tóxicas y tóxicos. Les desean a sus directivos «buen viento y buena mar».

A propósito, durante la designación del Comando de Campaña de Vente Venezuela, el jueves 7 de marzo, estuvieron presentes 18 de las organizaciones que hacen vida política en la región y que se han comprometido a apoyar hasta lo último la candidatura de María Corina Machado. El Jefe del Comando, Enrique Ferreira, en una actitud de apertura y de unidad, le dio la mano a cada uno de los líderes allí presentes, en una demostración de que nadie sobra, todos hacen falta y quedaron comprometidos ante la opinión pública a entregarse por entero a la venidera campaña electoral, donde serán muchos los obstáculos que deberán sortearse, pero siempre con el norte del uso del voto como el instrumento para derrotar a la dictadura, pero olvídense de “trabucos”, los votos están allí y de acuerdo con las últimas encuestas el 86% demuestra deseos de cambio y un 60% de los venezolanos han asegurado que van a votar, así que hay que afinar los puntos en la organización, los testigos de mesa y que no haya fallas de logística para el 28 de julio.

Lamentablemente en este encuentro brilló por su ausencia el partido Un Nuevo Tiempo, el baquiano Lencho parece haber recibido instrucciones precisas desde Maracaibo, para que hiciera mutis de la escena, evidenciando que tienen un “doble discurso” por un lado vociferan que apoyan a MCM, pero por el otro evitan participar en cualquier actividad que los comprometa. Todos saben que Manolín tiene aspiraciones de resultar “ungido” si la muchacha de la película no puede llegar hasta el final como lo ha prometido, pero sus vinculaciones con hechos poco ortodoxos y sus nexos de cercanía con el Palacio de Misia Jacinta, le restan todas la posibilidades, por cuanto deben estar conscientes que “solos” no llegan a ninguna parte, y con los apoyos que les pueden brindar los partidos ya identificados con el régimen, mucho menos, no deben olvidar que después de ojo afuera no vale Santa Lucia.

La empresa distribuidora de gas doméstico en Palavecino, debería anunciarle a la comunidad, cuales son los estudios técnicos y las bases legales que les autorizan a cobrar 15 bolívares por encima del precio neto de las bombonas de acuerdo con su peso; por cuanto aseguran los vecinos que este dinero adicional se lo meten al bolsillo las “manzaneras” o sea personas enchufadas en el PSUV que nadie sabe qué función cumplen, aparte de recibir estos beneficios ilegales e injustificados, con lo cual le encarecen el servicio de gas a los usuarios. Hacemos una formal invitación a los funcionarios de la Sundde Lara, para que visiten la empresa y pongan orden en la casa, porque al parecer allí lo que impera es una anarquía total.

