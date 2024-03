CNE sobre elecciones: «El que esté al margen de ley y la Constitución, no podrá optar” #22Mar

- Publicidad -

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificó que este año habrá elecciones presidenciales en Venezuela, tal y como lo establecer la Constitución y reiteró que solo participarán los que cumplan «los requisitos».

Señaló que no debe haber persones u organizaciones sorprendidas por los comicios presidenciales este año, por que según él, la Constitución «básicamente habla de que este año iba a existir elección presidencial».

Hizo énfasis en que, solo los dirigentes políticos que reúnan los requisitos solicitados por el ente electoral serán los aspirantes a la presidencia.

«El que esté al margen de la ley, al margen de la Constitución, por supuesto, o que no cumpla los requisitos, o que no lo cumplió, no podrá optar por esta oportunidad que le da el pueblo de Venezuela a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», comentó el funcionario.

#EnVideo📹| Presidente del @cneesvzla, Elvis Amoroso, afirmó que la Constitución de Venezuela establece que este año habrá elección presidencial y los que cumplan los requisitos podrán postularse.#ConstruyendoPatria pic.twitter.com/ExYpLextz0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 22, 2024

Anuncio de la fecha de la elección presidencial

En un día simbólico para el oficialismo venezolano como es el 5 de marzo, fecha en que murió Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela y líder de la «Revolución bolivariana», el CNE informó al país que la elección sería el 28 de julio de 2024. Una fecha que coincide también con el natalicio de Chávez.

