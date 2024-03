La UE expresa preocupación ante detenciones de opositores en Venezuela #25Mar

- Publicidad -

La Unión Europea (UE) ha expresado su preocupación por la reciente oleada de detenciones en Venezuela, especialmente de figuras disidentes cercanas a María Corina Machado.

En un comunicado emitido el lunes, la UE reiteró su llamado al respeto del debido proceso y la garantía de protección y seguridad de los detenidos. El portavoz de Exteriores, Peter Stano, enfatizó el apoyo inquebrantable de la UE a la democracia en Venezuela, reseñó Europa Press.

Las detenciones de los dirigentes políticos se producen en el marco del proceso electoral para las presidenciales del 28 de julio, entre los que se encuentran Dignora Hernández, coordinadora política de la campaña de Machado, y Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela. El Ministerio Público también libró órdenes de arresto contra otras figuras políticas.

Restricciones a la postulación de la candidatura opositora

En este contexto,la oposición venezolana ha denunciado desde el sábado el bloqueo de las tarjetas electorales de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), a través de la cual sería postulada la representante de la Plataforma Unitaria promovida el viernes por María Corina Machado, la doctora Corina Yoris.

A pesar de no poseer ninguna restricción política, la candidatura de Yoris no pudo postularse debido al “bloqueo” del sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según denunció la oposición, este problema impide la postulación no solo de Yoris, sino de cualquier candidato de la unidad democrática.

Mientras tanto, la UE ha insistido en que seguirá trabajando con la comunidad internacional para fomentar una solución a la crisis política en Venezuela, una solución que, según Stano, debe ser liderada por los venezolanos y basada en el diálogo y la promoción de los avances democráticos.

