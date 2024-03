Nicolás Maduro inscribió su candidatura ante el CNE #25Mar

- Publicidad -

Este lunes Nicolás Maduro Moros formalizó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su inscripción como el candidato presidencial del Partido Socialista Unido por Venezuela (PSUV).

Junto a otros miembros de su gabinete, el mandatario consignó ante el ente electoral los requisitos para ser uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Pasadas las 3:00pm se oficializó la candidatura de Maduro quien aseguró que espera seguir construyendo «sueño de patria».

«Hoy no solo he venido a inscribir mi nombre, sino a inscribir un sueño de patria, vine para invitarlos a seguir soñando y seguir transformando nuestra realidad hacia el futuro. Esto no es una elección por un color, un hombre o un nombre, nosotros vamos elegir el derecho al futuro, a la vida, a la independencia, derecho a tener patria», indicó en sus primeros palabras tras confirmar su postulación.

En la sede del CNE le dijo al país que cuenta con un proyecto elaborado a base de experiencia en los «años más difíciles» y una consulta «permanente» con el pueblo para continuar con la «revolución».

El líder chavista cuenta con el respaldo de Patria Para Todos (PPT), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Alianza para el Cambio, Partido Verde, Tupamaro, Unidad Popular Venezolana (UPV), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Somos Venezuela y el partido Podemos.

ÚLTIMA HORA | PSUV formalizó inscripción de Nicolás Maduro como candidato del chavismo para las presidenciales.



"Le ponemos el destino de la patria en sus manos", afirmó Diosdado Cabello. https://t.co/l0MibugzMH pic.twitter.com/uHwbUL1uPt — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 25, 2024

Nicolás Maduro: Tercer mandato consecutivo

El actual representante del chavismo buscará ser reelegido y extender su mandato que comenzó en 2013 tras la muerte del expresidente Hugo Chávez. Maduro superó en aquél año a Henrique Capriles Radonski para instalarse en el poder.

En 2018, se realizó una elección que no fue reconocida por la comunidad internacional y donde la oposición democrática no participó. Su mandato se alargó hasta la fecha.

Si es electo nuevamente, gobernaría Venezuela hasta 2031, lo que significa que su período en la presidencia alcanzaría casi los 20 años.

