¿Rosales cuenta con el apoyo de la Plataforma Unitaria? Esto dijo el candidato de UNT#26 #26Mar

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, que logró inscribirse a último hora para las presidenciales del 28 de julio espera contar con el «apoyo de todo los venezolanos» ante el cuestionamiento sobre si la Plataforma Unitaria (PUD) respaldaba su postulación.

«¿Cuenta con el apoyo de la plataforma unitaria?», cuestionó una de las periodistas presentes en su rueda de prensa de esta mañana, a lo que respondió: «Yo estoy seguro que desde lo más profundo del corazón cuento con el apoyo de todos los venezolanos, que saben que este país hay que sacarlo de esta tragedia».

Rosales afirmó que él pertenece a la Plataforma y que no se moverá ni «un milímetro», aunque no confirmó si desde la PUD respaldaron su postulación presidencial.

Pese a no confirmar que cuenta con el apoyo la Unidad, dijo que se mantuvo al tanto de todo el proceso.

«Yo estuve en comunicación con el doctor Omar Barboza hasta cinco para las 12:00am, y yo estaba viendo en video cuando estaba intentando inscribirse y no abría el sistema. Yo estuve pendiente de todo eso, te digo que tuve que tomar una decisión unos minutos antes, sino hoy no tuviéramos tarjeta, no tuviéramos donde votar, no tuviéramos que hacer», agregó en su respuesta a la periodista.

Plataforma Unitaria no accedió al sistema del CNE

La Plataforma Unitaria no consiguió tener acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral para registrar como candidata presidencial a Corina Yoris, sustituta de María Corina Machado para la cita electoral.

Desde horas de las mañana tanto la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y UNT reportaban problemas para crear los perfiles e ingresar la data necesaria para completar una postulación.

La problemática se extendió hasta la noche, cuando vencía el plazo que pautó el CNE para las postulaciones.

La PUD se quedó sin candidato unitario, sin embargo, la figura de Manuel Rosales desde las tarjetas de UNT logró inscribirse como el duodécimo candidato a las elecciones.

