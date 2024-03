Elecciones en Venezuela están plagadas de «ilegalidad», denuncia Velásquez #27Mar #27Mar

- Publicidad -

El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, considera que las elecciones en Venezuela están «plagadas» de ilegalidad propiciadas por el gobierno de Nicolás Maduro para «atornillarse» en el poder.

Abusos, ilegalidad y condiciones antidemocráticas es lo que ha marcado la ruta hacia las elecciones presidenciales del 28 de julio, según las denuncias que ha hecho Velásquez por medio de su red social de X.

El dirigente, que ha expresado su apoyo firme a María Corina Machado, asegura que solo permitir inscripciones de «candidatos potables» que le sigan el «juego» al «régimen es uno de los muchas muestras de la ilegalidad.

Velásquez apela por seguir trabajando para propiciar las condiciones ideales para unas «elecciones creíbles» en Venezuela donde los candidatos no sean «tapas de Maduro».

El político insiste en la ruta electoral que fue marcada en la elección primaria de la oposición el 22 de octubre del año pasado, cuando los venezolanos «reafirmaron el deseo de cambio».

«Queremos elecciones reales, para eso no nos prestaremos, el pueblo quiere votar para cambiar, no para atornillar y darle legitimidad a Maduro que se niega a medirse en elecciones democráticas, la lucha por la libertad que hemos venido sosteniendo no puede terminar conculcada por las manipulaciones de Maduro», manifestó en su mensaje difundido por medio de un video.

Aquí nadie se rinde. Vamos Venezuela pic.twitter.com/4u2lzLl6tt — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) March 27, 2024

Candidatos «tapa» de Maduro para las elecciones en Venezuela

En un mensaje previo que también publicó en su cuenta de X, Velásquez habló sobre el tema de los candidatos «tapa» y comentó que la intención de la administración de Maduro es que dicho político le entregue su apoyo a Manuel Rosales, el postulado por Un Nuevo Tiempo.

«Alertamos. La tapa que aceptó el régimen, después de cerrado el proceso de postulaciones, no es para otro candidato que designe la plataforma conjuntamente con María Corina, el compromiso de la tapa es para que esa tarjeta apoye a Manuel Rosales. Todo en componenda con Maduro», explicó.

