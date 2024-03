OPINIÓN Entorno en Viñetas: Candidatura opositora #29Mar

- Publicidad -

VENEZUELA

Candidatura opositora

-La líder opositora venezolana María Corina Machado tomó la decisión de ceder su candidatura a las próximas elecciones presidenciales en favor de la académica Corina Yoris. Esto se debe a que Machado está inhabilitada para postularse, una medida impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Yoris, una figura respetada en el ámbito intelectual venezolano y sin afiliación política conocida, ha recibido el respaldo de importantes partidos de la oposición, como Un Nuevo Tiempo y Mesa de la Unidad Democrática.

Producción agrícola

-La producción agrícola en Venezuela ha experimentado una recuperación desde el 2021, según Alejandro Gutiérrez, experto en Economía Agrícola. Este repunte se debe a cambios en las políticas económicas, como la liberalización de precios y la legalización de transacciones en dólares. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de financiamiento y problemas de servicios públicos.

Por otro lado, Osman Quero de Fedeagro destaca un aumento en la siembra de maíz en el 2023, aunque señala que la escasez de combustible limita el potencial de crecimiento. La crisis económica y la pandemia también han impactado negativamente en el sector agrícola venezolano.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 38,90 (2,69%*)

Tasa de cambio BCV: 36,35 (0,11%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): 0,00%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2024: 55,00

Disminuye ligeramente la tasa del dólar paralelo y se mantiene por debajo de los niveles de inicio de año. Aún el bolívar conserva una apreciación del 2,62% frente al dólar.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 175.21 (1.25%*)

Inflación acumulada año: 3.70% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2024: 70%

Costo canasta básica: $535.23

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 58%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2024: 55%

LATAM ENLATADA

-En México, en marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió un 0.27% respecto a la quincena anterior y un 4.48% respecto al año anterior, manteniéndose por encima del objetivo del Banco Central de México. Se espera que la inflación alcance el 3.5% para finales de año y no alcance el objetivo del 3% hasta el segundo trimestre de 2025. A pesar de la alta inflación, el banco central redujo las tasas de interés en un 25%, marcando su primer recorte en tres años. Se destacan presiones inflacionarias en los sectores subyacente y no subyacente, con un aumento particular en los precios de los servicios.

-Latinoamérica alberga una parte importante de los minerales esenciales para la transición energética global, aunque enfrenta desafíos como un entorno empresarial difícil y desigualdad. La minería debe expandirse de manera sostenible, siguiendo altos estándares ASG para evitar impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Estados Unidos y Europa están interesados en reducir su dependencia de China en estos minerales, promoviendo acuerdos comerciales con países latinoamericanos como Chile y Perú. Se proyecta un aumento significativo en los ingresos de la región provenientes de la producción de minerales críticos, superando eventualmente a los ingresos por combustibles fósiles según la Agencia Internacional de la Energía.

DE MERCADOS

– Los índices bursátiles como el Dow Jones, S&P500 y Nasdaq experimentaron un crecimiento esta semana en comparación con la semana pasada. El Dow Jones aumentó un 1,97%, el S&P500 un 2,29%, y el Nasdaq un 2,85%.

-Este aumento se debe en parte al optimismo generado por la reunión de la Fed. En Europa, los sectores cíclicos como el inmobiliario y recursos básicos lideraron las subidas, mientras que el sector de consumo personal discrecional sufrió una caída debido a las proyecciones negativas de Kering en China.

-El mercado está impulsado por la confianza en una recuperación económica suave, especialmente en áreas como la vivienda, manufactura y mercado laboral. Además, la UE ha solicitado un alto al fuego en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria.

-Se recomienda mantener un perfil conservador en cuanto a la estructura del portafolio de inversión. La inflación a mantenerse en torno al 3.2%, la FED pudiera mantener las tasas de interés altas por al menos el primer semestre. Evitar el FOMO (miedo de quedarse afuera) tras ver a los principales índices haciendo máximos históricos. Se sugiere diversificar entre consumo defensivo y sectores que se beneficien de la reducción de tasas.

MATERIAS PRIMAS

-El precio del petróleo Brent se sostiene en $85,58 por barril, apenas con un aumento del 0,28%.

-Esto ocurre en un contexto de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la situación de guerra en Ucrania y la extensión de los recortes de producción de la OPEP+.

-En contraste, el oro ha experimentado un ligero aumento del 0,43%, situándose en $2.166,50 por onza.

-Se recomienda tener precaución al estar posicionados en el crudo o en cualquier activo relacionado con la energía debido a la fuerte volatilidad que está teniendo el sector.

Commodities

Petróleo Brent: $85,58 por barril (0.28%*)

Oro: $2.166,50 (0.43%*)

Criptoactivos

BTC: $62.593,89 (-9,81%*)

ETH: $3.257,49 (-12,79%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 39.475,90 (1,97%*)

S&P500: 5.234,18 (2,29%*)

NASDAQ: 16.428,82 (2,85%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 50.902,39 (-2,26%*)

Oscar Doval

