Enrique Márquez: El Gobierno solo tiene un 10% de apoyo #30Mar

En entrevista para el medio de comunicación colombiano El País, el candidato presidencial por el partido político Centrados, Enrique Márquez, dijo que así el chavismo no quiera, debe aceptar su derrota.

Enrique Márquez, uno de los 13 candidatos a la elección presidencial del 28 de julio, aseguró que el Gobierno ha perdido apoyo y que, actualmente, solo cuenta con un 9 o 10% de aceptación, por lo que la oposición debe exhibirse como una fuerza homogénea para aprovechar esta oportunidad histórica.

En entrevista concedida al medio de comunicación El País, de Colombia, expresó que, desde que Maduro es presidente, hay una violación de derechos humanos de forma sistemática y restricciones políticas muy fuertes. «Fue un quiebre. Hubo divisiones, pero ahora ha dado un gran paso y la oposición ha dejado de ser abstencionista. Unidos, debemos buscar acuerdos, coincidencias programáticas”.

Aseguró que es posible hacer oposición y que su candidatura tiene que ver con eso. “No es fácil, es una viacrucis. Lo que le han hecho a María Corina Machado no tiene nombre —inhabilitarla—. No es solo ella, también está inhabilitado Capriles y cientos más. Tenemos un problema de déficit democrático. La oposición tiene que continuar sino, avanza el totalitarismo y el autoritarismo de la manera que lo ha hecho hasta ahora”.

Márquez, quien fue postulado por el partido político Centrados, resaltó que el gobierno no quiere dejar el poder, pero que considera que la votación será de tal magnitud que el chavismo va a entender que debe abandonar el poder.

“Percibo que el chavismo necesita pasar a oposición durante un tiempo… Así el chavismo no quiera, debe aceptar su derrota. Eso no significa que no vuelva al poder transformándose en un movimiento democrático como hoy que, desafortunadamente, no lo es”.

Lea la entrevista completa de El País aquí: Enrique Márquez, rival electoral de Maduro: “Aunque el chavismo no quiera, debe aceptar su derrota”

