Alcaraz se baja de Montecarlo por dolencia en antebrazo derecho #9Abr

El español Carlos Alcaraz se bajó a último momento del Masters de Montecarlo debido a una dolencia muscular en el antebrazo derecho.

El campeón de Wimbledon había sido cauteloso con sus entrenamientos y anunció el martes que no estaba en condiciones de jugar horas antes de su debut en el primer Masters 1000 de arcilla en la temporada.

“He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho”, explicó el español en la red social X, previamente conocida como Twitter.

”¡Pero no ha sido posible y no podré jugar! Me hacía muchísima ilusión poder jugar. ¡Nos vemos el año que viene!», añadió.

Alcaraz, de 20 años, tenía programado enfrentar al canadiense Felix Auger-Aliassime en la segunda ronda. Iba a ser su segunda comparecencia en el torneo. También se retiró el año pasado por culpa de una lesión.

Auger-Aliassime jugará en cambio contra el italiano Lorenzo Sonego.

Alcaraz alcanzó las semifinales del Abierto de Francia. Perdió ante Novak Djokovic antes de derrotar al serbio en la final de Wimbledon.

Después de conquistar seis títulos el año pasado, el único trofeo ganado por Alcaraz en 2024 fue cuando repitió como campeón en Indian Wells tras vencer a Daniil Medvedev en la final.

